Gairebé el 30% d'afiliats de CCOO dona suport a Sumar, mentre el PSC supera ERC entre els sindicalistes

Els comuns/Sumar són l'opció preferida de la militància de CCOO Catalunya (28%), seguida del PSC (21%) que fa un salt en comparació amb l'anterior enquesta a costa d'ERC, que cau fins al 13,7%. En total, el suport a opcions independentistes cau del 29,4% al 24% dels afiliats. Es tracta dels resultats de l'enquesta sociopolítica als seus afiliats que ha presentat aquest dimecres el sindicat amb més representativitat a Catalunya, amb prop de 147.000 afiliats, el 9% dels treballadors.

D'altra banda, un 5,4% dels enquestats mostra simpatia per Junts (0,5 punts menys) i un 4,8% per la CUP (0,7 punts menys). El PP i VOX comparteixen percentatge, amb el 2,3% de suports. En el cas dels populars, el percentatge ha passat del 0,3% al 2,3% i en el dels ultradretans partien d'un 1,4%. D'altra banda, un 15% dels afiliats no se sent representat per cap partit.

L'enquesta realitzada a 13.100 persones (9% dels afiliats) mostra que els membres de CCOO estan més preocupats per la sanitat i l'habitatge que per l'atur. I que gairebé un 60% dels enquestats té dificultats per arribar a final de mes, i que 7 de cada 10 afiliats cobra entre 1.000 i 2.000 euros. "El govern de coalició no ha sigut prou valent en alimentació i habitatge", ha assegurat el secretari general, Javier Pacheco.

Entre les conclusions de l'informe, destaca la marcada bretxa salarial, ja que els homes cobren molt més que les dones del sindicat. El percentatge de dones que cobra un salari igual o inferior als mil euros al mes és més de quatre vegades superior al dels homes, amb un 11,8% entre elles i un 2,6% entre ells.

Cauen les opcions independentistes

En comparació amb l'enquesta del 2021 es constata un descens dels independentistes. Fa tres anys, el total de votants de Junts, ERC i la CUP s'acostava al 30%, i ara se situa al voltant del 24%. "A mesura que s'ha acabat el procés hem detectat un descens de la simpatia de l'afiliació respecte als partits marcadament independentistes", ha dit Marc Andreu, director de la Fundació Cipriano García. Pel que fa al model territorial, un 70% aposta pel federal, un 21% està conforme amb les autonomies i un 9% vol un estat més centralitzat.

D'altra banda, tot i que el 70% dels enquestats "s'alineen amb posicions d'esquerra", s'ha detectat un 2% d'afiliats que simpatitzen amb VOX. L'enquesta es va fer pocs dies abans de les eleccions generals del juliol i les respostes són "polaritzades", apunten. Per exemple, la meitat de l'afiliació valora més positivament les polítiques del govern de PSOE i Unides Podem, i l'altra meitat més negativament.

Una de les dades que ha sorprès és la polarització pel que fa a la immigració: un terç dels afiliats (37%) de CCOO consideren que els immigrants només poden tenir drets bàsics si tenen una situació legal. Per altra banda, un altre terç (31%) creu que han de tenir els mateixos drets que la població espanyola, inclòs el dret a vot. També ha sorprès la diferència de percepció sobre els avenços feministes, segons si la persona a qui preguntes és un home o una dona.