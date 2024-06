El cor de Catalunya batega aquests dies per la Patum, que és probablement una de les festes tradicionals catalanes més conegudes i emblemàtiques del Berguedà, una comarca plena de racons que no et deixaran indiferent. A banda de la seva capital, Berga, on es respira història i tradició, hi ha desenes de pobles petits amb molt d'encant, la majoria envoltats de la naturalesa del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fem una llista amb els set llocs d'interès per conèixer a fons el Berguedà.



Santuari de Queralt

Val la pena començar per la capital, Berga, coronada pel Santuari de Queralt. A més de l'església, construïda al segle XVIII, també formen part del conjunt de l'espai sagrat l'edifici de l'hostatgeria i la Cova de la Troballa on, segons la llegenda, es va trobar la imatge de la mare de déu. Les vistes des d'aquest balcó a 1.200 metres d'altitud són espectaculars, amb la silueta de Montserrat al fons i l'embassament de la Baells. S'hi pot anar a peu o en cotxe. És molt recomanable anar-hi a peu perquè pel camí pots trobar alguns racons amb encant, com la Font Negra, el Mirador de la Figuerassa o l'església de Sant Pere de Madrona.

Castellar de N’Hug

Continuem amb un poble que no arriba als 200 habitants, però que té el naixement d'un dels rius més importants de Catalunya, el riu Llobregat. Es tracta de Castellar de N'Hug, envoltat de naturalesa i amb un patrimoni romànic únic, com l'església de Santa Maria de n'Hug. També es pot visitar la Casa del Pastor, on descobrireu tots els detalls d'aquesta professió en vies d'extinció, i el Museu de Ciment Asland, on hi ha la primera fàbrica de ciment industrial de Catalunya.



Imatge de Castellar de N’Hug. — Angela Llop/Viquipèdia

Guardiola de Berguedà

Un altre dels pobles que has de visitar si vas al Berguedà és Guardiola de Berguedà, ubicat a la zona nord de la comarca i banyat per l'aiguabarreig dels rius Bastareny i Llobregat. El conformen un seguit de territoris i antigues parròquies, on cal destacar la capella de Santa Eulàlia de Cal Vilella, l'església de Sant Martí de Broca, la de Sant Andreu de Gréixer o la de Sant Genís de Gavarrós.

El poble va ser eminentment rural fins al segle XVIII, moment en que s'industrialitza la zona, convertint-se en un municipi industrial, miner i sobretot, comercial, que s'ha hagut de reconvertir, a partir de mitjans del segle XX, en un nucli encarat al turisme natural i històric, amb diferents llocs d'interès importants.

Guardiola de Berguedà. — Guardiola de Berguedà Turisme

Guardiola de Berguedà hi podem trobar la Mina de petroli de Riutort, una de les poquíssimes mines subterrànies de petroli que hi ha al món.

Parc Natural del Cadí Moixeró

El Parc Natural del Cadí i del Moixeró és un dels més grans de Catalunya. La barrera muntanyosa és rica en flora, fauna i paisatge: les fonts del Bastareny i del Llobregat, el pic de la Costa Cabirolera -que amb 2.604 metres és el sostre de la comarca i de la província-, el Comabona (2.547 m), el Puigllançada (2.409 m) i el popular Pedraforca (2.506 m) són alguns dels indrets més destacats.

Imatge publicitària del Pedraforca. — Turisme del Berguedà

El parc té una extensa xarxa de camins i rutes que guia als visitants pels indrets més sorprenents. Una d'elles és la ruta circular del Trencapinyes, de dos quilòmetres i mig i que té com a objectiu veure un ocell molt curiós, que té el costum de trencar pinyes per alimentar-se. Per arribar al punt de partida de l'itinerari, cal prendre la carretera del coll de Pal des de Bagà. Després de recórrer uns quinze quilòmetres, abans d'arribar al refugi de Rebost, trobareu l'aparcament i el senyal de punt de partida del recorregut.



Les esglésies preromàniques i romàniques

El Romànic va ser un corrent força homogeni que es va desenvolupar en l'actual Europa occidental des del segle XI fins ben entrat el segle XIII. A Catalunya hi fou ben present, i al Berguedà hi té un paper molt important en arquitectura i pintura.

La comarca disposa avui en dia de 12 esglésies preromàniques i romàniques. D'aquestes, sis estan obertes al públic tot l'any i gestionades per diverses entitats. Es tracta del Monestir de Sant Llorenç, Sant Quirze de Pedret, Sant Sadurní de Rotgers, Sant Vicenç de Rus, Sant Vicenç d'Obiols i El Monestir de Santa Maria de Serrateix.

Les altres sis esglésies també es poden visitar amb visita prèviament concertada, com Sant Pere de Serrateix. O bé demanant la clau en cadascun del llocs indicats per cada església: Santa Maria de Lillet, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Martí de Puig-Reig, Sant Andreu de Sagàs i Santa Maria d'Avià.

El Museu de les Mines de Cercs

El Museu de les Mines de Cercs mostra com es vivia i es treballava en una mina de carbó i mitjançant un ferrocarril miner. S'hi poden visitar un total de 450 metres de la galeria Sant Romà. La història de la mineria de carbó és clau en la comarca del Berguedà, i va tenir gran importància econòmica i social durant molts anys.

El jaciment de Fumanya

Els amants dels dinosaures trobaran al Berguedà el seu petit paradís gràcies al jaciment de Fumanya, al terme municipal de Fígols. Us recomanem l'itinerari exterior, anomenat la Ruta del Cretaci, que permet als visitants del Centre d'Interpretació de Fumanya contemplar de més a prop els milers de petjades fòssils de dinosaure que es conserven a la paret d'aquest jaciment, un dels més importants d'Europa i també a nivell mundial.

🦕Una nova ruta acosta les petjades fòssils de dinosaure de Fumanya als visitants. 👉https://t.co/GOy6uP2AP6



👋 Aquest itinerari ajudarà a interpretar la riquesa d'un dels jaciments paleontològics més importants d'Europa. pic.twitter.com/YXDGFf0UIU — Consell Comarcal del Berguedà (@ccbergueda) February 13, 2024

L'itinerari exterior consisteix en un recorregut d'1,5 quilòmetres que s'inicia al Centre d'Interpretació i que transcorre per diversos camins, miradors i àrees de descans.