Vuit rutes a peu pels fars més emblemàtics del litoral català

Els fars formen part del paisatge litoral català. En els 580 quilòmetres de costa en trobem una vintena. Amb els avenços tecnològics han perdut la seva principal utilitat, però continuen sent un punt de referència per als navegants i un element essencial dels municipis de costa del país, del delta de l'Ebre fins al Cap de Creus. A la majoria es pot arribar a peu, tot gaudint del paisatge costaner i de la brisa del mar. Us proposem vuit rutes pels fars més emblemàtics del litoral català.

Far de la Punta del Fangar, al delta de l'Ebre

Un dels fars més emblemàtics de Catalunya és sens dubte el far de la Punta del Fangar, situat en un dels espais naturals més únics del país, el delta de l'Ebre. Rodejat de dunes formades per l'arena de la platja, és de color blanc i vermell i es va construir el 1986. Només s'hi pot arribar a peu. En aquesta ruta us recomanem arribar des de la zona d'aparcament de la platja de la Marquesa, per la vora de la platja, entre les dunes i la mar.



Per la seva singularitat i com destaca en l'entorn àrid, el far del Fangar constitueix un dels símbols arquitectònics i paisatgístics més característics de les Terres de l'Ebre

Far de la Banya, a La Ràpita

No gaire lluny trobem un altre far popular a la zona, el Far de la Banya, a La Ràpita (Montsià). Està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La torre és de formigó i els senyals diürns d'identificació són unes ratlles gruixudes blanques i negres a tot el seu voltant. El trobem a la Punta de Banya, una reserva natural per la qual no s'hi pot circular.



Far de la Banya, Delta de l'Ebre. — Creative Commons/Viquipèdia

Far de la Punta de la Galera de Torredembarra

Una mica més amunt, a Torredembarra, al Tarragonès, trobem el far de la Punta de la Galera, l'últim far construït a la Península Ibèrica i el més alt de Catalunya, amb més de 217 esglaons en espiral per arribar al punt més alt de l'estructura. Inaugurat l'any 2000, les vistes un cop dalt són espectaculars.

Far de la Punta de la Galera de Torredembarra. — Turisme Torredembarra

Far del Cap Salou

Situat al cap de Salou, es tracta d'una petita torre d'11 metres d'alçada en maçoneria, amb galeria i fanal, muntada sobre una casa del farer d'una sola planta. El far està pintat de blanc amb una sola banda vermella estreta sota la galeria, i la llanterna i la seva cúpula són de vidre. Es va encendre per primera vegada el 1858 i és un lloc de referència del camí de ronda que passa per aquest municipi de la Costa Daurada.



Far del Cap Salou. — Creative Commons/Viquipèdia

Far de s'Arenella (Port de la Selva)

Anem a la Costa Brava, on també hi podrem trobar fars emblemàtics, com el far de s'Arenella, al final de la badia del Port de la Selva. Està a 22 metres sobre el mar i fou inaugurat l'any 1913 després de buscar el millor emplaçament per donar servei a les embarcacions que navegaven al nord del cap de Creus. És el primer far de la Costa Brava de nord a sud i les vistes són espectaculars.

Far de s'Arenella. — Ajuntament del Port de la Selva

Far de Sant Sebastià (Palafrugell)

Aquest icònic far i l'edifici on es va construir a mitjans del segle XIX s'alça 169 metres sobre el mar, i la seva situació li atorga el privilegi de posseir una de les millors vistes panoràmiques de la Costa Brava. La seva llum arriba fins a 32 milles nàutiques, el més potent del litoral català.



Far del Cap de Creus

Situat al municipi de Cadaqués (Alt Empordà), a un indret conegut com la punta de l'Esquena, el far del Cap de Creus està inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Destaca entre altres motius, per ser el far que està situat més a l'orient de la Península Ibèrica.

Aquest edifici va ser construït el 1853, i arquitectònicament destaca per la seva torre de senyals d'onze metres d'alçada. Abans de la construcció del far, aquest punt havia estat ocupat per una torre de vigilància que, com tantes altres que trobem repartides pel litoral de la Costa Brava, servia com a punt de vigilància enfront

Parc Natural del Cap de Creus. — Generalitat de Catalunya

Far de Calella (Maresme)

Acabem amb un far del Maresme, el far de Calella. Situat al cim d'un promontori d'uns 50 metres d'altitud, es va estrenar l'any 1859 i s'estructurava en el servei de far i tres habitatges. Al seu exterior es pot gaudir d'un excel·lent mirador amb vistes privilegiades del poble, del conjunt del mar i la costa, i de les muntanyes del parc del Montnegre i Corredor.