Racismo, alarma en los medios y el "error" del CIS: así se coloca la "inmigración" como el gran problema de los españoles

La derecha y la extrema derecha lo han conseguido. La "inmigración" es el "principal problema" para tres de cada diez españoles, al menos según el CIS. El Barómetro de Investigaciones Sociológicas sitúa esta cuestión en lo más alto de la tabla por primera vez en la historia. El desempleo, la vivienda y la sanidad caen a los siguientes puestos del ranking, pese a impactar de manera más directa en el día a día de la población. La "inmigración", de hecho, sólo "afecta personalmente" al 13,7% de los encuestados. ¿Qué lectura podemos hacer de los resultados?

"Los medios juegan un papel fundamental, pero no son los únicos culpables. El CIS comete un error claro a la hora de diseñar el cuestionario, porque las cuestiones de actualidad, que cambian con el tiempo, suelen dejarse para el final. El orden de las preguntas es clave, igual que lo son la formulación y el número de respuestas. Esta es una de las razones, aunque no la única, del aumento de los españoles que perciben la inmigración como su principal problema", explica Alejandro Solís, politólogo y colaborador de Público. El CIS plantea varias preguntas sobre las desigualdades entre los países ricos y pobres y el "aumento de la población inmigrante" antes de abordar las preocupaciones de los encuestados.

"El CIS comete un error claro a la hora de diseñar el cuestionario"

La vivienda se ha encarecido un 5,7% en los últimos 12 meses y las listas de espera para operaciones "no urgentes" han batido varios récords en 2023. La llegada de personas migrantes no es un problema real para la inmensa mayoría de los españoles, pero PP y Vox trabajan para que lo parezca. "Este marco discursivo beneficia a la derecha y la extrema derecha. Los partidos buscan captar electores a través del tema migratorio, sacar rédito político. La prensa ha contribuido a generar esta sensación de alarmismo", señala Eduardo Bayón, consultor y analista político.



España tiene motivos de sobra para preocuparse por las migraciones, pero no coinciden con los que promueve la extrema derecha: la ruta canaria es la más mortífera del mundo y 702 personas han fallecido tratando de completarla en lo que va de año. "El enfoque de los medios construye un problema en el imaginario social que no coincide con la realidad. El verdadero problema es que no existen vías legales ni seguras para poder migrar. Las personas que sobreviven a estas rutas llegan sin garantías y entran en una rueda de exclusión social de la que resulta complicado salir. Nadie les garantiza su acogida, ni sus derechos. Este es el tratamiento que echamos más en falta en los medios", denuncia Fabiola Barranco, portavoz de Red Acoge.



"La prensa ha caído en la trampa de las derechas y está en el mismo punto discursivo que Vox"

"El racismo y la criminalización son transversales en la cobertura de las migraciones. La prensa ha caído en la trampa de las derechas y está en el mismo punto discursivo que Vox. Los imaginarios se acaban extendiendo, hasta generar incertidumbres y problemas fabricados", señala Laura Camargo, profesora de sociolingüística y análisis del discurso en la Universitat de les Illes Balears. Las fuentes consultadas por este diario consideran que, cada cierto tiempo, las migraciones se convierten en el "chivo expiatorio" de políticos, tertulianos y celebridades de Internet.

Tezanos y su "insistencia" con las migraciones

Las migraciones nunca habían aparecido como un "problema" para los españoles. Las respuestas clásicas en los barómetros del CIS tenían que ver, por norma general, con asuntos económicos y laborales. "La forma de plantear las preguntas puede condicionar los resultados, pero quedarnos sólo con esto sería un poco como hacer trampas al solitario. La encuesta también pregunta por otros temas, que luego no tienen consecuencias en la lista de problemas", advierte Eduardo Bayón. Los expertos reconocen que la población encuestada tiene "muy presente" el relato de los medios, porque "inciden de manera constante en la migración" y lo hacen además dándole una connotación negativa.

"Me llamaron del CIS. La entrevista ponía mucho el foco en las migraciones, sobre todo al principio"

"Me llamaron del CIS hace un par de semanas. La entrevista ponía mucho el foco en las migraciones, sobre todo al principio. Me preguntaron si me parecía un asunto bueno o malo para España y qué opinaba de la inmigración irregular. Luego, muy seguido, hablamos de los principales problemas para los españoles. Yo respondí que, para mí, una preocupación importante era el tema de la vivienda, pero el entrevistador me insistió, me preguntó si estaba seguro", explica uno de los encuestados en una conversación con Público. Alejandro Solís considera que el CIS, como institución pública, "debería centrarse en estudiar el comportamiento de la sociedad" en lugar de "hacer un mal uso" de sus herramientas.

Un relato para justificar la militarización

Las culpas no sólo apuntan al CIS. La encuesta se produce en el marco de un clima mediático, político y social que lleva meses haciendo hincapié en el tema de las migraciones. "El CIS recoge una percepción claramente cocinada. Esto interesa porque las izquierdas empiezan a comprar el marco xenófobo y punitivista de la extrema derecha. La socialdemocracia está metida de lleno en el pacto europeo de migración y asilo. El PSOE necesita colocar esta preocupación entre el electorado para poder justificar que una buena parte de los presupuestos se van a invertir en la militarización de las fronteras", reivindica la profesora Laura Camargo.



"El PSOE necesita colocar esta preocupación para poder justificar la militarización de las fronteras"

Red Acoge lleva 30 años acompañando y defendiendo los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización puso en marcha el proyecto Inmigracionalismo, que analiza el tratamiento mediático, la terminología y los casos que cubren la prensa y las televisiones. "El relato de los medios refuerza la polarización, descontextualiza y hace que los discursos de odio proliferen a gran velocidad. Las migraciones también se abordan desde perspectivas utilitaristas o buenistas, que no dan una respuesta adecuada para comprender la realidad de las personas que tienen que migrar", subraya Fabiola Barranco.



"La percepción social del volumen de migraciones no se corresponde con la realidad"

"Los medios juegan mucho con los marcos cognitivos y psicológicos cuando hablan de la llegada de personas migrantes, vinculan el tema con cuestiones económicas y de seguridad pública. La percepción social del volumen de migraciones no se corresponde con la realidad. Esto también ocurre con las ayudas sociales, las cifras son mucho más reducidas de lo que la gente piensa", continúa Eduardo Bayón. Los discursos sobre la identidad nacional y la mano dura con las personas extranjeras también han calado en las calles y plazas de todo el país. "Es una irresponsabilidad por parte de la clase política y también de los medios", denuncian desde SOS Racismo.



¿Y cuáles son las preocupaciones de los migrantes?

Este miércoles todos los titulares ponían el foco en la "inmigración", el nuevo gran problema de los españoles –según el CIS–. El miedo, las amenazas de "invasión" y una falsa relación con los índices de criminalidad suelen acompañar este tipo de noticias. La prensa rara vez habla de la situación en los países de origen, los abusos que se cometen durante las rutas migratorias o los motivos por los que la gente busca refugio en otro lugar. ¿Cuáles son las preocupaciones de las personas que llegan en cayuco a las costas españolas?

"Llevamos tiempo detectando que las personas migrantes no son fuente directa en los medios cuando se habla de migración", señalan desde Red Acoge. Los expertos se preguntan por qué no tenemos en cuenta la opinión de los "protagonistas" y sus inquietudes. Mikel Mazkiaran, miembro de SOS Racismo Guipuzkoa, termina con esta reflexión: "La población migrante, además de los problemas generales –vivienda, desempleo, sanidad–, convive con otras preocupaciones. La primordial es la regularización, todo lo relacionado con la Ley de Extranjería, pero también preocupan y mucho los discursos racistas".