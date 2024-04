Catalunya supera el seu rècord de treballadors en actiu després d'un altre mes de caiguda de l'atur

L'atur suma un altre mes a la baixa a Catalunya i tanca el març amb 3,73 milions de treballadors en actiu, la xifra més alta de la història en aquest mes. Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball aquest dimarts, el mercat laboral català va sumar 32.548 ocupats més que el febrer. Així doncs, al març es van registrar 344.000 aturats, gairebé 2.000 menys que al mes anterior, quan el nombre de desocupats es va reduir en 700 persones. El total de persones sense feina a Catalunya és el més baix d'un mes de març des del 2008, quan n'hi havia 291.640.

Aquestes dades es deuen en gran part a l'impuls de Setmana Santa, que ha disparat l'ocupació. Així, el sector serveis, que concentra totes les feines relacionades amb el turisme, ha notat un descens de 1.956 persones apuntades a l'atur. La indústria ha registrat un descens de 348 desocupats i l'agricultura de 31. L'únic sector amb un lleuger increment de desocupats ha sigut la construcció (+58).



Catalunya és la tercera comunitat que, en termes absoluts, va crear més ocupació, per darrere d'Andalusia i de les Illes Balears. Pel que fa a les afiliacions, Catalunya ha tancat el mes amb 3.731.081 afiliats, la tercera més dada més alta que s'ha registrat mai. Només hi ha hagut més treballadors en dues ocasions: al juliol del 2023, quan n'hi va haver 3,75 milions i al juny del mateix any, quan eren 3,74 milions.

Com acostuma a passar al març, les contractacions han crescut en comparació amb l'any passat a totes les demarcacions. L'impuls del mercat de treball s'ha notat especialment a les comarques amb més pes del sector turístic, Girona (+2,3%) i Tarragona (+1,9%), per les contractacions vinculades a la Setmana Santa.

21 milions d'ocupats a l'Estat

Al conjunt d'Espanya, el descens d'aturats ha sigut de l'1,21%, amb 33.405 desocupats menys. Espanya ha tancat el primer trimestre del 2024 amb 2,72 milions de desocupats, la dada més baixa d'un mes de març des del 2008.

La dada espanyola d'ocupats també ha batut un rècord aquest mes, fregant els 21 milions de treballadors. En total, al març hi ha hagut 20.901.967 afiliats. Són 193.585 treballadors en actiu més que al febrer, un increment superior al de la mitjana dels anys 2017 a 2019, que era de 150.000, segons ha detallat el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. El creixement en un any ha sigut de 525.414 persones, un 2,6% més. En l'últim mes, el sector que més ha crescut és l'hostaleria (+6,1%), seguit del comerç i l'educació.