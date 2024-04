CCOO de Catalunya guanya les eleccions sindicals per onzena vegada amb un 40% de representació

CCOO ha guanyat les eleccions sindicals i ha tornat a ser escollit per onzena vegada com el primer sindicat de Catalunya amb una representació d'un 40,32%, segons ha presentat aquest dilluns amb dades recollides del Departament de Treball i Empresa. L'organització encadena així 46 anys al capdavant, després del període electoral celebrat entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2023, "marcat per la pandèmia i la reforma laboral", recorden.

CCOO compta amb 23.132 representants escollits, cosa que dona cobertura a 1,4 milions de treballadors. El secretari general Javier Pacheco ha dit que "encara que sembli normal no ho és" que el sindicat s'imposi per onzena vegada consecutiva i aconsegueixi "la major confiança" dels assalariats de Catalunya. Per això, ha subratllat que és "important" valorar aquests resultats.

El secretari d'organització del sindicat, Andrés Querol, ha posat l'accent en què el 54,30% són nous delegats, un total de 12.556. Alhora ha remarcat el creixement de la presència femenina, passant de 9.435 representants a 10.570. I que l'origen estranger dels delegats s'ha enfilat fins a un total de 1.238, pràcticament un 40% més que el 2019.

Querol ha ressaltat la pujada a gairebé tots els sectors com ara la indústria, els serveis privats i els públics i la construcció. A la vegada, ha destacat haver-se imposat en cinc de les vuit vegueries catalanes, algunes de les més poblades: Alt Pirineu i Aran, Barcelonès, Catalunya Central, Penedès i Camp de Tarragona.

54% de treballadors no han pogut votar

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha lamentat que hi ha "un 54% de treballadors" que no han pogut votar, "perquè treballen en empreses de menys de sis treballadors i la llei no ho permet". Per això, el sindicalista ha instat que es faci una "modificació" d'aquesta regulació, ja que en aquesta "no hi ha possibilitat de fer eleccions sindicals", afegeixen en una nota.

Pacheco planteja que en diversos convenis col·lectius es pactin "alguns delegats sectorials" en aquelles companyies que no tenen representació, ja que la normativa actual no obliga a tenir-ne en aquelles amb menys d'aquests sis treballadors. Ha assenyalat que aquesta proposta permetria "arribar a tots els racons de l'economia", però ha admès que ha d'anar acompanyada d'un canvi legislatiu.