Programació Patum 2024: el que no et pots perdre de la festa berguedana

Fa setmanes que a Berga s'ensuma la flaire patumaire. La festa berguedana per excel·lència se celebra com sempre coincidint amb Corpus, enguany entre aquest dimarts 28 i el diumenge 2 de juny, amb una programació que poc canvia any rere any. Amb més de 600 anys d'història, la Patum omplirà la plaça Sant Pere i la resta de carrers i places de la ciutat. Ho farà després d'un grapat d'actes previs: sense anar més lluny, aquest cap de setmana s'han presentat els nous vestits dels gegants, i aquest diumenge es fan els Quatre Fuets, per controlar que petin bé.

La Patum 2024 arriba amb algunes novetats, com la recuperació d'un patrocinador privat que assumirà el 2% dels 456.000 euros d'un pressupost rècord, que és un pèl superior al de l'any passat. La festa també fa un pas per ser més accessible, amplia el servei de motxilles vibratòries i bucles magnètics per a persones amb problemes auditius, i se'n farà la primera retransmissió en llenguatge de signes en català. Figa Flawas, La Ludwing Band, Xavi Sarrià i Els Catarres actuaran a les Barraques de Patum.

Si no has visitat mai la festa o no tens massa clar el seu funcionament, a continuació repassem els actes principals, aquells que no et pots perdre si vols conèixer la Patum en la seva magnitud total. Si és el primer cop, és indicat fer-ho amb especial respecte per la festa, els participants i amb totes les precaucions necessàries. Cal destacar que dimarts es farà la Patum de la Llar, impulsada per professionals i usuaris de l'escola d'educació especial, que des de l'any passat se celebra a la plaça Sant Pere, quan va celebrar els 50 anys de l'entitat.

Un dels gegants de la Patum passa per la plaça de Sant Pere en un passacarrers de dimecres. — Mar Martí / ACN

Dimecres 29: Passacarrers

Els actes centrals de Patum s'enceten tradicionalment amb la passada de dimecres al migdia pels principals carrers del barri vell de la ciutat de Berga. Hi participen el Tabaler i hi ballen les dues parelles de Gegants, que desfermen l'eufòria patumaire reprimida de Corpus a Corpus. Es tracta d'un recorregut on són protagonistes els joves i especialment els infants, puix és l'únic passacarrers de La Patum on no hi ha foc.

Al passacarrers del vespre hi participen el Tabal, les Maces, les dues Guites i la parella vella de Gegants, per la qual cosa ja hi trobem petards. El recorregut comença a les 20 h i passa en 21 punts en honor a les autoritats i representants del poble. En cada aturada es fa un salt de Maces, un de Guites i un ball de Gegants, que també dansen en el recorregut. La passada acaba amb Tirabols (voltes) a la plaça de Sant Joan, la pujada pel carrer Major amb la melodia Ella s'ho pensa i Tirabols a la plaça de Sant Pere.

Passada de dimecres al vespre. — Ajuntament de Berga

Dijous 30: Patum a la plaça

Dijous de Corpus arriba la primera Patum de gala a la plaça Sant Pere, la Patum de Lluïment, relativament més tranquil·la que la que es viu al mateix vespre. Hi participen totes les comparses a excepció dels Plens, que només surten de nit: són els Turcs i Cavallets, les Maces i els Àngels, les Guites, l'Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous. Un cop totes han fet el seu corresponent salt, s'inicien els Tirabols on les dues Guites i les dues parelles de Gegants.

Milers de persones omplen la Plaça Sant Pere de Berga en la Patum completa. — ACN / Jordi Borràs

Ja a la nit, a les 22 hores, arriba la Patum completa, on hi ha més afluència de públic i ja hi participen els plens, seguint una estructura similar al matí, però amb més salts. En concret, la ronda de totes les comparses es repeteix 4 vegades, a excepció dels Plens: així, es tracta de dos salts complets, un salt de plens, dos salts complets més, i el darrer salt de plens, per acabar amb Tirabols amb les dues Guites i les dues parelles de Gegants.

Divendres 31: Patum infantil

A l'equador de la festa se celebra la versió infantil de la Patum, que en els darrers anys ha anat guanyant encara més volada. Com el nom indica, està destinada a la canalla de Berga, que té les seves pròpies figues adaptades a la seva mida, gràcies a la tasca que ha fet una associació que actua com a "escola de patumaires".

Salt dels Turcs i Cavallets de la Patum infantil. — Mar Martí / ACN

El matí es fa una passada o passacarrers, a les 13 hores es realitza la Patum infantil de Lluïment, igual que la de dijous al matí, i a partir de les 17 h de la tarda es fa la Patum completa, com la del diumenge al vespre. A més, divendres també s'estrenen les Barraques de Patum, amb concerts a partir de les 18:30 h de Pep i Maria José Músics, Esperit de Vi, Les Testarudes, DJ Destor i Xavi Sarrià. Acabaran a les tres de la matinada.

Dissabte 1: Passacarrers

El passacarrers de dissabte al vespre recorre els principals carrers del barri vell de Berga, amb un itinerari que s'estira més que el de dimecres, però amb menys salts. En aquest cas, s'atura a les 11 places tradicionals de la ciutat de Berga, així com en quatre punts escollits per les quatre parelles d'Administradors, els que representen els antics barris de la ciutat.

El funcionament és el mateix que dimecres al vespre, per bé que arranca a les 19:30 hores. Hi participen el Tabal, les Maces, les dues Guites i la parella vella de Gegants. És un dels dies amb més saturació de gent a la festa, encara que s'estampin per carrers i places, així com a les Barraques de Patum, pensades també per descongestionar. Els concerts arrancaran a les 21 h amb Els Catarres, Figa Flawas, La Ludwing Band, Las Que Faltaband i DJ Destor, i acabaran a les 5 de la matinada.

Passada de dissabte al vespre. — Ajuntament de Berga

Diumenge 2: Patum a la plaça

Diumenge és el darrer dia de la festa, i es repeteixen els mateixos actes centrals que el dijous de Corpus. Al matí es fa la Patum de Lluïment i a la nit la Patum completa, amb els mateixos horaris, a partir de les 12 h i les 22 h respectivament. La plaça queda plena i al centre s'hi desenvolupen els balls de les comparses. Finalitzats els Tirabols arriba el moment de la llagrimeta per a molts berguedans, amb l'esclat dels darrers fuets i veient com pleguen gegants i guites als baixos de l'Ajuntament de Berga fins a la Patum següent.

Però la festa no s'acaba aquí. Per bé que les sardanes posen la cloenda a la celebració patumaire de forma oficial, molts continuen saltant a la 'Patum dels pobres' o 'Patum dels torrats', que cada any guanya més volada i afluència de públic. Els patumaires aprofiten qualsevol estri per imitar com bonament poden les comparses de la festa, fan un salt sencer de Patum a la plaça Sant Pere, i passacarrers fins a la plaça Sant Joan, on acaben amb Tirabols.