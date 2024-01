Educació segella un pacte amb CCOO i UGT per revertir retallades, sense la firma d'USTEC, el sindicat majoritari

El Departament d'Educació i els sindicats CCOO i UGT han signat aquest dijous l'acord per revertir "totes les retallades". L'entesa permetrà recuperar els sexennis, reduir la jornada dels majors de 55 anys i l'equiparació a l'FP. El pacte no ha estat segellat pel sindicat majoritari del sector, USTEC-STEs, així com tampoc per Professors de Secundària i la CGT, amb representació a la mesa sectorial d'Educació, que el consideren "insuficient".



En concret, l'acord permetrà als docents cobrar el primer estadi als sis anys i no als nou, reduir dues hores lectives als majors de 55 anys de forma gradual i l'equiparació salarial dels professors de formació professional (FP) amb els professors de secundària. El pacte beneficiarà més de 43.000 docents, tot i que estar condicionat a l'aprovació dels comptes catalans.

El que ha quedat fora d'aquest pacte és el reconeixement del deute generat per cobrar els sexennis als nou anys. Això no obstant, els sindicats CCOO i UGT han recalcat que no hi renuncien. Conselleria i organitzacions signants s'han mostrat molt satisfets del pacte. Aquests dos sindicats no tenen majoria a la mesa, però no era necessari arribar a un acord en aquests termes, han puntualitzat les parts.

En aquest sentit, USTEC, Professors de Secundària i la CGT avisen, però, que el text acordat no reverteix "totes les retallades". Entre altres aspectes, alerten que deixa fora el retorn de les quantitats no percebudes arran de cobrar el primer estadi (plus d'antiguitat) als nou anys i no als sis. En un comunicat conjunt, que també té el suport de la Intersindical i la USOC, recorden que l'acord depèn de l'aprovació dels pressupostos del Govern al Parlament.

La signatura d’avui respon a un ultimàtum de l’administració i a la negociació mantinguda al marge de la unitat sindical amb CCOO i UGT que representen només el 20% del personal docent no universitari de Catalunya. pic.twitter.com/e0EOxPB5OR — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) January 25, 2024

Dos anys per revertir retallades

L'acord per millorar les condicions laborals dels professors dels centres públics s'ha concretat en la mesa sectorial d'aquest dijous després de dos anys de negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats. Amb l'acord, es reverteixen les principals retallades del personal docent de l'última dècada que quedaven, després que en els dos cursos anteriors es reduís l'hora lectiva per a tots els docents i es convertís el terç de jornada en mitja jornada.

🤝 Signem l'acord amb els sindicats docents @CCOOeducacio i @FETE_UGT per a la reversió de totes les retallades.



Revertim:

✅Reconeixement del primer estadi a partir dels 6 anys.

✅Reducció de 2h lectives per a majors de 55 anys.

✅Equiparació salarial dels professors d'FP. pic.twitter.com/B2zYCd3D4B — Educació (@educaciocat) January 25, 2024

La consellera d'Educació, Anna Simó, s'ha mostrat molt satisfeta amb un acord que des de fa temps esperava molta gent, ha recalcat. I ha fet una crida als grups parlamentaris perquè facin possible l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Aquest conjunt de mesures tenen un impacte econòmic de 67,5 milions d'euros pel 2024, mentre s'haurà d'anar calculant quin és el cost per als pròxims.