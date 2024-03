Sis propostes per descobrir la natura i el patrimoni del Pla de l'Estany

Després de recórrer les comarques del Pallars Jussà, el Baix Llobregat o el Maresme, és moment de descobrir totes les singularitats del Pla de l'Estany, una comarca situada al nord-est de Catalunya a la plana de l'Estany de Banyoles, que limita amb les comarques de la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Gironès. Es va crear l'any 1988, està composta per 11 municipis i Banyoles n'és la capital per raons històriques, demogràfiques i econòmiques.

Gràcies a l'abundància d'aigües i la qualitat dels sòls, l'economia del Pla de l'Estany té una base agrícola, però la ramaderia, centrada en el bestiar boví, i la indústria, també tenen un pes important. Es tracta d'una comarca marcada per la natura i la diversitat de flora i fauna, ideal per explorar en un cap de setmana.

La natura i la fauna del Pla de l'Estany

A banda dels meravellosos paisatges verds que hi ha al territori ―el Bosc de Can Puig a Banyoles o els camps de flors del Pla de Martís―, la comarca és rica en animals salvatges. Gràcies a l'experiència Naturaprop, és possible observar teixons, guineus, esquirols, mofetes o ocells a través de vidres-espia, sensors de moviment, il·luminació nocturna o webcams al Bosquet de can Vidal, a Sant Esteve de Guialbes, al terme de Vilademuls.

Per als que prefereixin els paisatges aquàtics, al Pla de l'Estany hi trobem el riu Fluvià, el conegudíssim Estany de Banyoles, la Gorga Blava de Corts (Cornellà del Terri), la Gorga Blava d'Ollers (Vilademuls), el Salt Dalmau (Camós), el Salt de Martís (Esponellà) o la Platja de l'Espolla (Fontcoberta).

Platja de l'Espolla, a Fontcoberta. — Turisme Pla de l'Estany

Per als amants del senderisme

El Pla de l'Estany compta amb un bon nombre de camins per recórrer i de rutes senyalitzades. Una de les més conegudes és la ruta de la Platja de l'Espolla, que recorre un tram i arriba al jaciment paleolític de la Roca Foradada; així com la Volta a l'Estany de Banyoles, ben fàcil, amb un camí planer i apte per a fer amb cotxet. S'allarga fins a 8 km i passa per una zona de pícnic.

En el llistat de rutes del Consell Comarcal del Pla de l'Estany hi ha quatre itineraris nous del 2023 que val la pena explorar si fa temps que no s'ha trepitjat el territori. Estem parlant de la ruta de l'Estany de Matamors, que permet conèixer el poble de Miànigues i el seu entorn; la ruta al Veïnat de Roca, de dificultat mitjana; la ruta circular de la Serra de Campmajor, que passa per camins que uneixen els masos de la Serra de Campmajor amb la Vall de Campmajor, i la ruta de la torre de Ginestar, que ofereix vistes increïbles a la Vall de Campmajor, als Pirineus i a la Costa Brava.

Rutes de BTT

De la mateixa manera que hi ha itineraris per als amants del senderisme, tambe n'hi ha per als fanàtics de la BTT. Existeixen rutes per a tots els nivells, des d'una dificultat més baixa, com la Volta pel Pla de Martís (12 km de pistes forestals poc transitades), fins a la ruta de Can Ramió i la Mota (més de 43 km amb trams de pujada fins a un bon mirador de la comarca).

Altres camins disponibles i senyalitzats pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany són el camí de Torrentmal, la pujada a Sant Patllari, el camí de Briolf a Guixeres, la ruta d'Ollers i el riu Fluvià, la ruta de la Rocacorba o ruta del tren Pinxo, categoritzada com a novetat del 2023. Aquest darrer itinerari de dificultat mitjana està inspirat en l'antiga ruta del tren que partia de Palamós i connectava amb Girona i Banyoles.

Activitats per a fer en família

El Pla de l'Estany és una comarca amb un ampli ventall d'activitats aptes per a tota la família. Des de rutes amb caiacs a l'estany de Banyoles o al riu Fluvià, fins a una visita guiada al molí paperer de la capital, passant per tastos d'embotits, de nous, formatges, mels, olis o vins, la diversió està assegurada per a totes les edats.

Així mateix, per als que gaudeixen de l'adrenalina, també és possible llogar bicicletes, jugar al minigolf, muntar a cavall o amb quads, volar amb globus o bé practicar diversos esports d'aventura com el tir amb arc o el paintball.

Ruta amb caiac a l’estany de Banyoles. — Turisme Pla de l'Estany

Una visita als museus i galeries d'art

El Pla de l'Estany destaca per la seva rica oferta cultural, incloent-hi diversos museus i galeries d'interès. Entre ells, el Museu Darder de Banyoles. Aquest espai ofereix una visió completa de la història natural i cultural de la zona, destacant les seves exposicions sobre la flora i fauna del llac i les seves col·leccions arqueològiques i etnogràfiques que reflecteixen el passat de la comarca.



També són de parada obligatòria l'Espai Eat Art – Fundació Lluís Coromina, que funciona com a centre cultural i galeria d'art, el Castell de Palol de Revardit, el Museu Arqueològic de Bayoles i el Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà, temporalment tancat per remodelació de l'espai museogràfic. Es preveu l'obertura el proper juny de 2024.

La riquesa dels elements patrimonials

Cal esmentar, a més, que la comarca també compta amb nombrosos exemplars d'arquitectura rural catalana i importants jaciments arqueològics, testimonis del passat prehistòric i romà de la regió. Per posar alguns exemples d'edificacions, val la pena visitar l'Església de Sant Vicenç de Falgons o la de Santa Maria del Collell i les diferents cases pesqueres i molins que hi ha repartits pel territori. Podeu consultar tot el ventall d'elements patrimonials a la pàgina del Consell Comarcal.

Per tal de fomentar el potencial turístic de la zona, es va dur a terme un projecte que consistia en digitalitzar un element patrimonial de cada municipi de la comarca. Els ítems seleccionats estan gairebé sempre tancats al públic i per això s'han col·locat codis QR per poder accedir al producte virtual i fer tours 360º, visites 3D i vídeos.



Actualment estan digitalitzats: l'antic Balneari i Font de la Puda de Bayoles, l'Ermita de Santa Magdalena de Noves de Camós, l'Església de Sant Cugat de Ravós del Terri, el Centre de la Vila de Crespià, la Central Elèctrica de Martís a Esponella, la Platja d'Espolla a Fontcoberta, el Pou de Glaç de Palol de Revardit, el Bosc de Can Ginebreda, la Torre de Telegrafia Òptica de Can Ginestar, el Rentador de Can Carreres i la Torre de Telegrafia Òptica de Fellines.