La Generalitat recomanarà restringir al màxim els mòbils als instituts catalans i presentarà instruccions als centres a tot tardar en tres setmanes. El president Aragonès ha dit en una entrevista que s'ha publicat aquest diumenge a La Vanguardia que "si hi ha alguna activitat docent que requereixi l'ús del mòbil, endavant, però a la resta no ha de ser present a les aules i tampoc als patis".

Pel que fa a la data en què s'anunciaran les noves recomanacions, l'ha revelada la consellera d'Educació, Anna Simó, al programa Via Lliure de RAC1. La voluntat no és prohibir els mòbils, però sí reduir al màxim el seu ús durant les classes i al pati. Les indicacions "aniran en aquesta línia i aleshores cada centre haurà de prendre decisions", ha afirmat Simó.

En aquest sentit, la consellera ha deixat clar que "no té sentit una restricció vertical, si no parteix d'un debat previ", és a dir, que les escoles hauran de debatre la qüestió amb l'alumnat, les famílies, el claustre i el Consell Escolar abans d'aplicar noves restriccions. L'objectiu d'Educació és completar la regulació a tots els instituts al setembre, coincidint amb l'inici de curs.



Donada aquesta situació, potser hi haurà escoles que permetran un ús més flexible que d'altres del telèfon mòbil. Ara bé, on sí que hi haurà una prohibició generalitzada serà a primària. Simó ha defensat que ha de ser un espai "lliure de mòbils" i que cal una "restricció absoluta".



D'on ve aquest debat?

Malgrat que fa temps que és una qüestió que està sobre la taula, el tema dels mòbils a les escoles ha guanyat protagonisme des del passat novembre, quan un conjunt de pares i mares del barri de Poblenou de Barcelona van engegar una iniciativa per endarrerir l'entrega dels smartphones fins als 16 anys. Al principi era un xat de WhatsApp, però aviat es va convertir en un grup de Telegram que acumulava milers d'usuaris.