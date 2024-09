Xavier Godàs i Alba Camps, el tàndem de Nova Esquerra Nacional per liderar la nova etapa d'ERC

S'han acabat les especulacions: Xavier Godàs i Alba Camps encapçalaran la candidatura de Nova Esquerra Nacional en el proper Congrés Nacional d'ERC, que s'ha programat per al 30 de novembre. L'exalcalde de Vilassar de Dalt -entre 2011 i 2019- competirà contra Oriol Junqueras per la presidència, mentre que l'exdiputada republicana aspirarà a la secretaria general.



En la roda de premsa de presentació de la candidatura, celebrada aquest dijous al parc de la Colònia Castells de Barcelona, també s'ha anunciat que l'exconsellera Teresa Jordà i la fins fa poc portaveu de la formació, Raquel Sans, seran candidates a les vicepresidències d'Afers Institucionals i Cohesió Interna, respectivament.



L'objectiu d'enfortir i refundar ERC

Encara que ha remarcat que Nova Esquerra Nacional és una proposta d'esperit coral, Godàs ha apuntat que tots quatre, juntament amb quatre persones més que optaran a les secretaries generals adjuntes, seran "el pom de dalt" del conjunt que aspira a "refundar" i "enfortir" ERC. Segons ha dit, aquest enfortiment és "clau" perquè el partit és necessari per a Catalunya. Camps ha explicat que les quatre secretaries seran de Coordinació Interna, de Municipalisme, d'Estratègia política i de Comunicació, però encara es desconeixen els noms que s'hi postularan.

L'exdiputada ha expressat la seva voluntat de passar "de paraules a fets", amb una proposta d'estructura "completament transparent i definida" que es basa en les idees de "traçabilitat" i de "lideratges compartits". Els seus esforços aniran dirigits a desenvolupar el partit i a "reorganitzar la gent progressista i sobiranista", desvinculant la presidència d'ERC a la cursa per a la presidència de la Generalitat. "Toca centrar-se en aquest nosaltres ampli", ha asseverat Godàs. Per contrapartida, Junqueras sí que ha deixat la porta oberta a encapçalar la llista en les properes eleccions catalanes.



Segons Jordà, es tracta d'un equip "extremadament potent" que haurà de "recosir cap endins i cap a fora". "Volem redefinir l'esquerra nacional sense personalismes. Amb cohesió i transparència recuperarem el múscul i la força que ens ha donat èxits tantes vegades", ha afegit. En aquest sentit, Godàs ha expressat la necessitat de "tornar a l'ERC de sempre" i de ser el "pal de paller" de l'esquerra del país.

Una proposta que no demana permís a Junts ni al PSC

Godàs vol que Nova Esquerra Nacional representi totes aquelles persones que, mentre treballen per a l'objectiu de l'autodeterminació, volen "generar prosperitat perquè tothom que ha de treballar tingui la possibilitat de fer-ho i pugui tirar endavant la seva vida amb dignitat". De cara al 2027, any en què se celebraran les eleccions municipals, hauran de "reforçar-se per configurar l'esquerra nacional que no demana permís ni al centredreta català, per molt independentista que sigui, ni a l'esquerra sucursalista espanyola", ha explicat l'exalcalde en referència a Junts i al PSC.



La fins ara portaveu d'ERC té molt clar que tot plegat no serà possible fer-ho "sols" i, per aquest motiu, és imprescindible "teixir aliances" en un partit "fort i cohesionat". "Necessitem ser més de 8.500 militants. La gent ha de veure que militar és útil, que vol dir parlar i poder ser crític. El nou cicle polític mira cap al futur", ha conclòs.