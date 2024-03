Set rutes entre vinyes per descobrir els millors vins de les DO catalanes

Catalunya és un territori amb una tradició vitivinícola històrica i ben arrelada. Gràcies a les propostes enoturístiques que han anat a l'alça els darrers anys, podem descobrir tot el que amaguen les vinyes i els vins del territori català, i que també configuren un paisatge particular, encisador i espectacular.

Probablement, la millor manera de conèixer sobre el vi i el territori és bevent-ne, però hi ha alternatives per a tots els gustos i per a tota la família com fer rutes en família. Per això us recomanem set d'aquestes rutes, la majoria de les quals proposta la Generalitat a través de l'Agencia Catalana de Turisme, des de l'Empordà fins a Lleida, passant pel pla de Bages o la Terra Alta.

Ruta del Vi DO Empordà

Com recorda el portal turístic català, la Costa Brava va ser la porta d'entrada de la vinya a Catalunya, a través de la colònia grega d'Empúries, cap al segle vi aC, i després els romans van prendre la batuta. Així, aquest itinerari enològic ens acosta també a una regió que concentra un gran patrimoni històric, cultural i paisatgístic, amb genis de la creativitat gastronòmica de gran prestigi mundial com Ferran Adrià o els germans Roca, i la terra de Salvador Dalí i Josep Pla.

Vinyes de la DO Empordà. — Generalitat

Les joves han agafat el llegat vitivinícola empordanès durant les darreres dues dècades, amb coneixents teòrics i del territori. Avui expliquen com funcionen i mostren als visitats els seus productes reconeguts. A la ruta del Vi DO Empordà trobem opcions com l'enocaiac, una ruta en caiac per la costa que culmina amb una degustació de vins autòctons. També tasts de vins a bord d'un veler, o plans de benestar i cura personal que inclouen tractaments de vinoteràpia.



La Ruta del Vi DO Priorat

El paisatge i una viticultura heroica marquen aquestes rutes farcides de vinyes velles i ceps plantats en costers de fort pendent. Un punt referencial i indiscutible de la Ruta del vi del Priorat és la Cartoixa d'Escaladei, origen de la història del Priorat i de la seva vitivinicultura, que ens permetrà entendre el present. S'hi va establir el primer monestir cartoixà de la península Ibèrica, i els monjos tenien el seu propi manual de cultiu de la vinya, confirmant la garnatxa com raïm ideal per als sòls de llicorella de la comarca.

És també una de les grans regions vitivinícoles d'Europa, compartint comarca amb la DO Montsant, que ha guanyat molt de pressa un bon nom arreu. En aquesta ruta trobarem especialment petits cellers, més d'un centenar, la majoria empreses de gestió familiar. Trepitjar les vinyes, viure la verema o fer un tast de vins guiat són algunes de les opcions.



Cartoixa d'Escaladei. — Govern

La Ruta del Vi DO Penedès

Un altre referent històric català és la DO Penedès, líder en l'elaboració, la comercialització i l'exportació de vins, gràcies a un paisatge ric i variat, farcit també de referents arquitectònics. La gent que vivia en aquesta regió fa dos mil anys, però van ser els romans els principals responsables de la consolidació vitivinícola, exportant a través de la Via Augusta.

Trobem prop de dos-cents cellers registrats a la DO, per la qual cosa l'oferta enoturística i la Ruta del Vi DO Penedès és variada i accessible per a tothom, des de les grans extensions de vinya a la plana interior, passant pel Massís del Garraf. Rutes a peu i en bicicleta per les vinyes són algunes de les opcions principals. Però també trobem referents arquitectònics, activitats de recol·lecció per fer amb els nens, maridatges d'aliments i vins, entre altres.



La Ruta del Vi DO Pla de Bages

Passem a parlar de les propostes d'una DO en creixement com és la del Pla de Bages i les seves vinyes als peus de la muntanya de Montserrat i en un espai natural protegit de gran bellesa. També hi trobem a prop la Serra de Castelltallat, el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el massís del Montcau. Les tines de pedra seca són tret diferencial de les diverses atraccions enoturístiques: se'n conserven al voltant de 4.000.

Enoturisme al Pla de Bages. — Generalitat

La Ruta del Vi DO Pla de Bages ens pot portar inicialment també al monestir de Sant Benet de Bages, amb vinyes documentades des del segle x i un gran celler gòtic. Experiències culturals enoturístiques, activitats, esports, passejades en bicicleta o un "tren del vi" són algues de les opcions. També una opció molt particular: descobrir les vinyes a vista d'ocell en globus, ultralleuger o parapent biplaça, contemplant l'espectacular cara nord de Montserrat.



La Ruta del Vi de Lleida

Passem a la Ruta del Vi de Lleida, una terra rica i diversa que gairebé va desaparèixer quan es va produir la plaga de la fil·loxera a finals del segle XIX. La DO Costers del Segre s'estén per un territori de fins a 4.172 hectàrees de vinya, cobrint de la Plana de Lleida a les muntanyes que s'acosten al Prepirineu, on s'elaboren magnífics vins d'alçada. És la DO catalana més allunyada del mar, marcada també per les temperatures contrastades i les precipitacions baixes.

La ruta aplega diverses experiències enoturístiques sostenibles, com esmorzars de pagès entre vinyes, visites guiades tematitzades o curses de trail running. A les Terres de Lleida també podem visitar cellers amb plans culturals o descobrir productes típics de la regió. En aquest sentit, molts cellers organitzen activitats que combinen l'enoturisme i l'oleoturisme, gràcies a aquest altre preuat producte com és l'oli.



Vinyes de Lleida. — Generalitat

La Ruta del Vi DO Terra Alta

L'aposta per la varietat de raïm garnatxa i l'extensió de la vinya entre els 350 i 550 metres d'altitud, sobretot a la zona central, són els trets diferencials d'aquesta terra vinícola. La regió és referent de la garnatxa blanca, fins al punt de crear el distintiu Terra Alta Garnatxa Blanca, fets 100 amb aquesta varietat.

A través de la Ruta del Vi DO Terra Alta podem fer tasts de vins i visites a cellers, sessions de vinoteràpia, experiències culturals, visites al camp, fires i festivals populars basats en el vi i altres opcions. Les "catedrals del vi" de Gandesa i el Pinell de Brai, cellers dissenyats per Cèsar Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí, són un dels referents impedibles. I no podem no recomanar recórrer la Via Verda de la Terra Alta.



La Ruta de la DO Cava

Acabem amb aquesta proposta del portal Senderisme amb Tren que ens suggereix descobrir la DO Cava, la seva Ruta ST59. Ens porta des de Gelida fins a Sant Sadurní d'Anoia, la capital d'aquest escumós nostrat. Hi trobem els cellers més coneguts, especialment Freixenet, Codorniu, Gramona o Recaredo. La DO Cava inclou més de 150 municipis de l'Estat que fan una elaboració regida pel Consell Regulador del Cava d'aquesta localitat.

Entre les variades ofertes que ens proposa hi ha caminades per l'entorn, esmorzars entre vinyes, tast de vins i allotjar-nos també entre vinyes. Destaquen el pícnic a les caves: comprant una ampolla podem accedir a una zona de lleure amb taules i graelles. La vista a les caves d'aquesta localitat és evidentment també una gran opció.