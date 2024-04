Creixen les víctimes mortals en accident de treball a Catalunya i superen el centenar

Creixen un 12% les víctimes mortals en accident de treball a Catalunya: l'any 2023 fins a 103 persones van perdre la vida en un d'aquests successos. 74 van ser en jornada i fins a 29 in itinere, és a dir, anant o tornant de la feina. També pugen els accidents amb baixa considerats greus, amb 754 casos, un 8% més respecte del 2022.

Tot plegat ho recull el Balanç de Salut Laboral presentat aquest dilluns per CCOO de Catalunya, que apunta que el total d'accidents de treball de l'any passat va ser de 208.266. D'aquests, 115.764 van requerir baixa mèdica (el 55%), un lleu descens respecte dels 121.420 el 2022.

La xifra de morts per accident laboral a casa nostra s'elevaria a 120 (88 en jornada i 32 'in itinere') si es tingués en compte el criteri europeu d'incloure les persones que perden la vida fins un any després de l'accident. "La sinistralitat laboral continua a l'alça, amb augment dels in itinere, a la demarcació de Lleida i en sectors com l'agricultura i la indústria", ha precisat Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral.

Malgrat la reducció del 6,39% en els accidents laborals en jornada, els casos greus augmenten un 8% i els mortals un 6%. Destaca l'increment "significatiu i preocupant" dels sinistres in itinere, especialment els mortals, que han augmentat un 32%. "El creixement de la mortalitat laboral a Catalunya es deu als increments dels accidents mortals ocorreguts en la indústria i l'agricultura, mentre que l'increment de greus té lloc en els sectors serveis i en la indústria", ha detallat.

En aquest sentit, Lleida és la província que mostra l'índex d'incidència més elevat d'accidents de treball dins de la jornada el 2023 i també dels morts, i supera les mitjanes catalana i espanyola. La incidència de la mortalitat in itinere ha crescut de manera exponencial en aquesta província fins a un +199,75%, mentre a Girona ha estat del 61,75%.

Diferències entre gèneres

Durant el 2023, la distribució dels accidents de treball en jornada laboral continua sent l'habitual, amb un perfil d'accidentat clarament masculí: el 69 % dels accidents en jornada els van patir homes. El percentatge creix a mesura que augmenta la gravetat de l'accident, fins a arribar al 94 % en el cas dels mortals. En canvi, les dones pateixen més accidents in itinere, tot i que alguns estudis diuen que utilitzen més el transport col·lectiu o es desplacen amb modes no motoritzats.

La proporció dels accidents de treball en jornada en funció de la seva tipologia es manté molt similar respecte del 2022. En total, 92.660 accidents ocorreguts per causes traumàtiques (xocs, cops, caigudes, aixafaments, etc.), 216 no traumàtics (infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques) i 3.503 relacionats amb el trànsit. Els accidents in itinere més nombrosos són precisament els relacionats amb aquesta darrera causa.