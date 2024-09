Set espais singulars que has de veure si vas a la comarca de la Noguera

Més enllà del congost de Mont-rebei, que és un dels indrets més emblemàtics de la Noguera, la comarca més extensa de Catalunya té desenes d'espais singulars que no et pots perdre si passes uns dies per les Terres de Ponent. El Parc Astronòmic del Montsec, les trinxeres de Montgai i els murals de Penelles són alguns dels llocs per visitara a una de les zones més rurals de Catalunya. No t'oblidis de fer una parada a la seva capital, Balaguer, i visitar el castell, les muralles gòtiques i l'església de Santa Maria.



Parc Astronòmic del Montsec

Es tracta d'un dels millors llocs per observar el cel nocturn de Catalunya, gràcies a la baixa afectació de la contaminació lumínica i als fenòmens meteorològics de la zona. Per aquesta raó és considerat part d'una destinació Starlight, el qual acredita la seva localització idònia per mirar les estrelles. A més, és ideal per fer rutes d'un dia. Et recomanem la ruta del Trencalòs, que et portarà a alguns dels llocs més espectaculars de Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies.



Les trinxeres de Montgai

La Guerra Civil va deixar empremta amb els espais fortificats de les serres dels Tossals i als indrets, on l'exèrcit republicà construí trinxeres i nius de metralladores des d'on dominaven el Cap de Pont de Balaguer del Front del Segre. Les dels Tossals, de fet, son considerades segons alguns experts com una de les més ben recuperades de Catalunya. S'hi fan visites guiades durant tot l'any.

Als Tossals tambe hi ha un refugi recuperat, que a més a més està il·luminat al seu interior. Per a més informació contacta amb l'Ajuntament de Montgai.

Accés al refugi antiaeri que s'ha recuperat a les trinxeres dels Tossals de Montgai, a la Noguera. — Oriol Bosch / ACN

Més enllà del pantà de Camarasa

Més enllà del pantà de Camarasa, més coneguts de la comarca, també pots visitar el pantans de Canelles, Santa Anna, Sant Llorenç de Montgai i Rialp, l'espai més ampli d'aigües tranquil·les de Catalunya. Són llocs ideals per als esports nàutics, incloent-hi el caiac, piragüisme, esquí nàutic i vela.

De tots ells destaca el de Sant Llorenç de Montgai, que s'ha convertit en una petita reserva natural. És un lloc tranquil, especialment indicat per observar-hi aus aquàtiques com el bernat pescaire, les arpelles, els ànecs collverd o els martinets. També podeu fer un recorregut de quatre quilòmetres circumdant el pantà.



Tiurana, un poble ressorgit de l’aigua

El poble de Tiurana va ser construït al costat de l'ermita de la Mare de Déu de Solés a principis del segle XXI per acollir alguns del habitants de l'antic poble anegat per les aigües de l'embassament del Rialb. També té el certificat Starlight i acreditació de moturisme d'Ara Lleida.



Els murals de Penelles

Ubicat als peus de la serra de Bellmunt-Almenara, Penelles és un dels pobles de la Catalunya rural més icònics de Ponent. I ho és pels espectaculars murals que es poden veure a les façanes de les cases. Cada maig el municipi acull el GarGar, un festival artístic que té com a objectiu valorar, impulsar i donar visibilitat al street art i altres formes d'intervenció artística en l'espai públic rural. Cada any es pinten nous murals i compta amb la participació d'artistes locals, nacionals i internacionals procedents d'arreu del món.



Ambient als carrers de Penelles durant el Gargar. — Ignasi Gómez / ACN

La Cova Gran de Santa Linya

La Noguera també és testimoni del pas de la humanitat, sobretot de la prehistòria amb les pintures rupestres de la cova dels Vilars a Os de Balaguer, el jaciment de la cova del Parco a Alòs de Balaguer o els abrics de Neandertals de la Cova Gran de Santa Linya, coneguda mundialment al món de l'escala. L'escalador Crish Sharma va viure durant molts anys a Sant Llorenç de Montgai.



El Parc de les Olors

A Ivars de la Noguera s'hi amaga el Parc de les Olors, un indret que ofereix visites guiades concertades amb tallers i experiències dpaprenentatge al voltant de més de 60 plantes aromàtiques i medicinals. El parc va destinat a tots tipus de públic, es paga una entrada de 5 euros i es fa una explicació de les diferents plantes i de les seves característiques.