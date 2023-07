Els Mossos creuen que Bartomeu desviava diners del Barça a finalitats personals

Els Mossos d'Esquadra apunten que l'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu hauria desviat diners del club cap a empresaris amics i periodistes afins. La policia catalana ha trobat pagaments de 233.000 euros a Amalgama Marketing del 2015 al 2020, segons la Cadena Ser. Es tracta d'una conclusió en el marc del cas Barçagate, que investiga pagaments a una empresa per difamar jugadors i opositors a la directiva blaugrana a través de les xarxes socials.

En concret, el Barça va contractar Amalgama per 84.000 euros per temporada els anys 2018-2019 i 2019-2020, segons l'informe policial. Això no obstant, la majoria dels diners acabaven en mans d'altres periodistes i empresaris per indicació expressa de Bartomeu, que indicava els imports i conceptes de les factures.

La policia catalana diu que l'empresari al capdavant de l'organització, Miquel Sambola, és amic personal de Bartomeu. Les fonts apunten al fet que tots tres van treballar en la campanya electoral de l'expresident.

El pare de l'empresari és el president d'honor del Club Esportiu Laietà, i el seu germà n'és el gerent. Aquest club va ser l'única entitat que va cobrar del Barça per les molèsties causades per l'enderroc del Miniestadi el 2018. Aquest club situat a tocar del Camp Nou va rebre 1,5 milions d'euros.

Sempre segons apunta el programa Què t'hi jugues, hi ha dos missatges intervinguts que es consideren una prova d'aquest desviament. Tots dos tenen Miquel Sambola com a subjecte: el primer d'ells, enviat al periodista Marçal Lorente, i el segon a una treballadora d'Amalgama Marketing.

El citat periodista va cobrar el 29% dels diners pagats pel Barça a Amalgama (43.560 euros), a més dels 50.000 anuals que cobrava del club per al seu programa Sin Concesiones i els 600 mensuals promesos per Bartomeu per participar en tertúlies de Barça TV. Sempre segons la Ser i en base els missatges intervinguts, Marçal Lorente va treballar en la candidatura de Bartomeu en les eleccions del 2015 amb la promesa d'entrar a treballar al club.

D'altra banda, els investigadors també asseguren que l'octubre del 2020, en plena pandèmia de la Covid-19, i mentre el club retallava despeses, Bartomeu va ordenar duplicar els pagaments a l'empresa, passant de 7.000 a 15.000 euros mensuals. Entre les feines facturades per l'empresa al club hi ha una campanya per a la Pilota d'Or de Messi.