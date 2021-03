La Volta: un tresor centenari sobre rodes

L'àvia se’ns fa gran i no li podem fer una gran festa. Com tots els mitjans hem repetit fins a l’avorriment, ja portem un any de pandèmia i de ben segur que en tot aquest temps a cada família hi ha hagut aniversaris que s’han quedat sense la celebració oportuna. És una mica el que li passa a la Volta Ciclista a Catalunya. La tercera prova per etapes més longeva i antiga del món del ciclisme havia de bufar les espelmes de les seves 100 edicions el març del 2020 i no només no ho va poder fer sinó que aquest 2021 es disposa a una celebració una mica d’amagatotis: sense públic a les arribades, amb bombolla de participants, amb la televisió de testimoni. Tot i així la celebració és sonada i mereix ressenya subratllada: la Volta és una àvia centenària i l’edició que arrenca dilluns de Calella per acabar el diumenge 28 a Montjuïc (fins a dalt de tot, al Castell, cosa poques vegades vista) tornarà a posar Catalunya al mapa del ciclisme,



"Que una cursa per etapes arribi al centenar d’edicions és una fita lloable, i és que cal recordar que només ho han assolit abans el Tour de França (2013) i el Giro d’Itàlia (2017). Però l’important serà que, a partir de la cent, en segueixin venint més", raona Javier Gilabert. Aquest periodista és probablement la veu amb més perspectiva històrica per parlar de l'única prova internacional que queda a Catalunya. Autor del llibre digital històric Volta a Catalunya 1911-2019, Gilabert creu que l’antiguitat de la competició hauria de ser un valor a explotar: "la Volta és un tresor que s’ha de cuidar com a tal", sentencia.

Què fa especial la Volta?

Molts condicionants converteixen la prova en, segurament, l’esdeveniment esportiu més important en molts mesos en aquest país. D’entrada cal entendre que esportivament aquesta edició ve carregada d’al·licients. Des d’un recorregut que recupera la cronometrada, combina alta muntanya amb etapes per velocistes i es guarda la traca final de la vessant dura de la muntanya màgica de Barcelona pel darrer dia a una nòmina de participants sensacional: el tres cops campió del món Peter Sagan és la darrera novetat i l’acompanyen noms com Alejandro Valverde i Chris Froome, Nairo Quintana, Marc Hirschi o Thomas De Gendt.

Peter Sagan, Alejandro Valverde, Chris Froome, Nairo Quintana o Marc Soler, noms destacats de la Volta

Gilabert n’afegeix d’altres com a nominats a ser protagonistes: "entre els favorits inclouria Marc Soler, que corre a casa i on ja ha tingut paper protagonista altres anys. A més, la contrarellotge pot jugar a favor del vilanoví. Sepp Kuss serà un home a tenir molt en compte. És un declarat amant dels ports del Berguedà, i aquest hivern se l’ha passat preparant la temporada entre Tiana i Andorra, on resideix. Altres favorits poden ser Richard Carapaz, que desembarca directament de l’Equador on ha entrenar pujant a un volcà a 4.800 metres d’altura, o joves com Joao Almeida i Jai Hindley". El de la Volta que fa cent és potser un dels millors pilots de la història de la competició.



Vallter i Port Ainé són els dos grans ports que converteixen la Volta en una de les primeres curses de la temporada a Europa que inclou alta muntanya. I per això els millors escaladors del món la inclouen en el seu programa, ja sigui per preparar el Giro o, més endavant, el Tour.

Parlar de la Volta, una cursa organitzada des del voluntarisme i sense ànim de lucre, ens porta a fer-ho de la seva alma mater, el director Rubén Peris. Javier Gilabert el defineix com a clau per la subsistència de la prova "és un gran relacions públiques, ja sigui amb institucions, amb gent del món del ciclisme o a nivell intern, amb els propis voluntaris. S’ha sabut moure i, recentment, va aconseguir signar un conveni amb ASO (l’organitzadora del Tour, entre d’altres curses) gràcies a la seva bona relació amb Christian Prudhomme, acció que li ha fet impulsar algunes àrees com les de maquèting i producció i difusió televisiva".



Sense possibilitat de públic a les arribades i amb la necessitat de tancar el màxim els ciclistes dins d’una bombolla, la Volta arriba enguany amb la metxa de la temporada ciclista encesa i plenament candent. Està sent la temporada del ciclisme d’atac i de l’eclosió jove i li preguntem a Gilabert si aquesta també pot ser la tònica a Catalunya: "Crec que aquest any, amb la contrarellotge el segon dia, hi haurà ciclisme d’atac, doncs hi haurà corredors amb necessitat de recuperar el temps perdut. A més, enguany l’etapa de Barcelona inclou la pujada dura al castell de Montjuïc, pel que segurament viurem emocions fortes fins que es creui línia de meta l’últim dia". La Volta és una àvia però a les 100 edicions li va la marxa.