La comarca que llueix millor durant els mesos de tardor és, sens dubte, la Garrotxa. Els paisatges ataronjats idíl·lics de les seves es fagedes és un dels atractius d'aquesta zona volcànica que ja és patrimoni natural i cultural de Catalunya. També ofereix nombroses rutes que envolten la quarantena de volcans que romanen adormits, vols amb globus per gaudir del paisatge a vista d'ocell o fires rurals per descobrir el territori. Us proposem sis plans per gaudir de la tardor a la Garrotxa.



Via Verda del Carrilet Olot

La tardor és una bona època per fer una via verda en família. Et proposem la del Carrilet Olot, la primera de les quals recorre el camí que abans feia el ferrocarril que anava de la capital provincial fins a Olot. Ens permet gaudir de la riquesa del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I evidentment també de la ciutat de Girona, on acaba el recorregut. Es pot fer en bicicleta o a peu.

Via Verda del Carrilet d'Olot a Girona. — Consorci de les Vies Verdes de Girona

La Garrotxa volcànica

És impossible parlar de la comarca i no parlar dels volcans i la terra volcànica present al territori. La Zona Volcànica de la Garrotxa és el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica. Està format per onze municipis, i té una extensió d'unes 15.000 hectàrees. El Croscat, el Montsacopa o el de Santa Margarida són només alguns dels exemples, que també podrem conèixer a través d'aquestes rutes que us proposem.

La Fageda d'en Jordà

És també inevitable parlar de la Garrotxa sense recomanar un indret singular com la Fageda d'en Jordà, una de les 28 reserves naturals del Parc Natural. Creix sobre una colada de lava del volcà Croscat que s'estén pels municipis de Santa Pau, Olot i les Preses. Hi ha diversos itineraris per accedir-hi, sempre a peu i mai motoritzats.

Fageda d'en Jordà. — Generalitat

Castellfollit de la Roca

L'espectacularitat i singularitat d'aquest poble ben petit el fan un dels més singulars de Catalunya. Castellfollit de la Roca s'alça sobre una espectacular cinglera basàltica de 50 metres d'alçada i de gairebé un quilòmetre de llargada retallada pel riu Fluvià, que fou formada per dues colades de lava superposades.

Tan des de dins com des de fora, podem observar com els estrets carrers de la localitat acaben a l'antiga església de Sant Salvador, a l'extrem de la cinglera, on podrem gaudir d'unes vistes espectaculars, essent Castellfollit de la Roca una de les portes d'entrada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El recorregut s'inicia a la plaça de Catalunya i s'endinsa pels carrers de la part vella del poble.

Vol en globus

Si voleu una experiència inoblidable, voleu en globus aerostàtic. L'empresa Vol de Coloms, a Santa Pau, fa 30 anys que ofereix sobrevolar els volcans al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En dies clars es poden arribar a veure Montserrat, El Pedrafoca o el Canigó.



Fira Orígens d'Olot

A finals de novembre Olot celebra la fira Orígens, una proposta gastronòmica on coneixereu els millors productors de proximitat de tot Catalunya. A més a més de passejar pels diferents estands dels productors de la fira, comprar productes de proximitat o interessar-vos pel producte ecològic, també podreu assistir a les diferents demostracions de cuina en directe que fan reconeguts cuiners catalans o fer diferents tastets.