La Volta a Catalunya estrenarà edició femenina l'any vinent

Salt endavant de l'esport femení a Catalunya, en concret del ciclisme. Del 7 al 9 de juny de l'any vinent se celebrarà la primera edició femenina de la Volta a Catalunya, la històrica cursa que en versió masculina és una de les més antigues del calendari, després d'haver-se realitzat més d'un centenar de vegades.

La competició femenina agafa el relleu de la reVolta, que era una cursa d'un sol dia que s'ha celebrat quatre anys, i tindrà el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física (Esportcat).

La nova Volta Ciclista a Catalunya femenina s'ha presentat aquest divendres i tindrà categoria UCI 2.1, el que la situa en el segon esglaó del ciclisme internacional, just per sota de l'UCI World Tour. Aquest nivell comporta que la meitat dels equips que hi participin hagin de ser de l'UCI World Teams, la màxima categoria, mentre que la resta poden ser de la segona -UCI Women's Continental Teams- o equips nacionals, com el català Massi-Tactic.

Tot i que no els concreta, en el comunicat emès pel Govern s'assegura que diversos equips de la màxima categoria "han confirmat la seva voluntat de participar en la prova". Pel que fa al recorregut, s'acabarà de tancar properament, però els organitzadors subratllen que una de les tres etapes tindrà un final en alt, és a dir, serà de muntanya.

Les dates de la competició ubiquen la Volta a Catalunya just abans del Giro i el Tour femenins, el que podria facilitar que hi competeixin algun dels millors equips i les millors ciclistes del món, justament amb la voluntat de posar-se a punt per a les grans proves per etapes del calendari.

La prova comptarà amb el suport de la Generalitat

Per a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, l'estrena de la Volta a Catalunya Femenina és una "és una oportunitat enorme per transmetre a la societat l'empoderament de la dona en el ciclisme femení" i per fer un pas més cap a un esport "amb més igualtat d'oportunitats per a tothom".

Al seu torn, el president de la Volta a Catalunya, Rubèn Peris, ha manifestat que "fem un pas més endavant amb la nostra prova femenina i ens fa moltíssima il·lusió passar a ser de tres etapes. Ens hem trobat amb una resposta magnífica, tant del Govern de la Generalitat mitjançant la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, com de poblacions interessades a ser sortides i arribades i dels patrocinadors".