Natura, autenticitat i tranquil·litat: vuit propostes per endinsar-te en el Pallars Sobirà

Si us agrada la natura, la tranquil·litat i els llocs autèntics i amb encant, hi ha una comarca catalana que us fascinarà. Es tracta del Pallars Sobirà, un 'país' marcat per les altes muntanyes i la seva explosió de natura. Per bé que és una de les comarques més grans de Catalunya, també una de les menys poblades, el que ajuda a mantenir protegit aquest entorn verge.

En aquest sentit, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i el Parc Natural de l'Alt Pirineu, així com les seves múltiples valls o la Noguera Pallaresa marquen clarament la comarca. També ho fan els fins a 135 pobles de muntanya que arreplega, agrupats en 15 grans municipis, amb la seva arquitectura pirinenca que paga la pena visitar. Us proposem aquestes i altres opcions per descobrir el Pallars Sobirà en tota la seva autenticitat, com el romànic, edificacions d'altres èpoques que segueixen dempeus, una gastronomia de muntanya i algunes histories de pel·lícula que continuen vives.

El Parc Nacional d'Aigüestortes

Comencem per una joia inigualable de la comarca. El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ofereix unes imatges aclaparadores, amb altes muntanyes, estanys d'aigües cristal·lines i boscos frondosos. És l'únic parc nacional de tot Catalunya, al mig de la serralada dels Pirineus, amb altituds que oscil·len entre els 1.200 i els 3.000 metres. Destaca i se singularitza per la presència de l'aigua, amb més de 200 estanys glacials entre muntanyes que bona art de l'any veiem nevades.

Estany de Sant Maurici i els Encantats. — Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Sens dubte, els estanys són del més destacable d'aquest parc, 150 són estanys pròpiament dits, i els altres són basses temporals que poden arribar a assecar-se a finals d'estiu. Però també són impressionants les seves roques metamòrfiques amb cims com els Encantats, una gran riquesa d'espècies vegetals i la possibilitat d'observar rapinyaires, a banda de l'art romànic que hi podem veure o el turisme actiu que hi podem fer, especialment lligat a la neu.

Degusta el Pallars Sobirà

Una altra opció per conèixer un territori és descobrir (i tastar) la seva gastronomia, puix el Pallars Sobirà fa bandera de ser "terra de gurmets". Destaca la seva cuina tradicional, que aprofita la temporalitat, la senzillesa i els productes de muntanya, la carn i el formatge, i que ha anat adaptant lleugerament en l'actualitat. També són ressenyables els vins elaborats a les vinyes més septentrionals de Catalunya.

L'aïllament durant molt temps ha afavorit que es mantinguessin plats de la gastronomia local i productes com la girella, un embotit molt laboriós que es fa amb l'estómac del corder, la freixura, cansalada viada, ous, arròs, pa ratllat, all, julivert, sal i pebre. També és reconegut el tupí, fet amb llet d'ovella i aiguardent. Altres plats són l'arròs amb carreretes (moixernons), la vianda, que és un tipus d'escudella típica del Pallars, o el palpís, fet amb cuixa de corder, cansalada, ceba, porro i pastanaga.

Vianda en grans olles. — Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Castells i torres

La comarca ha sabut mantenir part de la seva història viva, i això ho reflecteix el paisatge. Prova en són les torres i els castells que trobem escampats per diversos indrets, sempre situats en llocs estratègics per controlar el territori des del cim dels turons i els accessos a les valls. Una bona opció per descobrir un món de llegendes medievals, i les seves mil històries.

Es tracta del Castell de Gilareny, el Castell de Lladorre, el Castell de Llort, Castell de Malmercat, el Castell de Rialp, el Castell de Sort, el Castell de Tavascan i el Castell de València d'Àneu. Pel que fa a les torres, la comarca conserva la de Cal Coix, la de Colom, la de Guillem, la de la presó, la de Santa Maria de Ribera, la de l'Escaló i la d'Espot.

El Parc natural de l'Alt Pirineu

Més enllà del parc natural, no es pot menysprear el parc natural de l'Alt Pirineu, més gran de Catalunya. Alts cims, valls profundes i estanys glacials es mesclen amb la tradició, les activitats històriques i el patrimoni comarcal.

La Pica d'Estats (3.143 m) és el referent d'aquest espai natural amb racons pirinencs que són refugi de moltes espècies amenaçades. Cal destacar animals tan emblemàtics com el gall fer, el trencalòs o l'os bru, així com la presència de les extenses pastures mantingudes per l'acció del bestiar.

Travessa els ponts medievals

Una altra opció de redescobrir i trepitjar la història és passar pels diversos ponts medievals de la comarca. Ens ofereix imatges de postal, sent una zona d'aigua abundant i farcida de rius i rieres. I és que aquestes construccions de pots han estat sempre l'opció ideal per connectar els diversos pobles de les valls, puix era prioritat garantint la comunicació entre les dues ribes.

La qüestió és que la majoria dels ponts medievals continuen avui sent vies de comunicació. Estan fets amb pedra i tenen un encant particular, un patrimoni de gran bellesa propi de l'arquitectura dels Pirineus. Visitar-los ens submergirà en unes estampes típiques autènticament d'una altra època.

Visita l'Ecomuseu, una visió global

No podem no recomanar la visita a l'Ecomuseu de les valls d'Àneu, en funcionament des de 1004. Es tracta d'una institució viva de recerca, conservació, difusió i restitució del patrimoni. Es tracta d'una concepció museològica i museogràfica particular, que permet al visitant viure en primera persona i de forma activa les formes de vida del Pallars de principis de segle. Aquí entendreu realitat natural i cultural del territori aneuenc i les transformacions de les darreres dècades.

La diferència d'un ecomuseu és que no es limita en un edifici, sinó que s'escampa pel territori explica la vida de les valls, emmotllat sobre el terreny. Si és cert, això no obstant, que hi ha una seu com és Casa Gassia, el centre administratiu, que en si és una casa típica pallaresa. Manté la seva estructura original, i el que fa és ensenyar la vida familiar i de l'espai domèstic en aquestes valls pirinenques durant la primera meitat del segle xx, a través de diverses unitats d'explicació.

Casa Gassia, seu de l’Ecomuseu. — Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Descobreix la història de Tor, el cor de la Vall Ferrera

Al cor de la Vall Ferrera hi trobem el municipi d'Alins, format per sis pobles amb encant i caracteritzats pel silenci i la tranquil·litat, amb el taló de fons de la Pica d'Estats. Volem recomanar Tor, localitat en una vall on realment no hi ha hagut tanta pau i tranquil·litat. I és que alguns dels veïns fa desenes d'anys que es barallen per la propietat del terreny.

Si per alguna cosa és conegut Tor és pels tràgics fets que es van viure en aquest poble de tretze cases, on van morir assassinades tres persones. Ha tornat a la primera pàgina de l'actualitat arran d'una nova publicació sobre el cas, Tor: Foc encès, de Carles Porta. I especialment arran de la sèrie documental de vuit capítols que el mateix periodista ha fet per al 3Cat. Si visiteu Tor, feu-ho amb el màxim respecte per l'entorn i els habitants.

Endinsa't en el patrimoni romànic entre muntanyes

Com en altres comarques pirinenques, el Pallars Sobirà conserva en bon estat esglésies i capelles que configuren un patrimoni romànic molt ric i reconegut. Als seus pobles hi trobarem alts campanars coberts de pissarra, així com petites capelles entre els turons i les muntanyes. Pintures murals romàniques i retaules destacables adornen els interiors amb un cromatisme molt característic.

Aquest itinerari de la Generalitat proposa començar una ruta des de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, unt de partida adient per arrencar un viatge per diverses esglésies visitables de la vall. El plat principal el deixa pel final: Sant Pere de Burgal, anant cap a Sort, és una visita imprescindible.