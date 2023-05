La sardana està de moda: de dansa tradicional a fer ballar els joves a les discoteques

La sardana viu una petita revolució des de la publicació de Coti x coti, de The Tyets. La cançó de música urbana amb sons de cobla i el ritme del ball tradicional català ha corregut com la pólvora i allà on sona, ja sigui als seus concerts o en sales de ball, té la virtut de posar a ballar en rotllana el públic jove, sovint aliè a aquesta manifestació cultural. El món sardanista acull el fenomen amb entusiasme, però també amb dubtes que tot plegat acabi rejovenint les colles sardanistes i revitalitzant el ball a les places.

Prova de la bona acollida que ha generat la cançó en el món de la sardana el fenomen de Coti x coti és que la cançó acaba de ser adaptada com a sardana, arranjada pel compositor Xavier Ventosa. La Confederació Sardanista de Catalunya, d'acord amb els integrants de The Tyets, va decidir emmarcar la seva estrena entre el públic més jove, coincidint amb la cloenda dels grups escolars que han participat als cursos de sardanes impartits a l'escola. La ballada es va fer divendres al pla de la Catedral de Barcelona, amb la participació de 400 alumnes i la interpretació de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

Quan Coti x coti sona als concerts de The Tyets, o es punxa en una sala de ball, no és estrany que grups de joves facin rotllana i practiquin aquesta dansa tradicional catalana. Potser sense pretendre-ho, el duet mataroní de música urbana ha popularitzat la sardana entre les generacions més joves. En una entrevista recent a l'ACN el grup celebrava la contribució a recuperar "l'amor cap a la sardana i la cultura catalana", i apuntava que el seu tema ha despertat interès per aprendre a ballar-ne.

Des de la Confederació Sardanista de Catalunya, el seu president Xavier Tresserras admet que sí, que es detecta un cert interès entre sectors joves per "un món que fins ara desconeixien". "S'interessen per fer cursets, volen sentir sardanes, alguns venen a les ballades", relata, sense caure en el cofoisme: "No podem dir que hagi repercutit molt (per ara), perquè les coses no funcionen d'avui per demà".



Un fenomen musical en un moment oportú

En tot cas Tresserras es mostra entusiasta amb l'èxit de Coti x coti i tot el que ha generat al seu voltant, sobretot després d'uns anys molt difícils de paràlisi total de l'activitat durant la pandèmia. Amb el problema afegit, indica, que el ballador habitual és una persona "de certa edat", més perjudicada per aquesta crisi i a qui ha costat més tornar a sortir al carrer i per tant a ballar. Però sembla que la cançó de The Tyets ha coincidit amb la consolidació de la recuperació de la vida als carrers i les places, i per fi una participació a les colles sardanistes similar a la dels anys previs a la pandèmia.

Tresserras, que és un veterà de la sardana, també fa notar que no és la primera vegada que "el món de la cobla" abraça altres espais. "Hi ha el Roger Mas, l'Elèctrica Dharma, en Santi Arisa...". "Però aquesta vegada ha picat més fort, i s'ha d'aprofitar", constata. De fet, desvela que estan intentant posar-se en contacte amb Rosalía per mirar de fer-hi alguna comunicació. Tresserras creu que la música de la de Sant Esteve Sesrovires "s'adiu molt amb la sardana", perquè totes dues són igualment populars.

El desconeixement de la sardana

"Abans, els nens tenien els referents dels seus avis que en ballaven, però ara, apunta, aquests referents s'han anat perdent"

Rebaixant l'optimisme, i en un altre pla, la monitora de sardanes Anna Tantinyà explica a l'ACN que, en general, els infants de les aules on dona classe "desconeixen totalment la sardana". Abans, diu, "els nens tenien els referents dels seus avis que en ballaven, però ara, apunta, aquests referents s'han anat perdent". Amb tot, Tantinyà nota un cert "in crescendo" i constata com gràcies a la cançó Coti x Coti hi ha un "boom d'interès encara més gran entre els joves i els infants".

Fa ja uns anys que Tantinyà va a moltes escoles a ensenyar sardanes i els infants van aprenent-ne al llarg dels anys. Explica que hi ha projectes de divulgació de la sardana, sobretot a 3r i 4t de Primària, i que intenta pensar que això no s'acaba després de l'escola. Actualment, però, encara són poques: hi ha només una dotzena d'escoles adherides al projecte d'introducció de la sardana a les aules.

Optimisme moderat des de l'ESMUC

En un context en el qual minven el nombre d'estudiants d'instruments de cobla, el professor i cap del departament de Música Clàssica i Contemporània de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Josep Moliner, creu que si bé fenòmens com el generat amb el tema Coti x coti són "bons" perquè es parla de la sardana, "després ningú ho recordarà".

El professor no nega la "il·lusió" que produeix veure gent jove ballant sardanes (només "puntegen", matisa) però considera que per a què tingui impacte caldria que "molts grups i discoteques oferissin temes amb ritmes de sardanes".

"Que a les discoteques ballin amb el Coti x Coti no voldrà dir que s'omplin les places amb jovent ballant sardanes amb el format actual"

"Que a les discoteques ballin amb el Coti x Coti no voldrà dir que s'omplin les places amb jovent ballant sardanes amb el format actual", vaticina aquesta veu més crítica amb l'impacte de la cançó. De fet, segons el professor, per actualitzar la sardana i fer-la atractiva pels joves caldria no fer "tot el que es fa actualment" i "inventar una cosa nova". Però "aquesta cosa nova no agradaria a qui va a ballar sardanes els caps de setmana actualment", pronostica.

Això sí, l'intèrpret de fiscorn i membre de la Cobla Sant Jordi informa que una conseqüència directa del tema de The Tyets és que a la Cobla Sant Jordi, on toca, els han sortit nous concerts. "Hi ha llocs que volen que anem a tocar amb la Cobla de Sant Jordi el Coti x Coti, però fent una mena de playback", il·lustra. En definitiva, Moliner celebra que la cançó hagi generat si més no alegria entre el sector de la sardana i que pugi generar noves iniciatives. Però, "com tota cançó de l'estiu, acabarà", conclou.