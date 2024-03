Cinc propostes per descobrir la Segarra, una terra marcada per la natura i la seva herència romana

Després de resseguir tota Catalunya i de conèixer les peculiaritats del Pla de l'Estany, del Pallars Jussà, del Pla d'Urgell o del Tarragonès, entre moltes altres comarques, aquesta vegada ens acostem a la Segarra per descobrir-ne la cultura, història i patrimoni natural. Situada en un altiplà, a l'interior del nostre territori i a la província de Lleida, està formada per 19 municipis i la seva capital és Cervera.

El territori de la Segarra és ideal per al conreu de secà, especialment els cereals, i el paisatge que més predomina són els camps. Aquesta comarca, de caràcter arrelat a la terra, és un destí fantàstic per als amants del turisme rural, la tranquil·litat i les rutes a la natura a peu, amb bicicleta o amb vehicles de motor.



Itineraris guiats i rutes per la zona

Si comencem parlant de Cervera, des de l'oficina de turisme s'ofereixen una sèrie de visites guiades per a turistes. La voluntat és mostrar els elements més emblemàtics de la ciutat a través de 8 itineraris. Abans de presentar-s'hi cal reservar plaça per poder disposar d'un guia que explica la història i curiositats de la Universitat, de l'Església de Santa Maria, de les muralles o del mirador de la Pérgola.

D'altra banda, val molt la pena fer la Ruta dels castells i llegendes dels Plans de Sió. Gràcies a aquest itinerari, coneixereu tres espais diferents: en primer lloc, el castell de Concabella, on hi ha el Centre d'Interpretació dels Castells del Sió, el Centre d'Interpretació dels Secans de Lleida i l'Espai Pedrolo. En segon lloc, el castell de les Pallargues, que data del segle XI i es pot visitar per dins, i, per últim, l'exterior dels castells de Montcortès i l'Aranyó (casa natal de l'escriptor Manuel de Pedrolo). Des de l'autocar es pot veure el castell molí de Ratera.



Durant la ruta, els visitants tenen l'oportunitat d'escoltar les històries i llegendes més populars de la comarca, com per exemple la del barber de Concabella, que no va suportar el dret de cuixa per part del senyor feudal, o el relat dels pallers de pedra de l'Aranyó.

Patrimoni i cultura

De la mateixa manera que la Segarra és terra de castells, també té un ampli ventall de vestigis patrimonials dels romans i de les èpoques arquitectòniques del romànic, el gòtic, el barroc i el modernisme. Quan a arqueologia, la comarca compta amb el parc arqueològic de Iesso, a Guissona, i el Puig Castellar, un dels exemples d'arquitectura militar romana més antics de tota la Península Ibèrica.

Arquitectura del romànic en trobareu a Cervera (església de Sant Pere el Gros), Estaràs (esglésies de Sant Jordi d'Alta-riba i Santa Maria de Gàver), Granyanella (església de Sant Jaume de la Móra) o a Massoteres (església de Sant Pere de Talteüll), per posar només alguns exemples. Pel que fa al patrimoni gòtic, destaquen l'Església Parroquial de Santa Maria de Cervera, el reliquiari d'Ivorra i Santa Maria de la Plaça de Sanaüja.

Finalment, quant a modernisme, podeu visitar el Sindicat Agrícola de Cervera, obra de Cèsar Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí; el Sindicat de Sant Guim de Freixenet i el cementiri de Montornès de Segarra. A Guissona també hi ha diversos edificis públics i privats amb tots d'arquitectura modernista.

Diversos museus i el passat romà de Guissona

Per gaudir de l'experiència completa que suposa visitar la Segarra, recomanem fer un tomb per tres museus en concret. Si esteu a Cervera, val la pena acostar-se al Museu Comarcal, format per l'antic Museu de Cervera, el Museu del Blat i la Pagesia i, finalment, la Casa Museu Duran i Sanpere. És un conjunt museístic molt complet que també inclou una exposició dedicada als pilots cerverins de moto GP Marc i Àlex Márquez.



Si ens desplacem cap a Guissona, és imprescindible aturar-se al museu arqueològic que alberga peces de les diferents excavacions a l'antiga ciutat romana de Iesso. Actualment se sap que va ser fundada l'any 100 aC, que estava emmurallada i que tenia un urbanisme regular caracteritzat per una xarxa ortogonal de carrers.

Per últim també recomanem explorar el Santuari de Sant Ramon i la Col·lecció d'Exvots que té peces del segle XVII al XX. Té un gran valor tant artístic com religiós.

La natura de la Segarra

Si ara ens centrem en la part més natural de la comarca, tenim l'Espai d'Interès Natural del Llobregós, sent un espai singular en la Depressió Central Catalana amb molta diversitat de flora i fauna endèmica. Hi ha gran varietat de mamífers, rèptils, aus i aus aquàtiques. També recomanem visitar l'Espai Natural de Granyena, els Aiguamolls de Granollers de Segarra i l'Espai Natural dels Plans de Sió.

Com no podia ser d'una altra manera, la Segarra desplega tota una sèrie de senders que es poden recórrer a peu o amb BTT. N'hi ha per a tots els nivells i edats, però la ruta anomenada "Línia L-2. Itinerari pels espais de la Guerra Civil a la Segarra". És un projecte impulsat pe Memorial Democràtic de Catalunya i està pensat per recuperar la memòria col·lectiva i fer ressò del que va passar en pro de defensar la llibertat i la democràcia.



Powered by Wikiloc

Festes tradicionals i fires de la comarca

Ara que ha començat la primavera, arriben unes quantes festes que serveixen per donar la benvinguda a les bones temperatures: al maig se celebra la Festa del Roser, mentre que al maig-juny el Festival Espurnes Barroques i l'Enramada de Guissona.



Un cop arriba l'estiu, al juny tenim la Fira del Pa i del Cereal de Cervera i la Fira de l'Ou de Sant Guim de Freixenet; al juliol, el Mercat Romà de Iesso, el Carnaval de Secà de Cervera i el Festival Internacional de Música de Cervera; i, de cara l'agost, tenim l'Aqularre de Cervera i els Tres Tombs de Sant Ramon.