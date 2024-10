Vuit paisatges de Catalunya per escapar-te aquesta tardor 

Més enllà d'endinsar-se al bosc a la cerca de rovellons, pinetells o camagrocs, aquesta època de l'any és ideal per fer una escapada i redescobrir paisatges ataronjats idíl·lics dignes de ser fotografiats, o gaudir del patrimoni natural i cultural de Catalunya.



Fageda de Gresolet (Berguedà)

Un dels indrets més bonics durant la tardor és la fageda d'en Jordà, a la Garrotxa, però no és l'única. Al Berguedà hi trobem la fageda de Gresolet, amb arbres monumentals catalogats, com l'Avet de les Molleres, el Faig Gros i quatre pins vells. Un petit itinerari permet visitar-lo tot fent una excursió a peu.



Via Verda del Carrilet Olot

La tardor és una bona època per fer una via verda en família. Et proposem la del Carrilet Olot, la primera de les quals recorre el camí que abans feia el ferrocarril que anava de la capital provincial fins a Olot. Ens permet gaudir de la riquesa del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I evidentment també de la ciutat de Girona, on acaba el recorregut. Es pot fer en bicicleta o a peu.



Via Verda del Carrilet d'Olot a Girona. — Consorci de les Vies Verdes de Girona

El Montseny

El Montseny és un imprescindible per veure en primera persona els canvis que experimenta la natura en arribar la tardor. El massís, ple d'arbres de diferents colors, textures i mides, ofereix desenes de rutes per fer a peu. Una d'elles és la que comença a la plaça del poble de Montseny. L'itinerari transcorre per pistes de terra i corriols i un petit tram de carretera. Passa per boscos d'alzina i boscos de ribera, envolta el Tordera i s'enfila per un corriol fins arribar a l'ermita romànica de Sant Martí, que va ser la primera església del municipi.

Una altra exursió clàssica és la dels castanyers de Viladrau. El recorregut ens endinsarà en un bosc de castanyers centenaris on destaca el Castanyer de Nou Branques, un dels més grans del Montseny amb 23 metres d'alçada.

La Punta de la Banya i platja del Trabucador

Anem pràcticament a l'altra punta del país, a l'Ebre, que amarga un dels espais més salvatges de Catalunya, la Punta de la Banya i la platja del Trabucador, una península que conforma l'àrea natural més extensa del Delta de l'Ebre. Allà hi trobareu una àmplia varietat de flora i fauna autòctona i dunes paradisíaques.



La platja del Trabucador, un desert entre dues platges. — Turisme del Delta de l'Ebre

La Grevolosa

Seguim amb un tòpic de tardor: la fageda de la Grevolosa, a Osona. El tret més distintiu són els seus arbres monumentals de més de tres-cents anys. Alguns dels troncs arriben a fer fins i tot més d'un metre de diàmetre, i alguns superen els 40 metres d'alçada. El bosc es troba dins l'Espai d'Interès Natural serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.



Bosc de la Grevolosa. — Osona Turisme

Castell de Tamarit

Tarragona té 15 quilòmetres de costa, tot un tresor durant els mesos d'estiu. Però un cop baixen les temperatures, es converteixen en rutes que ressegueixen les diferents platges de la costa tarragonina. Des de la platja del Miracle fins al Castell de Tamarit, us proposem una ruta que podeu plantejar per etapes diferents. Tot el camí de ronda de Tarragona està senyalitzat, tant en els trams que discorren per les roques i els penya-segats com en els que passen per espais verds, com ara el bosc de la Marquesa, que amaga una gran riquesa de flora mediterrània.



Els avets del Clot dels Bous

Just al peu dels Encantats, les muntanyes més emblemàtiques del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, trobem els avets del Clot dels Bous, que arriben a superar els cinc-cents anys de vida i els vint metres d'alçada, ocupant una superfície total de deu hectàrees.



L’única fageda del Pallars Sobirà

Acabem amb una fageda, l'única del Pallars Sobirà i un dels boscos més acolorits de Catalunya, sobretot durant els mesos de tardor: el bosc de Virós. Les fulles dels arbres adopten una coloració ataronjada que contrasta amb els grocs, rojos i verds dels pins i avets. A més, és una zona predilecta de l'Alt Pirineu per anar a buscar bolets.