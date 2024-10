Vuit miradors naturals per gaudir dels paisatges excepcionals dels Pirineus 

Arreu del país trobem desenes de miradors naturals amb unes vistes privilegiades. Punts que ens permeten gaudir de panoràmiques espectaculars. Als Pirineus hi ha diversos miradors panoràmics que estan equipats amb senyalització per conèixer i descobrir els cims, els elements del paisatge, la flora i la fauna que s'hi poden observar. De Vallter a la vall de Cardós, us en proposem vuit que us faran veure Catalunya sota els vostres peus.



Miradors del Pla de l'Àliga (Cerdanya)

Aquesta ruta transcorre per la zona del pla de l'Àliga, a la població d'Estana, per un sender de fàcil accés i amb molt bones vistes. Al mateix poble, al costat de l'església, hi ha cartells indicatius per trobar l'inici de l'itinerari. Al llarg del recorregut us trobareu diferents miradors orientats per poder observar i conèixer les muntanyes més importants dels voltants.



Mirador de la Pica d'Estats

Aquest mirador panoràmic situat a 2.165 metres permet contemplar amb una caminada suau, ideal pel públic familiar, el cim de la Pica d'Estats, sense necessitat de fer la llarga excursió que hi puja. El mirador està equipat amb tres plafons interpretatius sobre aquest cim i els pics propers, així com l'entorn natural que els rodeja.

Mirador del Gresolet (Berguedà)

Ubicat a la falda del Pedraforca, dins el parc natural del Cadí-Moixeró, el mirador del Gresolet ofereix una vista magnífica d'una de les muntanyes més icòniques de l'alpinisme català. És possible acostar-s'hi amb cotxe i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

També es considera un destí popular pels amants del senderisme i l'escalada, ja que hi ha diverses rutes que parteixen des del mirador. Una de les més conegudes és la que condueix fins al cim del Comabona, que s'eleva fins als 2.550 metres. Pujar fins allà és sinònim de fer-se petit i deixar omplir els pulmons d'aire pur.

Mirador dels Estels a Vilaller

Va ser el primer mirador astronòmic del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Com a poble amb certificació Strarlight, que acredita els cels foscos, s'hi ha instal·lat un faristol interpretatiu panoràmic i una vareta que apunta a l'estrella polar.

Mirador sud del Pic de l'Orri

Ubicat al sostre de l'estació d'esquí de Port Ainé, a 2.439 metres d'altitud, el Pic de l'Orri es troba completament aïllat i situat una mica més al sud que la resta de grans muntanyes del Pallars Sobirà. La instal·lació permet obtenir una visió única de 360º del Pirineu i de les zones protegides del recentment creat Parc Pirinenc de les Tres Nacions.



Mirador del Cap de la Roca

Si voleu tenir una panoràmica espectacular de la vall de Cardós, us recomanem el mirador del Cap de la Roca, al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Per arribar-hi, cal que agafeu un sender senyalitzat que us durà sense cap dificultat i de manera força planera fins al mirador, situat en un lloc privilegiat.



Mirador del Corbiu

El mirador del Corbiu presenta unes vistes excel·lents a tota la vall de Tavascan i el seu entorn. Per arribar-hi, cal fer una ruta linial, senzilla i de caire familiar, amb inici a l'aparcament de la Pleta del Prat. Posant rumb cap al sud-oest i passant pel costat de les pistes d'esquí de fons, segueix les nombroses banderoles que es troben plantades al llarg del camí.

Mirador del collet de la Xoriguera

Des del mirador del collet de la Xoriguera s'observa el típic paisatge de la capçalera del Ter, amb prats alpins, tarteres, matolls i landes i els boscos de pi negre. En un dia sense núvols es divisen els cims (de sud a nord) del Puig de les Agudes (1.975 m), el Puig de la Pastuira (2.439 m), la Cinglera de les Avetoses (2.675 m), la Creu d'en Barriquel (2.200 m), Gra de Fajol petit (2.563 m) i el Puig dels Lladres (2.365 m).