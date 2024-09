Estos son los cuatro candidatos que luchan por el liderazgo de ERC

La pugna por la dirección de Esquerra Republicana está siendo dura y envenenada. La ruptura entre el tándem que ha dirigido el partido desde 2011, Oriol Junqueras y Marta Rovira, es total. Y el caso de los carteles de falsa bandera contra el alzhéimer de los Maragall ha supuesto una pelea en el barro total.

Nada hace pensar que, a más de dos meses de la votación del 30 de noviembre para elegir la nueva Ejecutiva nacional de los republicanos, el ambiente mejore. Una crisis interna en toda regla, atizada por la derrota electoral, que ha derivado en el surgimiento de múltiples candidaturas. Algo que no se producía en ERC desde el traumático congreso del 2008, en el que no sólo se presentaron varias candidaturas, sino que se produjeron varias escisiones de partidos efímeros o con poco recorrido como Reagrupament o Solidaritat Catalana per la Independència. En cambio, desde la llegada a la dirección de ERC de Oriol Junqueras y Marta Rovira, en el 2011, ninguna otra candidatura se había atrevido a disputar el control del partido. Eso, hasta ahora.

La militancia de Esquerra podrá elegir el 30 de noviembre entre al menos cuatro candidaturas, si éstas cumplen los requisitos y si no se presenta ninguna más hasta el plazo límite que es el 15 de octubre. Y desde este jueves sabemos la principal incógnita que quedaba, quién liderará la propuesta de Nova Esquerra Nacional –los llamados roviristas–, el exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs, como candidato a presidente, y la ex delegada del Govern en la Catalunya Central, Alba Camps, como secretaria general.

La otra candidatura favorita, a priori, será la de Militància Decidim, liderada por el expresidente del partido, Oriol Junqueras. Y las otras dos candidaturas que incidirán en el resultado final será la de Foc Nou del exconseller y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Alfred Bosch. Y la de Recuperem ERC: la independentista desde las bases, que tiene como cara visible a Xavier Martínez Gil.

Disparo de salida de las candidaturas

Aunque los movimientos para formar candidaturas empezaron al día siguiente de la derrota electoral del 12 de mayo cuando se decidió convocar el congreso extraordinario del partido, y según tiene constancia Público en algunos casos incluso ya se preparaban antes de las elecciones, será el 7 de octubre cuando la militancia de ERC sea convocada de forma oficial al cónclave. Y el plazo para presentar candidaturas llega hasta el 15 del mismo mes. De momento todo indica que las opciones se quedarán en las cuatro candidaturas que se han hecho públicas, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.

Las condiciones para presentarse incluyen ser miembros de pleno derecho de ERC y estar al corriente de pago de cuotas con una antigüedad mínima de tres meses. Las propuestas deberán tener como máximo 29 miembros y debe especificarse quién opta a la presidencia, a la secretaria general, a la secretaria de organización, de finanzas, de política municipal, de feminismos y de transición ecológica.

El equipo debe ser paritario y la propuesta debe ir acompañada de un programa. Pero lo más importante para concurrir en la jornada electoral de ERC el 30 de noviembre es que las candidaturas tendrán que presentar los avales –firmas de militantes– antes del 15 de noviembre. Se requiere un 5% del censo de militantes, que vendría a suponer algo más de 400 firmas. El último censo, utilizado para la votación del acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Illa, fue de algo más de 8.200 militantes. A la espera de ver qué candidaturas pasan el corte, o de una improbable, aunque nunca descartable, fusión de algunas de ellas, éstas son las cuatro opciones que se disputarán la dirección del partido republicano en el 30 congreso de ERC del 30 de noviembre.

Oriol Junqueras durante su intervención en la UCE de Prada. — Gemma Tubert / Gerard Vilà / ACN

Militància Decidim

La candidatura que lidera el expresidente del partido, Oriol Junqueras, se presenta este sábado en un acto en Olesa de Montserrat que espera llenar el Teatre de la Passió de unas 1.500 butacas de capacidad. Fue la primera en ponerse en marcha, con Junqueras recorriendo Catalunya desde hace meses, y ha mantenido una fuerte tensión con el sector del partido afín a Marta Rovira agrupado en torno a la Nova Esquerra Nacional.

El sábado se dará a conocer la arquitectura de la candidatura, pero suenan como piezas clave la eurodiputada Diana Riba, la joven diputada en el Parlament, de Santa Coloma de Gramanet; Ana Balsera, la exportavoz en Rubí; Arés Tubau, la senadora del Camp de Tarragona Laura Castel y el alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió. El presidente del Port de Barcelona, ​​Lluís Salvadó, o la sindicalista de UGT, Laura Pelai, también han tenido un papel relevante en la organización de la candidatura.

Y en el entorno de esta, se sitúan dirigentes de ERC como el secretario de Organización, Pau Morales, o Juli Fernàndez (secretario general adjunto). Y también el exconseller, expreso político y presidente de la Fundació Irla, Raül Romeva. Junqueras también cuenta con el apoyo del portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, o los exdiputados Joan Capdevila y Joan Tardà; el vicesecretari general de Coordinació Interna, Oriol López; el ex conseller de Interior, Joan Ignasi Elena; o importantes cargos locales como la presidenta de la Federació de Barcelona de ERC, Eva Baró, o el de la Federació de Lleida, Carles Comes Marco.

En cuanto a las líneas estratégicas, Oriol Junqueras aspira a que ERC sea un partido que tenga una "alianza estratégica" entre el mundo de la política y el del trabajo: "el verdadero partido del trabajo". Junqueras insiste en la necesidad de "construir grandes alianzas y compromisos con gente distinta, dentro de la organización y fuera, con otros partidos políticos". Y ha señalado que las alianzas no sólo deben ser con los independentistas, sino también con quienes "quieren mejorar la vida de la gente de nuestro país". "Es imposible hacer la independencia de Catalunya si no somos capaces de implicar a mucha más gente", asegura.

Sobre aspectos concretos, Militància Decidim considera que es necesaria una renovación estratégica, que pese a estar liderados por Oriol Junqueras aseguran "somos los únicos que lo podemos garantizar". Ante las críticas de Nova Esquerra Nacional que exige la retirada de Junqueras para afrontar una "renovación general de la dirección", desde Militància Decidim recuerdan que por la represión primero y por las decisiones tomadas al margen de la presidencia del partido, Junqueras no ha podido ejercer efectivamente la dirección de ERC en los últimos años. Y achacan a una "aristocracia de partido" la voluntad de mantenerse al frente de ERC "para que nada cambie en realidad", en una especie de "operación lampedusiana", afirman. En cuanto a la polémica de los carteles del alzhéimer, son muy críticos, responsabilizan al sector de Marta Rovira y consideran que el asunto no se ha investigado ni cerrado como se debería.

Respecto a las relaciones con el PSC y el PSOE, Militància Decidim no se diferencia excesivamente de la posición de la otra gran candidatura, Nova Esquerra Nacional. Ambas son partidarias de ser "extremadamente vigilantes con el cumplimiento de los acuerdos", pero también de mantener la relación. Ahora bien, desde la candidatura de Oriol Junqueras hablan de un "cambio de actitud" frente a los socialistas, "aumentando exponencialmente la exigencia en las negociaciones y marcando una mayor distancia", aunque siempre poniendo por delante a ERC como dique de contención de la derecha y la extrema derecha.

Raquel Sans, Xavier Godàs, Teresa Jordà y Alba Camps, de la candidatura Nova Esquerra Nacional. — Bernat Vilaró / ACN

Nova Esquerra Nacional

La principal candidatura que disputa a Junqueras el control de Esquerra es la que congrega a una parte importante de la actual Ejecutiva nacional y numerosos cuadros de alto nivel del partido. También cuentan con apoyos destacados en el ámbito municipal. De hecho, una de sus caras más visibles es Marc Aloy, alcalde de Manresa, la principal ciudad que lideran actualmente los republicanos. Nova Esquerra Nacional ha mantenido en secreto hasta este jueves cuál sería su liderazgo, pero finalmente será el tándem formado por Xavier Godàs y Alba Camps, acompañados de la exportavoz del partido y vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans, y de la diputada en el Congreso , Teresa Jordà.

Aunque no formarán parte de la candidatura, Nova Esquerra Nacional cuenta con el apoyo de la secretaria general, Marta Rovira y del expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Otros dirigentes destacados que estarán en la candidatura o en su entorno son: la exvicepresidenta Laura Vilagrà, las exconselleras Ester Capella, Roger Torrent, Natàlia Garriga o Natàlia Mas o alguna pieza clave en el sottogoverno de Aragonès como ha sido Núria Cuenca. Además, Nova Esquerra Nacional también cuenta con figuras clave en la estructura del partido como Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario o la responsable del partido en el ámbito antirrepresivo, Marta Vilaret. Entre las figuras icónicas hay dos expresas: la ex consellera Dolors Bassa, o la expresidenta del Parlament y ex líder de la ANC, Carme Forcadell.

El objetivo de Nova Esquerra Nacional es "fortalecer" y "muscular" el partido para que vuelva a ser una herramienta "necesaria y útil" para la ciudadanía, asegura una de sus principales miembros, la diputada en el Congreso, Teresa Jordà. En una especie de "refundación" en la que aseguran quieren formar "una dirección horizontal, coral y transversal, alejada de personalismos y mesianismos". Y apuestan por lo que llaman una "renovación general de la dirección" instando a Junqueras a dar un paso al lado para poder empezar un nuevo ciclo de éxito en el partido.

Nova Esquerra Nacional hace autocrítica respecto a la derrota electoral, apuntando que existe una "pérdida creciente" de la confianza por parte de la ciudadanía que deben revertir. Y plantea la urgencia de empezar un nuevo "ciclo ganador". El municipalismo, el feminismo, la cohesión social o la cultura son algunos de los valores que destacan los impulsores de la candidatura. Junto a la necesidad de articular un "republicanismo popular" que defienda los intereses de la mayoría social: "El progreso debe poder conjugarse en todo el país. De Pedralbes a Sant Roc". Y añaden que Esquerra no puede rehuir el "mientras tanto" a la independencia y apuestan por mantener una "política práctica" que permita garantizar servicios públicos universales. "Preservaremos a la nación mientras no disponemos del estado", afirman.

Respecto al polémico tema de los carteles del alzhéimer, Nova Esquerra Nacional muestra su total rechazo: "Exigimos que se aclaren todos los hechos y pedimos a la comisión de garantías que actúe con celeridad. Debemos conocer qué ha pasado y todos los responsables, sin excepciones". Pero lo cierto es que este asunto ha salpicado a dirigentes afines a la candidatura, aunque no formen parte de ella, como la propia Rovira. En este sentido critican la candidatura de Junqueras, a la que apuntan como autora de las filtraciones.

Alfred Bosch en una comparecencia.

Foc Nou

La tercera candidatura en disputa es la que lidera el exconseller Alfred Bosch. Foc Nou se presenta como "la verdadera candidatura renovadora", ya que considera que tanto Militància Decidim como Nova Esquerra Nacional son herederas de la dirección ejercida por Oriol Junqueras y Marta Rovira, asegurando que "han desnaturalizado el partido y ahora ERC no parece ERC". Y proponen una "refundación" de Esquerra. "Son los mismos, pero se han peleado entre ellos de la forma más lamentable y se dividen entre dos candidaturas para seguir haciendo lo mismo gane quien gane", asegura de las otras dos candidaturas un miembro de Foc Nou.

Entre los nombres más conocidos que acompañan a Alfred Bosch en la candidatura se encuentra el exdiputado Jordi Orobitg, el concejal de Sabadell, Gabriel Fernández, o el miembro del Consell Nacional de ERC y exdiputado en el Congreso, Joan Puig, una de las voces más críticas con la dirección en los últimos años. Orobitg califica de "espectáculo lamentable" la dura pugna entre las otras dos candidaturas que califica de "oficialistas". Y desde Foc Nou se responsabiliza por igual del polémico asunto de los carteles del alzhéimer a ambas candidaturas, operación que rechazan de lleno y exigen una aclaración a fondo y las máximas responsabilidades.

Foc Nou propone exigir al PSC que "acepte el concepto de autodeterminación" para después discutir cómo desarrollarlo. Bosch se muestra muy crítico con el acuerdo para investir a Salvador Illa, ya que da por hecho que "no habrá concierto económico ni nada que se le parezca". Con todo, en Foc Nou dan por hecho que el acuerdo está vigente y que lo que hace falta es "vigilar la acción del Govern del PSC y no dejar pasar ni una".

Alfred Bosch, además de político, es académico y escritor con un reconocido currículum como africanista. Seguramente, su punto débil en la carrera electoral de ERC es que tuvo que dimitir como conseller de Afers Exteriors de la Generalitat después de hacerse público un caso de presunto acoso de un alto cargo de su departamento a una trabajadora pública, y ERC concluyó que Bosch no fue diligente al activar los protocolos necesarios para perseguir lo sucedido.

El candidato a las primarias de ERC Xavier Martínez-Gil. / @xaviermartinezg.

Recuperem ERC: la independència des de les bases

La candidatura liderada por Xavier Martínez Gil ha sido la última en presentarse. Recuperem ERC, la independència des de les bases, surge de las filas de la corriente crítica de ERC Col·lectiu Primer d'Octubre, que durante los últimos años ha liderado la oposición a la Ejecutiva nacional de Junqueras y Rovira, aunque de forma muy minoritaria. Como posible secretario general iría Àngel Ruiz. Todos los miembros de la candidatura son militantes de base, sin cargos orgánicos en los últimos años.

Recuperem ERC es la candidatura más crítica con la dirección de los últimos años y con el acuerdo de investidura con el PSC o con el PSOE. De hecho, llaman al 44% de la militancia que votó 'no' al acuerdo de investidura de Illa a unirse a su candidatura. Propugnan la unidad sin fisuras con Junts, la CUP y el resto del independentismo y reclaman una renovación total del partido.

Consideran que el principal problema es "la estrategia errónea" que se ha seguido en los últimos años con "la desaparición de la reivindicación de la independencia de Catalunya del primer plano de nuestro discurso político", y el hecho de que "la contribución a la gobernabilidad de España no se ha traducido en ningún avance en el reconocimiento de nuestro legítimo derecho a la autodeterminación". Apuestan por una renovación total y critican que "el afloramiento de la existencia de una estructura B en la dirección del partido es un hecho gravísimo que no se puede cerrar en falso". Y proponen devolver el control del partido a los "militantes de base".