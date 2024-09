Funiculars, trens i cremalleres turístics: sis propostes per conèixer Catalunya des d'una altra perspectiva 

Fer turisme a Catalunya sempre és una bona opció. Més encara si optem per fer-ho d'una manera original o diferent de l'habitual. En aquest sentit, funiculars, trens i cremalleres turístics són una bona opció per descobrir el territori es d'un altre punt de vista. Es tracta d'un producte turístic atractiu en si mateix, que es retroalimenten amb la zona.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a través de FGC Turisme, és propietari i explotador de fins a sis trens turístics que us proposarem. Gaudeixen tots ells d'instal·lacions modernes i adaptades a les necessitats dels turistes actuals. Alhora, serveixen de pols d'atracció rellevant per als territoris on es troben.



Tren del Ciment

El Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat és conegut popularment com el Tren del Ciment, i s'ubica a les portes del Parc Natural del Cadí - Moixeró, en un entorn natural excepcional del Berguedà. Té més de 100 anys d'història i abans unia la fàbrica de ciment Asland, a Castellar de n'Hug, amb Guardiola de Berguedà. Circula tots els dissabtes i diumenges fins al 3 de novembre, així com el festiu de l'1 de novembre. Després, tocarà esperar a la nova temporada, que acostuma a començar a finals de març.

El trajecte actual és de 3,5 quilòmetres que es fan en 20 minuts, enmig de paratges naturals de gran valor. I és que la natura és un dels puntals de la comarca, presidida pel Pedraforca, una de les muntanyes catalanes més emblemàtiques. Rutes de senderisme, ciclisme de muntanya o de carretera, escalada… són algunes de les opcions, així com conèixer el Romànic o el Museu de les Mines de Cercs.

El Tren del Ciment. — FGC

Tren dels Llacs

Us proposem un recorregut històric i panoràmic al Prepirineu de Lleida, on passarem enmig de llacs, túnels i muntanyes. I és que el singular Tren dels Llacs farà passar pel bell mig de la naturalesa sense baixar del vagó, des de la Plana fins a les muntanyes. Un indret de Catalunya amb gran riquesa geològica i paleontològica i un patrimoni natural, històric i cultural com és la Conca de Tremp-Montsec, declarada Geoparc Mundial per la UNESCO.

Tenim dues opcions per fer aquest recorregut. D'una banda, a través del Tren Històric, material mòbil històric, i per altra podem optar pel Tren Panoràmic, material mòbil regular característic per les seves finestres de gran mida. El servei parteix des de Lleida fins a la Pobla de Segur i para a Balaguer, en un recorregut que travessa 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts. Enguany circula des del 6 d'abril i fins al 26 d'octubre.

Tren dels Llacs Panoràmic. — FGC

Tren Granota

El tren històric del Vallès Occidental ens permet viatjar a mitjans del segle XX i reviure l'experiència de viatjar amb l'emblemàtic Tren Granota, també en un gran entorn. Es va construir en plena postguerra a l'històric taller de Sarrià, i va circular durant més de 50 anys, per bé que ara és una joia ferroviària històrica a Catalunya. Circula des de 7 d'abril i la temporada s'allarga fins a l'1 de desembre de 2024.

Després de la Guerra Civil, els enginyers del taller de Sarrià varen dissenyar un nou tipus de vehicle, d'aspecte i tecnologia moderna, per actualitzar el seu predecessor. Va sortir d'aquí una sèrie formada per vuit trens de quatre cotxes i sis de tres cotxes. El nom li van acabar donant els usuaris arran del seu color verdós i els grans focus situats a la part frontal, que ens poden recordar als ulls de l'animal.

Tren Granota. — FGC

Funicular de Gelida

Un altre transport històric, ara a l'Alt Penedès, és el Funicular de Gelida, un dels més entranyables. Des de l'any 1924, uneix el centre urbà del poble i la zona industrial amb l'estació de tren, al punt més baix. Cal dir que el Funicular de Gelida romandrà fora de servei per tasques de manteniment. Per norma, habitualment circula tots els caps de setmana de l'any.

Tot i els seus 100 anys d'història, conserva característiques molt similars a les originals. Va suposar un gran avenç per als habitants de la zona, ja que la majoria dels passatgers eren persones treballadores o veïns del barri de Sant Salvador. Podem aprofitar per descobrir el municipi de Gelida, en una àrea muntanyosa situada a l'extrem nord de la Serra d'Ordal.

Cremallera de Núria

Acabem pels més coneguts. En primer lloc, el clàssic Cremallera de Núria, per conèixer una vall espectacular a través la qual només podem accedir amb aquest mitjà de transport. Circula diàriament de manera ininterrompuda durant tot l'any, excepte els dies laborables del 4 al 29 de novembre que tanca per manteniment. Ofereix un trajecte on gaudir d'experiències i sensacions íntegrament, al llarg de tot el recorregut farcit de natura i paisatges de gran bellesa.

Cremallera de Núria. — FGC

Fa més de 90 anys que és l'únic mitjà de transport per accedir a Vall de Núria, l'estació d'esquí i muntanya situada a 2.000 m d'altitud, dins del Pirineu Oriental, en el terme municipal de Queralbs (Ripollès). Ressegueix una travessia de 12,5 km superant un desnivell de 1.000 metres en tan sols 40 minuts, passant per quatre estacions: Ribes-Enllaç, Ribes-Vila, l'estació de Queralbs i Núria.

Cremallera i Funiculars de Montserrat

I acabem parlant d'una altra joia de la corona com són el tren Cremallera de Montserrat i els Funiculars de Sant Joan i la Santa Cova. I és que ens acosten a gaudir d'un dels llocs més emblemàtics del país com és el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la comarca del Bages. La peculiar morfologia és coneguda per tots els catalans, amb pics arrodonits anomenats "agulles". Un bon lloc d'observació és el Centre d'Interpretació del Geoparc es troba al Mirador de Sant Joan, a l'estació superior del Funicular que porta el seu nom.

El Cremallera de Montserrat circula de forma ininterrompuda durant tot l'any, com també ho fa el Funicular de Sant Joan exceptuant algunes setmanes del mes de gener, fora de servei per revisió anual. I el Funicular de la Santa Cova circula de forma ininterrompuda durant tot l'any, excepte els dies laborables (no festius) del 4 al 29 de novembre i del 2 al 20 de desembre, que està fora de servei.