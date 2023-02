La curiosa barreja de reggaeton i sardanes de l'última cançó de The Tyets

El grup català The Tyets ha sorprès a tothom amb un videoclip musical que barreja els sons llatins del reggaeton amb la música tradicional catalana de les sardanes. El videoclip de la cançó Coti x Coti, és l'avançament del proper disc del duet de Mataró que portarà per nom Èpic solete. i que es pubicarà el proper 3 de març.

El videoclip, que ja acumula més de 7.500 reproduccions abans de les primeres 24 hores, mostra com corre el rumor de la història d'amor de dos joves en un petit poble ambientat amb característiques tradicionals catalanes. S'hi poden veure pastors, mercaders, ferrers i carnissers, i tots junts acaben ballant una sardana amb la cobla de fons al volant d'una foguera.

El grup The Tyets actuarà per primera vegada al Canet Rock després d'un any d'èxits i reconeixements. Després d'un ascens meteòric durant el passat 2022, el grup mataroní ha estat guardonat amb el premi Enderrock al millor disc per a públic familiar, pel seu àlbum Animalari urbà. L'any 2021 també va rebre el Premi Miquel Martí i Pol 2021 per la cançó El Ratolí.

Pel seu nou treball d'estudi, The Tyets comptarà amb la col·laboració de Jordi Montasell (fiscorn) i Enric Ortí (tenora).