La feina que no es veu: així és restaura la comparseria de La Patum de Berga

La Patum de Berga és una festa excepcional, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat l'any 2005. Ho és per molts motius, també gràcies a la seva comparseria, peces amb centenars anys d'historia que any rere any s'exposen a la plaça de Sant Pere i als carrers de la ciutat. Peces totalment originals i no còpies o rèpliques, com passa en la majoria de les poblacions.

L'afectació i els danys són evidents Patum rere Patum, per la qual cosa des de l'any 2004 se'n fa una restauració professional. Es tracta d'una feina de manteniment i no exhaustiva. Els treballs tracten les 29 figures i desenes de peces que conformen la comparseria com si fossin autèntiques obres d'art. Totes estan a punt per La Patum 2023, que se celebrarà del dimecres 7 al diumenge 11 de juny.

Com és habitual, la restauradora Gemma Rodríguez ha enllestit setmanes abans la feina, per bé que durant la festa sempre està "de guàrdia". "Hauria de ser més temps del que dediquem. Sempre es va a contrarellotge", lamenta l'experta, que enguany s'hi va posar al març. Habitualment s'hi dediquen prop de quatre mesos, i mai menys de tres.

L'especialista considera que caldria una restauració que durés tot l'any, per fer un estudi exhaustiu, mirant figura per figura i fent una intervenció en funció dels resultats. Els Gegants, l'Àliga o les Guites serien peces que especialment "convindria estudiar en profunditat", adverteix. "Tenim comparseria amb prou valor i historia perquè es pogués fer", clama.

Rodríguez és restauradora única, però lidera un equip interdisciplinari. I és que també experts que cuiden i restauren els metalls, les espumes de protecció, la modista i les perruqueres.

Rodríguez arranjant el cop en el cap d'un Nan. — Cedida

Explica que sempre hi ha coses a arreglar, per bé que dos anys de pandèmia i una Patum de l'any passat "bastant tranquil·la" han ajudat al fet que les figures no estiguessin més malmeses de l'habitual. I cada Patum hi ha desperfectes més enllà dels que són més vistosos, com podrien ser en la mà d'un Gegant o a la cara d'una Guita.

Com a una de les grans novetats, els Nans Vells lluiran perruques noves. Ho havien de fer l'any passat, però les que van arribar no estaven en condicions. Ara tenen prou llargada i densitat per ser dignes de sortir a la plaça cremada.

Una restauració d'obres d'art

Any rere any se segueixen els mateixos criteris de restauració, els mateixos que es poden fer servir per a qualsevol obra d'art que hagi d'anar exposada o en una reserva. S'utilitzen materials estables, que perduren, i també reversibles, que es poden treure sense malmetre. I el més important: s'intervé el mínim possible, puntualment allà on calgui. "No s'intervé de manera gratuïta a tota l'obra", insisteix l'experta.



Rodríguez repassant el Gegant Vell. — Cedida

Rodríguez destaca el fet que són "peces úniques", autèntiques obres d'art que, en comptes d'anar en vitrines o museus, tenen ús com a imatgeria festiva. I amb la particularitat que a La Patum s'exposen durant molts dies i moltes hores, en "condicions extremes" de meteorologia, així com de massificació. "Hi ha un desgast molt important", insisteix, especialment en comparació amb altres festivitats que utilitzen imatgeria festiva.



A més, és rellevant insistir en que s'usen les peces originals, que ens ha arribat fins als nostres dies i ha actuat sempre. Per això cal revisar sempre molt bé les peces, "amb materials molt artesans i molt històrics", per veure com han quedat després de cada festa i evitar mals majors.

Es retoca, no es repinta

La restauradora no busca la primera capa original, no es refan les obres de nou, sinó que es busquen les últimes capes que ens han arribat avui dia. "A diferència de l'arranjament previ a la professionalització, ara no es repinta, es té el màxim de respecte", defensa. Per fer capes de pintura de forma regular, caldria fer estudis per buscar el color original: "Mentrestant, hem d'anar a buscar el color que ens ha arribat fins ara i també és històric, potser no es el primitiu, però ens queda més antic", argumenta.

"Es retoca i no es repinta": insisteix Rodríguez, ja que cal anar "molt alerta" amb aquestes peces centenàries. "Repintar queda molt bé, però ens carreguem les capes que hi ha a sota", sosté. "Per aixo no hi ha un restaurador i no un pintor", afegeix.

La restauradora retocant el cap d'un Nan Vell. — Judit Lucas i Clotet

L'experta demana que la ciutat sigui capdavantera amb aquesta aposta de restauració, ja que Berga té "una comparseria que, com que és molt gran, és molt rica", a més del títol de Patrimoni. "També podem treure pit d'unes figures que poden ser representatives d'una manera de fer", afegeix.

Repliques que convisquin amb les originals

Amb tot, Rodríguez demana un "pla B" perquè "el que falla molt son els protocols" sobre com actuar davant diverses casuístiques, climatològiques, per exemple. Per això, també proposa que les figures no surtin "en totes les condicions" a la plaça o els carrers: considera que se n'haurien de fer còpies.

"Preocupa a molta gent, però no se'n parla", reconeix. Suggereix parlar amb els màxims responsables i obrir un debat amb altres sectors per posar fil a l'agulla per fer aquestes rèpliques o còpies de la comparseria. Ja hi ha comparses que en tenen, com les Maces, que tenen tres jocs. O el mateix Tabal, que té una còpia per si, com acostuma a passar, es peta la pell. "Sense Tabal no hi ha patum", remarca.

Arranjament de la mà de la Geganta Vella. — Cedida

Les rèpliques podrien "salvaguardar les figures quan plou molt", com va passar l'any 2014, ja que els impermeables "no són suficients" per protegir unes figures que no deixen de ser de cartó pedra. Però també per evitar mals majors en temperatures extremadament elevades, que també afecta les figures. A més, creu que "donaria plus a les originals" quan aquestes sortissin.

La Patum s'exposa i es cuida en un espai provisional

La Gemma Rodríguez treballa restaurant les figures de La Patum al Convent de Sant Francesc, una ubicació provisional on ara també s'exposen les peces, a l'espera de l'anhelat museu de la festa. Abans les figures es guardaven, exposaven i es restauraven a l'anomenat Hospital vell, un edifici "molt antic i en molt males condicions", amb uns "símptomes de malestar" que "repercutia en les figures".

Exposició 'La Patum al Convent de Sant Francesc'. — Ajuntament de Berga

Això s'ha millorat i s'ha "dignificat la visió i exposició de les figures", considera. Però creu que encara "no és suficient", perquè només s'exposa la "comparseria activa" i les condicions podrien ser millors. "Fa falta un lloc que hi hagi un discurs que ho expliqui tot, i que les condicions de conservació siguin ideals", reivindica. Creu que cal un museu de La Patum "en condicions", per exposar el ric material relacionat amb la festa i divulgar-la encara més de forma unitària.