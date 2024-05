Set propostes per descobrir la Catalunya més rural

Les protestes de la pagesia dels darrers mesos han posat al centre del debat mediàtic el món rural del nostre país. Catalunya té una llarga tradició agrícola i ramadera que en els últims anys ha anat perdent força degut a la desconnexió de l'entorn urbà amb el territori i el camp. Ara bé, existeixen desenes d'iniciatives que tenen com a objectiu reconnectar aquests dos entorns i reivindicar els orígens: des de museus dedicats al passat agrícola i ramader del país o a la transformació sostenible del món rural a municipis amb l'art com a protagonista. Us proposem set plans per descobrir la Catalunya més rural.

Art rural a Penelles

Ubicat als peus de la serra de Bellmunt-Almenara, Penelles (Noguera) és un dels pobles de la Catalunya rural més icònics de Ponent. I ho és pels espectaculars murals que es poden veure a les façanes de les cases. Cada maig el municipi acull el Gar Gar, un festival artístic que té com a objectiu valorar, impulsar i donar visibilitat al street art i altres formes d'intervenció artística en l'espai públic rural. Cada any es pinten nous murals i compta amb la participació d'artistes locals, nacionals i internacionals procedents d'arreu del món.

La convidada especial de l'edició del 2024 va ser la veterana il·lustradora Pilarín Bayés que, amb l'ajuda d'estudiants d'arts i muralistes, ha creat un mural a la plaça de l'Església Vella dedicat a "l'antiga pagesia" que va prosperar al Clot del Dimoni amb el canal d'Urgell.

Museu Terra de l'Espluga de Francolí

El Museu Terra de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), abans conegut com el Museu de la Vida Rural, s'ha convertit en un referent per conèixer el passat agrícola i ramader del país i la transformació sostenible del món rural. Amb més de 5.000 metres quadrats, l'equipament de la Fundació Carulla que convida a la reflexió a través de l'exposició permanent, d'un jardí etnobotànic amb més de 200 plantes, d’exposicions temporals, esdeveniments culturals, propostes educatives i activitats familiars.

El Museu es troba a poc més d'una hora de Barcelona, a mitja hora de les platges de la Costa Daurada i a uns trenta minuts de les estacions de tren d'alta velocitat de Lleida i Tarragona. Està envoltat d'atractius naturals i culturals com el Monestir de Poblet, les coves prehistòriques de l'Espluga de Francolí, la vila medieval de Montblanc o cellers on degustar els millors vins de la zona. Visitar-lo et farà reflexionar sobre la gestió de l'aigua, la sobirania alimentària, les energies alternatives, les cures o la crisi climàtica.



Les oliveres mil·lenàries

A banda dels camps d'arrossars, el Montsià té les oliveres més antigues de Catalunya, que tenen milers d'anys. Les més conegudes són les d'Ulldecona, que són les més velles i grans de Catalunya. El municipi ofereix un itinerari que es desplega al peu del vessant oest de la serra de Godall, just en la seva confluència amb el pla de la Galera. El recorregut està dissenyat per a poder-se fer en dos sentits: els punts d'origen es troben en la rotonda d'accés a les poblacions de la Galera i Godall i, per altra banda, en l'encreuament de les Quatre Carreteres d'Ulldecona.

Les oliveres van ser la base de l'economia i del creixement contemporani dels pobles de l'interior de la comarca, i han conformat una manera de viure. La seva producció actual se situa pel damunt de les 15.000 tones d'olives anuals.



Ecomuseu de les Vall d'Àneu

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, al Pirineu, no s'emmarca en un sol edifici sinó que està format per diversos elements monumentals, naturals i etnogràfics repartits pels municipis d'Àneu que, en conjunt, expliquen com han viscut els habitants d'aquestes valls pirinenques des de finals del segle XIX.

El centre neuràlgic és la Casa Gassia, una típica casa aneuenca del segle XVIII. Manté la seva estructura original i l'actual espai expositiu mostra com era la vida domèstica durant la primera meitat del segle XX. A partir d'aquí, l'Ecomuseu s'estén per 10 centres patrimonials més, entre els quals hi ha les esglésies de Sant Joan d'Isil, Sant Julià d'Unarre, Sant Pere de Sorpe, Sant Pere del Burgal, Santa Maria d'Àneu i el Conjunt Monumental de Son.

Redescobrir els paisatges de pedra seca de Catalunya

La pedra seca és un tret molt distintiu del paisatge català, sobretot de les comarques interiors i del sud del país. A banda del gran valor històric que tenen actualment les construccions fetes mitjançant la tècnica mil·lenària de la pedra seca, en el passat van ser clau per la pràctica de la ramaderia i pels cultius de l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals. El tret més característic és que no necessiten ciment, simplement són pedres apilades que s'aguanten les unes a les altres.

Són construccions en forma de barraques, cabanes, marges, basses, ponts, forns de calç, cisternes, arneres... L'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional (APSAT) ha inventariat 19.000 construccions de pedra seca arreu del país, que es poden consultar a través del portal Wikipedra. Algunes s'han senyalitzat i s'han creat rutes temàtiques al seu voltant. Destaquen set paisatges on les construccions de pedra seca en formen part intrínseca, com l'Altiplà de la Terra Alta, les Garrigues Baixes, el Camp de Tarragona o la Vall del Corb.



Museu de la Pagesia

El Museu de la Pagesia de Castellbisbal (Vallès Occidental) va ser fundat l'any 1985 pels veïns i veïnes del poble, que conscients de la progressiva desaparició de l'activitat agrícola al municipi, van fer donació al museu d'eines del camp i d'estris de la vida quotidiana de la pagesia. Ofereix un recorregut pels més de 900 anys de tradició agrícola del municipi i del país, amb una mirada als treballs del camp i a l'estructura social del món agrícola.



Enoturisme al Priorat

Acabem amb una proposta enoturística d'una de les zones més conegudes de Catalunya per la seva tradició vitivinícola i agrícola: el Priorat. Desenes de cellers de Priorat i Montsant obren les portes dels seus cellers i ofereixen tastos de vins, entre d'altres experiències com trepitjar les vinyes, viure la verema o fer un tast de vins guiat. La Ruta del Vi del Priorat ofereix a l'enoturista la possibilitat de conèixer els excel·lents vins que s'elaboren a la DO Montsant i la DOQ Priorat.