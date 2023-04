Montgai recupera un 15% de trinxeres de la guerra que van formar part de la línia de defensa republicana

El municipi de Montgai, a la Noguera, ha aconseguit recuperar un 15% del total de trinxeres de la Guerra Civil que hi havia a la zona. Formaven part de la línia de defensa de l'exèrcit republicà, coneguda com L2, que no va entrar en combat. Aquest 2023 es compleixen 15 anys de l'inici de l'operació de recuperació d'aquests enclavaments de memòria històrica que tenen com a emblema la trinxera dels Tossals, que segons els experts és una de les més ben recuperades de Catalunya.

L'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat que any rere any intenten recuperar "petites parts" d'aquestes trinxeres i recentment han ampliat uns 100 metres de recorregut. En paral·lel també s'està en vies de recuperar un segon refugi antiaeri.

A Montgai hi ha tres trinxeres recuperades de la Guerra Civil; la més important és la dels Tossals, seguida de la de la Font Amarga i la de la Pleta. Les trinxeres formaven part de la coneguda L2, la línia defensiva de l'exèrcit republicà que havia de servir per combatre les tropes feixistes quan accedissin a la plana d'Urgell després de la caiguda del Pont de Balaguer.

L'exèrcit franquista però, va avançar per un camí no previst, i enlloc d'anar en línia recta ho va fer pujant cap al Pallars i baixant per Vilanova de Meià. Els republicans es van veure perduts davant aquest moviment inesperat i per no ser envoltats van decidir abandonar el front.

Les trinxeres tenien un abast molt gran, amb búnquers, refugis i punts d'observació. L'alcalde calcula que només s'ha aconseguit recuperar un 15% de tot el que hi havia a la zona. "Procurem que la recuperació sigui fidedigna, amb una certa qualitat", destaca Gilabert, per tal que les persones que les visitin, puguin reviure la situació que hi havia en aquells moments aquí. A finals de l'any passat es va augmentar la recuperació amb uns 100 metres de trinxera. D'aquesta nova part, en destaca que el traçat era més profund, de manera que s'han pogut posar les fustes laterals més altes i "dona la sensació més de trinxera i protecció de tot el que ve de fora".

Als Tossals hi ha un refugi recuperat, que a més a més està il·luminat al seu interior. En aquesta nova actuació recent s'ha iniciat la recuperació d'un segon refugi i de moment s'ha aconseguit fer les dues boques d'accés. Queda pendent la connexió interior i per això caldrà excavar. Gilabert apunta que estan esperant si arriba algun ajut, ja sigui a través del Memorial Democràtic o la Diputació de Lleida, que té una línia específica. La recent actuació ha comptat amb un pressupost de 15.000 euros.