Acord entre el FC Barcelona i la plantilla de Barça TV, que tanca aquest divendres

Acord in extremis entre el FC Barcelona i Barça TV, que tanca aquest divendres després de 24 anys en antena. El tancament del canal implicava l'acomiadament col·lectiu de 94 treballadors, que volien denunciar tant l'entitat blaugrana com Telefònica, que tenia la cessió de la producció de la televisió. Finalment, però, no hi haurà demanda.

El Barça ha anunciat que contractarà 14 treballadors de Barça TV i millorarà "substancialment" les indemnitzacions dels acomiadats pel tancament del canal. Així ho estableix l'acord al que van arribar la plantilla, l'entitat blaugrana i Telefónica a última hora del dijous i que aquest divendres ha explicat el Col·lectiu Ronda.

Els 14 contractats passaran a formar part de la plantilla de Barça Produccions, on continuaran desenvolupant tasques relacionades amb la comunicació del club blaugrana i la generació de continguts digitals i multimèdia. La majoria dels treballadors de Barça TV van votar a favor del pacte, que ha arribat un dia abans que expiri el termini per negociar.

24 anys en antena

Les emissions de Barça TV posen el punt final aquest divendres 30 de juny. El tancament del canal finalment deixarà sense feina a 80 persones, algunes de les quals fa vint anys que estan vinculades al club. El tancament del canal pretén ajustar-se al fair play financer, enmig de la delicada situació econòmica de l'entitat.

Barça TV es va posar en marxa l'any 1996. Va començar a emetre durant la darrera temporada de la presidència de Josep Lluís Núñez, aleshores sota el nom de Canal Barça. Actualment, mantenir el canal costava uns vuit milions anuals.