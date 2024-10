Vuit propostes per viure la tardor a l'Alt Camp

Més enllà de ser el bressol del món casteller i les calçotades, l'Alt Camp és sinònim de tradició vitivinícola, paisatges de pedra seca, vida rural i modernisme. Sabies que hi podem trobar el santuari de la Mare de Déu de Montserrat, conegut com "l'altra" Sagrada Família de Catalunya? O que celebra una fira que recorda el passat bandoler de la comarca? Us proposem nou plans per fer aquesta tardor.

Rutes de pedra seca

Una de les zones més riques en patrimoni de pedra seca és l'Alt Camp, en especial el Pla de Santa Maria, on l'ajuntament ha senyalitzat un itinerari conegut com la ruta de la Capona de només dos quilòmetres que permet conèixer fins a vuit construccions de pedra seca. Veureu la barraca de l'era de la Capona, la barraca de la Capona, el cossiol de la Capona, les arneres, la barraca de l'Augé, les barraques de cal Greuet, el cossiol del Soleta i la barraca de les oliveres. En alguns trams, la ruta coincideix amb el GR-175 de la ruta del Cister.



Descobreix "l'altra" Sagrada Família

Tot i que la Sagrada Família sigui un dels monuments més famosos de l'arquitecte Antoni Gaudí, el cert és que Catalunya és plena de construccions i edificis de l'artista i dels seus deixebles, com Josep Maria Jujol, arquitecte del santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, conegut com "l'altra" Sagrada Família. Un imponent santuari rodejat de vinyes i situat a un poble amb molt d'encant de només 500 habitants.

L'edifici va començar a construir-se l'any 1925. La planta té forma de vaixell orientat cap a Montserrat. Tota l'estructura està formada per arcs parabòlics (o catenaris pels modernistes) sense que hi intervingui cap paret. Es tracta d'una construcció molt atrevida amb molt poca base i amb molta altura. Us proposem visitar aquest espectacular monument i fer un tomb pels seus voltants.



Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri. — Ajuntament de Montferri

El Monestir de Santes Creus

La tardor és una bona època per visitar el monestir de Santes Creus, situat a la riba del riu Gaià. Amb una arquitectura sòlida, va ser el centre d'una de les senyories monàstiques més extenses i influents de la Corona d'Aragó. La zona ofereix desenes de rutes per fer caminant o en bicicleta. De fet, dels voltants del monestir cistercenc surten mitja dotzena d'itineraris circulars que ens permetran descobrir la zona tot passejant amb BTT.

Reial Monestir de Santes Creus. — Generalitat de Catalunya

La Fira de Bandolers d'Alcover

El segon cap de setmana d'octubre, els carrers i places de la vila d'Alcover s'omplen de parades de productes artesans i de proximitat, foodtruks i tavernes ambientades a l'època del bandolerisme per celebrar la Fira de Bandolers. Durant tot el cap de setmana, tenen lloc representacions teatrals basades en el conte bandoler El robatori de l'ala d'or, concerts per a tots els públics i actes que organitzen les diferents entitats del poble.



Pla general dels artistes i les famílies que han assistit a l'espectacle infantil del conte bandoler a la 16a Fira de Bandolers d'Alcover. — Mar Rovira / ACN

La Fira del Vent del Pla de Santa Maria

Un cap de setmana després de la Fira de Bandolers d'Alcover, el Pla de Santa Maria celebra la Fira del Vent. De les diferents activitats que s'hi realitzen, la més antiga és l'esmorzar ramader o la passarel·la de moda. També hi ha concentracions de camions tunejats, de cotxes clàssics, de gegants i capgrossos, a més d'exposicions i mostres, concursos i actuacions musicals per a tots els públics.

A més, el Pla conserva un passat tèxtil que es veu reflectit amb la recent restauració d'una fàbrica reconvertida en el Centre d'Interpretació del Tèxtil i el Museu Agrícola.

El Museu Casteller de Valls

La capital de la comarca, Valls, és sens dubte un dels centres neuràlgics de l'activitat castellera del país. Fa un any, van inaugurar el Museu Casteller, que s'aixeca al bell mig del centre històric, a tocar de l'emblemàtica plaça del Blat. L'espai segueix els principis castellers: força, equilibri, valor i seny. Hi ha projeccions audiovisuals, continguts immersius per sentir les sensacions dins d'un castell o elements gràfics per explicar la història del món casteller. A més, s'organitzaran visites guiades, familiars ludificades o un programa pedagògic per a les escoles.

Imatge d'elements gràfics al Museu Casteller de Catalunya. — Arnau Martínez / ACN

Pobles de muntanya de l'Alt Camp

A l'Alt Camp també podem trobar-hi pobles de muntanya amb encant ideals per passar un cap de setmana rodejat de naturalesa i patrimoni. És el cas de Mont-ral o Farena, units a través del sender de petit recorregut PR-C 20 i des d'on surten desenes de rutes de senderisme per descobrir la vall del Glorieta i del riu Brugent. Farena és un dels municipis més ben conservats del cor de les muntanyes de Prades, amb cases rehabilitades, carrers ben cuidats, una petita esglesiola romànica i el Castellot.

Un passeig entre vinyes

L'Alt Camp també té una tradició vitivinícola molt arrelada. De fet, només cal passejar per alguns dels seus pobles per veure-ho. Us proposem fer un passeig entre vinyes entre Vila-rodona, on podràs visitar el celler modernista de Cèsar Martinell o el columbari romà, i Rodonyà, conegut pel seu imponent castell.