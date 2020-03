Del 23 al 29 de març es disputarà l’edició centenària de la Volta a Catalunya, la tercera cursa ciclista per etapes més veterana del món. El circuit final de Montjuïc, aquest any amb pujada fins al Castell, decidirà el guanyador final en una prova que tornarà a presentar un cartell de luxe amb estrelles com Egan Bernal, Chris Froome o el fenomen Mathieu Van der Poel entre els preinscrits. Després d’uns anys on la seva continuïtat va penjar d’un fil, la Volta viu un bon moment després de l’acord amb ASO, l’aparició d’alguns patrocinadors privats i l’aportació econòmica de les institucions públiques del país, que van des del més de mig milió d’euros de la Generalitat de Catalunya fins als 15.000 euros (aproximats) que paguen els ajuntaments per acollir l’inici o el final de cada etapa.



Sense tantes dècades d’història al darrere, el ciclisme femení ha viscut recentment una gran explosió i la creixent professionalització a l’elit ha canviat el mapa de curses i la seva repercussió. L’any 2018 la Volta va decidir seguir els passos d’altres cites del World Tour masculí i va programar la primera cursa femenina de la seva història. Amb el nom de reVolta va néixer una cursa que va aplegar més de 40 corredores al circuit de Montjuïc.

L’experiment de 2018, però, no ha tingut recorregut. L’any passat l’organització va anunciar que no se celebraria la prova per incompatibilitat amb el calendari de la Copa d’Espanya i aquest 2020 la cursa del centenari es va presentar a l’INEFC sense cap menció a la reVolta per part dels organitzadors. De fet, a hores d’ara ja es pot confirmar que no hi haurà cap cursa ciclista per a dones durant la Volta a Catalunya. Això no vol dir que la reVolta hagi mort després de celebrar la seva primera edició. Rubèn Peris, president de la Volta a Catalunya, confirma que aquest any es disputarà la prova amb canvis significatius: "Hem decidit crear la prova femenina fora del calendari de la Volta a Catalunya. Fa dos anys la vam fer a Montjuïc entremig de la sortida i l’arribada de l’etapa professional masculina i va semblar que la posàvem amb calçador. Volem fer les coses ben fetes".



Peris, un apassionat del ciclisme que porta 34 anys implicat en l’organització de la Volta a Catalunya, afina el canvi de model: "La reVolta ha de tenir entitat pròpia. Aquest 2020 serà una cursa d’un dia però a la llarga seria ideal que acabi tenint dos o tres dies de competició. Tenim ganes de tirar endavant aquesta prova i que es consolidi". Sant Cugat del Vallès s'ha ofert per acollir la segona edició de la prova amb la data encara pendent de concreció.

El millor equip català és femení

Catalunya té un equip de nivell World Tour en ciclisme en carretera: el Massi-Tactic. Aquesta formació gironina s’ha erigit en l’única sortida al professionalisme del ciclisme català i afronta la seva segona temporada a l’elit amb una plantilla modesta que enguany ha incorporat corredores d’arreu del món per acompanyar una columna vertebral formada per ciclistes del Baix Llobregat, el Maresme, el Barcelonès o el Gironès.



Una de les ciclistes més prometedores de l’equip és Mireia Benito, sorgida de la base del Catema i que posa en valor el pas endavant del Massi-Tactic: "És una esperança per a tota la gent motivada amb el ciclisme, una fita on arribar per a totes les noies que comencen. Disposar d'una oportunitat per córrer des de Catalunya a alt nivell és fantàstic".



El 2018 Benito va ser una de les ciclistes sub-23 que va disputar la primera reVolta guanyada per la nord-americana Lauren Stephens i en guarda un bon record: "Hi havia força nivell i era un al·licient córrer a Montjuïc, un lloc mític del ciclisme". La corredora penedesenca confia que en els propers anys la reVolta agafi volada definitivament: "Cal que més gent s'animi a donar-nos l'oportunitat de demostrar que també fem bon ciclisme. Si la reVolta es converteix en una volta de més d'un dia amb el mateix impacte mediàtic que tenen els homes seria un somni complert".

Un mallot sense guanyador

La presència del Massi-Tactic a l’UCI World Tour femení contrasta amb l’absència de formacions catalanes a l’elit en categoria masculina. La manca d’estructures professionals és un obstacle més per la progressió dels ciclistes catalans. Actualment només hi ha sis corredors competint en algun dels 38 equips de primer o segon nivell internacional i la meitat ho fan a l’estructura navarresa del Movistar. Aquesta situació no ha ajudat a consolidar una iniciativa de la Volta per visibilitzar el talent dels esportistes locals. Fa un parell d’anys va crear un mallot per al millor ciclista català i el va guanyar Marc Soler. El 2019, però, el vilanoví era l’únic ciclista del Principat a la llista d’inscrits i no va poder acabar la cursa: el mallot va quedar desert.