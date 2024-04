Vuit coves subterrànies per visitar amb nens a Catalunya

Catalunya té formacions geològiques espectaculars a la superfície terrestre, però també a sota terra. Us proposem endinsar-vos en les profunditats del país i descobrir cavitats subterrànies sorprenents. Són coves que han servit d'habitatge dels nostres avantpassats o de refugis en èpoques bèl·liques. Plenes d'estalactites i estalagmites, són espais que tenen milions d'anys i que avui s'intenten preservar intactes. La majoria són visitables i ideals per anar amb nens. Us deixem una llista de les més interessants.



Les coves de l'Espluga de Francolí

Les coves de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ens acosten a un passat prehistòric i a les diverses comunitats humanes que van conviure en un mateix indret fa milers d'anys. A través de les visites guiades, una arqueòloga virtual i un guia ens acompanyaran durant tot el trajecte, en el qual la cova es presentarà en el seu estat més natural i real. Un recorregut de 600 metres per la cavitat subterrània per conèixer la formació geològica i l'evolució humana.

Es tracta de cavitats naturals utilitzades per l'home des del temps del paleolític. El museu s'ubica dins de la mateixa cova.



Les coves de Montserrat

Una de les coves més clàssiques de Catalunya són les de Montserrat, al terme municipal de Collbató (Baix Llobregat). La seva cavitat subterrània és de 530 metres de recorregut, la segona del Principat en importància topogràfica, i amb un desnivell interior és d'uns vint metres. La seva temperatura es troba als 14 gaurs.

Coves de Montserrat. — Marc Font

Conegudes des del segle XVI, van ser inspeccionades a final del XVIII, si bé l'exploració sistemàtica és de mitjan segle XIX. L'arquitecte Antoni Gaudí les va visitar, i les estalactites i estalagmites van inspirar la seva obra. El 1985 es van reobrir després de la Guerra Civil, superats dos anys d'obres. Prop seu hi ha altres cavitats menys importants, però també interessants, com la cova Freda. Les coves de Montserrat es poden visitar a través de l'Ajuntament de Collbató.



Les coves de Toll

Al Moianès trobem unes de les coves prehistòriques d'Europa més riques en la fauna del Quaternari. Conegudes també com el Palau del Quaternari, s'hi han identificat més de 35 espècies diferents, algunes d'extingides, com l'ós de les cavernes o el mamut. En total n'hi ha quatre: la cova del Toll (1.148 m de profunditat), la cova de les Toixoneres (50 m), la cova Morta (100 m) i l'avenc del Bassot (12 m). Van ser habitades per neandertals i homo sapiens.



Cova del Tabac

A Camarasa, a la Noguera, es pot visitar la cova de Tabac, una cavitat de gairebé 200 metres que permet fer un viatge en el temps fins al naixement dels Pirineus. Al seu interior, s'hi poden veure representacions de pintura rupestre i estalactites i estalagmites. S'hi fan visites però es pot accedir de manera lliure amb una sol·licitud prèvia.

Les coves del Cogul

No gaire lluny de les anteriors, al poble del Cogul, a mitja hora de Lleida, trobem un dels jaciments de pintures rupestres més destacats d'aquest tipus d'art, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO: les coves del Cogul. Conegudes com a Roca dels Moros, van tenir una gran influència durant el neolític amb presència humana durant cinc milions d'anys. Els autors de les pintures i gravats van ser els caçadors-recol·lectors que hi va haver en aquella zona als inicis de la humanitat.



Les Coves de Can Riera

A només 20 minuts de Barcelona, s'amaga un tresor desconegut que et transporta al famós Gran Cañón als Estats Units. Es tracta de les Coves de Can Riera, a Torrelles (Baix Llobregat), més conegudes com les Coves Vermelles. Les formes sinuoses i el recorden molt a les d'Arizona. L'accés no està regulat i el camí per arribar-hi és d'uns cinc quilòmetres a peu, amb pendents irregulars i un últim tram que requereix grimpada per les roques.

En els últims anys, el lloc s'ha massificat i l'incivisme de molts ha acabat degradant les coves. Si hi aneu, feu-ho amb respecte i protegint l'entorn natural.

Les Coves Meravelles

Seguim amb les Coves Meravelles, ubicades al sud del país, al poble de Benifallet (Baix Ebre). Tal com indica el seu nom, es tracta d'una meravella de la natura formada pel lent degoteig de les aigües subterrànies. N'hi ha dues de visitables, la de les Meravelles, anomenada així per les formacions espectaculars que s'hi poden trobar, i la del Dos, on hi ha traces d'ocupacions del neolític a l'edat de bronze. D'acord amb la memòria oral, es coneix que durant la Guerra Civil Esponyola algunes persones es van refugir a la Cova del Dos.

Les coves prehistòriques de Serinyà

Acabem amb unes altres coves, aquest cop les de Serinyà, al Pla de l'Estany. N'hi ha tres: la de l'Arbreda, la de Mollet i el Reclau Viver. La més gran és la de l'Arbreda, amb un gran riquesa prehistòrica, ja que fa milions d'anys va ser ocupada per humans. Actualment, al Parc de les Coves s'està remodelant i s'hi duen a terme les obres de condicionament per a convertir-lo en un centre d'interpretació.

Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà. — Turisme Catalunya

Els estudis que s'hi han fet revelen que ens trobem davant d'un dels millors jaciments de l'Europa occidental per conèixer el pas de l'home de Neandertal a l'home modern. Fa uns 200.000 anys (Paleolític mitjà) els seus hostes van ser els preneandertals; més tard (entre 90.000 i 39.000 anys) hi van viure els neandertals i finalment, durant el Paleolític superior, les coves van ser refugi per a l'home modern.