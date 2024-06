A mig camí entre el Pirineu i la Costa Brava i a escassos quilòmetres de la capital catalana trobem una de les comarques més autèntiques de Catalunya: Osona. A banda de les les tradicionals fires, mercats i festes que la caracteritzen, té un paisatge natural espectacular on es poden fer desenes de rutes per a tots els gustos i nivells, des de les cingleres de Tavertet a la plana de Manlleu als amagatalls del bandoler Toca-sons prop de Taradell. De fet, cada novembre la capital acull la Fira de la Muntanya de Vic, pels amants de l'esport i la muntanya.

Si t'apassiona el senderisme, et proposem vuit rutes de senderisme per gaudir dels paisatges d'Osona.

El Matagalls

Comencem amb un dels cims més coneguts de la comarca, el Matagalls, ideal per fer amb nens. Amb 1.697 metres d'altitud, és la tercera muntanya més alta del massís del Montseny i una de les ascensions clàssiques del parc natural. El trajecte no presenta grans dificultats i està ben senyalitzat.

L'excursió comença al coll de Sant Marçal, on trobareu un cartell que indica l'itinerari que cal seguir. El cim està coronat amb una gran creu. Un cop dalt, la vista dels cingles del Collsacabra, les Guilleries, el turó de l'Home i les Agudes és única. El punt de sortida és Collformic, els quilòmetres recorreguts són 8,310, de pujada i baixada, i el trajecte dura unes tres hores. El desnivell és de 653 metres.



Powered by Wikiloc

Circular pels cingles i el pla d'Aiats

Comença als afores del poble de Cantonigròs i ressegueix la riera d'Aiats cap al N fins al mas d'Aiats i, més endavant, el coll d'Aiats, on trobarem un espectacular mirador. És una ruta parcialment circular de poc més de 8 km de longitud. En aquest territori poc poblat contrasten els prats verds amb les cingleres calcàries que, en dies de boira, sobrevolen les planes fèrtils i que són, alhora, fantàstiques talaies des d'on albirar des del Pedraforca fins al Canigó.

Powered by Wikiloc

Ruta de la serra de Bufadors

La ruta travessa tot el Parc del Castell de Montesquiu per arribar a la serra dels Bufadors, entre parets escarpades a la cara sud i una fageda. Els Bufadors és una formació geològica envoltada de faigs i amb una flora ben particular. Un trencament de la cresta de la serra formada per diferents acumulacions d'estrats forma grans blocs de roca, coberts de molsa, que dibuixen forats i escletxes per on s'originen corrents d'aire. És una ruta d'uns 12 km i dura tres hores.

Powered by Wikiloc

La Creu de Gurb

És el cim per excel·lència dels vigatans. El Turó de la Creu de Gurb s'aixeca 300 metres per sobre de la Plana de Vic i ofereix una àmplia panoràmica de la capital d'Osona i els seus entorns. És una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i 335 de desnivell.

Powered by Wikiloc

El Puig de les Àligues

Seguim amb un clàssic: el Puig de les Àligues o de l'Àliga. És un cim situat al sud-est de Vidrà de 1344 metres amb una localització privilegiada. Després d'una bonica ruta entre fagedes arribem en aquest cim des d'on podrem veure des de les muntanyes del Pirineu i del Pre-pirineu fins al golf de Roses.

Powered by Wikiloc

Camí Oliba: Tavertet-l'Esquirol

Un imprescindible d'Osona és l'etapa del Camí Oliba que uneix Tavertet amb el poble de l'Esquirol. La ruta transcorre al llarg de les cingleres del Collsacabra oferint unes vistes espectaculars del Montseny i, sobretot, de les Guilleries. La baixada fins a l'Esquirol transcorre tot seguint el curs de la Gorga, on en alguns trams podrem visitar el salt d'aigua de la Foradada.



L'enclusa

Amb 868 metres d'alçada, aquest cim és un dels miradors més privilegiats del terme de Taradell amb vistes cap a al castell, cap al poble, cap a la plana, cap a les Guilleries i cap al Montseny. El nom es deu a la forma que té la pedra, que mirada de lluny recorda la silueta d'una enclusa de ferrer.

Powered by Wikiloc

El cingles de l'Avenc

La ruta dels cingles de l'Avenc es troba a Collsacabra, que s'alça a l'extrem oriental de la comarca d'Osona, fregant La Selva i la Garrotxa, i formant una regió amb cingleres. És una zona plena de boscos, rierols, racons on descansar i paisatges. Et proposem una caminada circular de 14,7 km de longitud pels voltants dels cingles. El punt de sortida i arribada de la ruta és l'Apartotel l'Avenc de Tavertet.