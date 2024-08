La candidatura alternativa a Junqueras es presenta per portar a ERC a un nou cicle amb lideratges i estratègia renovats

Amb la voluntat de "refundar" i "enfortir" ERC a l'inici d'un nou cicle polític, un grup de militants republicans ha presentat aquest dijous al matí el projecte de Nova Esquerra Nacional, la candidatura alternativa a Oriol Junqueras en el proper Congrés Nacional del partit, previst per triar una nova Executiva després de la renúncia de l'expresident el passat 10 de juny. Entre els seus principals objectius es troben maximitzar la capacitat de decisió de les bases amb una aposta per un model assembleari que defensi els interessos de la majoria social treballadora, destacar el paper del municipalisme i renovar lideratges que estiguin al servei de l'organització.

Els quatre portaveus encarregats de desvetllar la incipient informació relativa a la llista alternativa al Hub Social de Barcelona, Marc Aloy, Alba Camps, Xavier Godàs i Teresa Jordà, han subratllat que es tracta d'una candidatura d'esperit coral que no girarà al voltant d'una única persona, sinó al voltant d'unes idees i dels valors republicans. Jordà ha admès, però, que encara no han triat els noms que encapçalaran la llista que ha de fer-se oficial com a molt tard el 7 d'octubre.

Camps ha reivindicat la necessitat de reformular alguns espais ja creats i de crear-ne d'altres de nous per fomentar el repartiment de la presa de decisions. En la mateixa línia, Godàs ha expressat el desig de formar uns Països Catalans "justos, cohesionats i lliures". "Volem una Catalunya socialment cohesionada, no ha d'haver-hi contrast discriminatori entre els centres rurals i urbans. La prosperitat ha d'arribar a tot arreu", ha explicat Godàs, que també ha remarcat la intenció de Nova Esquerra Nacional de no eludir el "mentrestant" en el camí cap a la independència.



"S'ha de garantir la protecció social per tirar endavant. Blindar els serveis públics de Catalunya que són la base de l'Estat del Benestar. Volem l'alliberació nacional i l'emancipació social. Preservarem la nació mentre no disposem d'un Estat", ha afegit el portaveu.

"Aire fresc" i "veus plurals" en la nova Executiva

Els representants del nou projecte han reiterat amb fermesa la necessitat de renovar una estratègia que posi punt final a un cicle electoral "advers" que va començar amb les eleccions municipals de 2023 i que ha portat "mals resultats" i "pèrdua de confiança" per part de la militància i de la ciutadania. "És hora de prendre mesures i fer reflexió", ha assenyalat Aloy, que també ha dit que cal "assumir els errors" sense deixar de "reivindicar el llegat" i les "polítiques transformadores" dels seus predecessors.

Tots coincideixen que necessiten "aire fresc" i "veus plurals", però no s'han definit com a "junqueristes ni roviristes". Jordà espera que ambdós líders donin suport a la formació de la candidatura i ha explicat que l'exsecretària general d'ERC, Marta Rovira, no ha participat en la configuració del projecte. "Junqueras, Rovira i [Pere] Aragonès han de quedar-se, però continuaran aportant des d'un rol diferent en un partit renovat. La transició ha de ser tranquil·la i respectuosa amb el llegat republicà", ha afegit Jordà, que ha deixat la porta oberta a què altres persones s'afegeixin al seu equip.

Quant a la petició de Junqueras d'avançar la data del Congrés previst per al 30 de novembre, Camps ha dit que no estan d'acord però que no tenen "por" perquè estaran preparats en cas que succeeixi.