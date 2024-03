El 90% de la recaptació de la taxa turística a Barcelona en els darrers 10 anys s'ha destinat a la promoció del turisme

El 90% de la recaptació de la taxa turística a Barcelona durant els darrers deu anys s'ha dedicat a polítiques de promoció turística: es tracta de 81 milions d'un total de 91. Són 9,1 milions de despesa total anual de mitjana, amb un màxim de 15,9 el 2019. A més a més, en tot aquest període, el 43% dels fons han estat transferits directament a Turisme de Barcelona, un consorci público-privat que respon fonamentalment als interessos del sector privat.

Es tracta de dades de l'Ajuntament entre els anys 2013 i 2022 que recull l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), gràcies a una petició d'informació pública sobre l'anomenat impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). L'assemblea critica que aquest organisme "opera sense transparència i que sobreviu gràcies al finançament de l'Ajuntament".

Les dades concreten que del 2018 al 2022 un 87% s'ha invertit en la promoció (45%), foment (27%) i desenvolupament del turisme (19%), segons la mateixa categorització de les despeses de l'Ajuntament. L'entitat critica la finalitat dels fons: després de la reforma del 2017 l'Ajuntament, creu que "podia destinar la recaptació a altres fins". I assegura que Turisme de Barcelona no ha justificat la finalitat dels 39 milions.

Per això, exigeix destinar la taxa turística i els seus recàrrecs íntegrament a "revertir els impactes més negatius del turisme"; la construcció d'alternatives a l'activitat turística; amb polítiques públiques d'habitatge; Desmantellar Turisme de Barcelona immediatament i fiscalitzar totes i cadascuna de les partides; I cercar fórmules fiscals per obligar a "internalitzar els costos a les empreses, i no als visitants".

Crítiques a la taxa

Segons recorda l'assemblea en una nota, l'IEET va ser promogut pel Govern català l'any 2012, en un moment en què la crisi econòmica havia fet minvar els recursos destinats a la promoció i el foment del turisme. "L'impost és clau per sostenir les estructures que necessita el sector privat", lamenta. "Estem finançant la benzina per apagar els incendis amb els diners provinents del carbó", afegeix.