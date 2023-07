Deu refugis de muntanya de Catalunya que val la pena descobrir

L'estiu és un moment ideal per acostar-nos als refugis de muntanya de Catalunya i treure suc de totes les possibilitats que ens dona l'entorn, per gaudir de la natura i fer esports diversos. El més habitual és aprofitar-los com a referència per fer senderisme, però també altres activitats com escalada o esports d'aventura.

Com cada any, des de principis de juny fins a finals de setembre, gairebé tots els equipaments de la xarxa de refugis de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) estan oberts en règim de guarda de manera ininterrompuda. I, evidentment, més enllà dels d'aquesta federació, refugis d'altres propietats també aprofiten l'estiu per obrir encara més les portes als esportistes i amants de la natura.

Per tot plegat, us proposem fins a deu refugis de muntanya del territori català que val la pena descobrir. La majoria es troben al Pirineu, però veureu que també en trobem en algun altre punt muntanyós del territori català.

Refugi Prat d'Aguiló "Cèsar August Torras" (Cerdanya)

El refugi Prat d'Aguiló (2020 m) fou inaugurat l'any 1976 al vessant nord de l'espectacular Pas dels Gosolans, a la serra del Cadí. Amb capacitat per a 42 persones, des d'aquest indret es pot fer BTT, esquí de muntanya, excursionisme, raquetes de neu, senderisme i travesses. Forma part de la travessa Cavalls del Vent i l'Alta Ruta del Cadí, i és parada obligatòria si es fa aquesta travessa o si es vol assolir el conegut Comabona (2.548 m). També és un camp base idoni si es vol fer l'alpinisme, i és molt recomanable accedir-hi a través del PR-C 124 des del poble d'Olià (Cerdanya). És propietat de la FEEC.

Refugi Estanys de la Pera (Cerdanya)

El refugi Estanys de la Pera (2357 m) es va inaugurar l'any 1957 i s'ubica al vessant sud del port de Perafita, al costat dels estanys de la Pera. És punt de pas del GR 11.10, una de les variants del sender de gran recorregut transpirinenc per excel·lència, que comunica la Cerdanya amb el Principat d'Andorra. L'estiu és una època ideal per anar-hi amb nens, ja que el seu accés és força ràpid i fàcil, i perfecte per a fer-hi excursionisme. A l'hivern el millor es l'esquí de muntanya i les raquetes de neu. És de la FEEC i té lloc per a 35 persones.

Refugi Estanys de la Pera. — FEEC/Pau Aguilera

Refugi Lluís Estasen (Berguedà)

Pren el nom de l'escalador Lluís Estasen i fou inaugurat l'any 1949, dos anys després de la seva mortn. El refugi Lluís Estasen (1675 m) s'ubica als peus d'una muntanya tan emblemàtica pel país com és el Pedraforca. El 1977 s'hi va fer una important remodelació i ampliació. Avui té una capacitat de 35 persones en un idíl·lic xalet de muntanya de pedra, propietat de la FEEC. És lloc de pas obligat per pujar al Pedraforca, però també per a travesses com Cavalls del Vent, Alta Ruta del Cadí o Tora Blava. A més, des d'aquí també podem fer alpinisme, BTT, escalada, excursionisme, raquetes de neu i senderisme.

Refugi del Niu de l'Àliga (Berguedà)

El refugi del Niu de l'Àliga (2537 m d'altitud) fou construït l'any 1966 i s'ubica al punt més alt de la tosa d'Alp, essent el refugi guardat més alt del Pirineu. Conegut per formar part de la ruta Cavalls del Vent, és també un edifici emblemàtic a la zona més alta de l'estació d'esquí de la Molina. Les vistes a la Cerdanya, Ripollès i Berguedà són impagables. A l'estiu hi podem fer les rutes d'alta muntanya, senderisme, excursions i passejades, mentre a l'hivern és ideal per als esports de neu. És propietat de l'estació d'esquí de La Molina i té capacitat per a 27 persones.

Refugi de Josep Maria Blanc (Pallars Sobirà)

El refugi Josep Maria Blanc (2.350 m) s'ubica a la vall de Peguera, dintre del terme municipal d'Espot. Es troba a la dreta de l'estany Tort de Peguera, dins de l'espai del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És un indret ideal a partir del qual fer excursions, amb ascensions als cims de Peguera, Monestero, Saburó o Muntanyò, entre d'altres. Amb capacitat de fins a 60 persones, és propietat del Centre Excursionista de Catalunya (CEC).

Refugi Certascan (Pallars Sobirà)

Des del refugi de Certascan (2240 m) es pot gaudir d'unes vistes impagables a la capçalera de la Vall de Cardós, enmig del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Es va inaugurar com a refugi guardat l'any 1975, en un edifici ja existent, i es va fer una considerable millora l'any 1993. Milers d'excursionistes passen cada estiu per aquest emblemàtic edifici, situat al costat del desguàs de l'estany de Certascan, un dels més grans de la serralada pirinenca. Té capacitat per a 40 persones i és de la FEEC.

Refugi Certascan. — PN Alt Pirineu/FEEC

Refugi Colomina (Pallars Jussà)

L'edifici del refugi Colomina (2420 m) fou construït a la ribera de l'estany del mateix nom l'any 1917. El 1985 es va fer una reforma completa per adaptar-lo a les necessitats dels excursionistes que visitaven el sector meridional del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L'any 2011 s'hi inaugurà la darrera reforma i l'any 2017 es va fer una ampliació. És una zona amb multitud de possibilitats excursionistes, com la popular travessa Carros de Foc. Tanmateix, hi passa el GR 11.20, una de les variants del sender de gran recorregut transpirinenc. També hi podem fer alpinisme, escalada, esquí de muntanya o raquetes de neu. És de la xarxa de la FEEC i té lloc per a 49 persones.



Refugi Agulles 'Vicenç Barbé' (Anoia)

L'escalador Vicenç Barbé, mort el 1942 quan escalava els Frares Encantats, dona nom a l'únic refugi guardat del massís de Montserrat, el refugi Agulles "Vicenç Barbé" (892 m). L'excursionisme, els camins equipats i sobretot l'escalada són les activitats principals que podem fer des d'aquest refugi, enmig de la regió montserratina d'Agulles. També podem fer diverses voltes per aquesta zona, pel portell Estret, pel coll de Porc; la volta a les Agulles, els Frares i Ecos pel portell del Migdia; la travessa al Monestir pel GR 172; el PR-C 78; i 900 vies d'escalada clàssica i esportiva que pugen al cim de 160 roques i Agulles. És propietat de la FEEC i té places per a 20 persones.

Refugi Coma de Vaca (Ripollès)

El refugi Coma de Vaca (1995 m) té els seus orígens en una petita casa de pedra que hi havia on hi ha l'edifici actual. Avui és un refugi modern i acollidor, en una idíl·lica vall envoltada de cims, on es pareixen els rius Freser i Coma de Vaca. Hi passen les variants del GR 11 (GR 11.7), l'excursió al refugi per les gorges del Freser o pel Camí dels Enginyers des de Núria. També forma part de la Travessa dels 3 Refugis i de la ruta Muntanyes Màgiques. Des d'aquí podem fer alpinisme, esquí de muntanya, excursionisme, raquetes de neu, senderisme i aquestes travesses. És propietat de la FEEC i té places per a 52 persones.



Refugi Bages (Solsonès)

El refugi Bages (1.768) es va construir l'any 1988 a la zona de la Coma i la Pedra, en una posició ideal a Prat Donadó, ben a prop de les pistes d'esquí del Port del Compte i també del pantà de la Llosa del Cavall. Des de l'alberg es poden fer diverses activitats: esquí, excursions, escalada, parapent, rutes BBT i amb bicicleta de carretera, així com caiac al pantà, entre d'altres. És propietat del Centre Excursionista de la Comarca de Bages i té capacitat per a 44 persones.