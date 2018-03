"L'Estat actua com una dictadura"

No és el franquisme, però s'hi assembla. Aquesta és una de les principals reflexions que s'han expressat aquest divendres, en les concentracions convocades per les entitats independentistes davant els ajuntaments dels municipis d’arreu de Catalunya per demanar l’alliberament dels Jordis el dia que es compleixen cinc mesos del seu empresonament. Tant l'expresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, com el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estan en presó preventiva al penitenciari d’Estremera (Madrid) mentre se’ls investiga pels delictes de rebel·lió i sedició.

Tan sols un dia després de les concentracions pels escorcolls a la seu d’Òmnium, a casa del recentment destituït Antoni Molons i al seu despatx del Palau de la Generalitat, les entitats han omplert la plaça Universitat de Barcelona, la plaça de la paeria a Lleida, la plaça de la Independència de Girona i la plaça de la Font de Tarragona, només pel que fa a les quatre capitals de demarcació. Aquest cop, però, als escenaris només hi ha pujat les dones, en un gest reivindicatiu amb el qual les entitats han volgut presenciar-se una setmana després de la vaga feminista.



A la capital catalana, l’encarregada de llegir el manifest no ha sigut cap membre de l’ANC ni d’Òmnium, sinó l’expresa durant el franquisme i antiga militant del PSUC Anna Sallés, també vídua de l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán. “Jo vaig ser presa política com a estudiant durant sis mesos i vaig ser víctima del feixisme, el franquisme, la brutalitat i l’arbitrarietat. Els presos polítics d’ara també són víctimes de l’arbitrarietat, la injustícia i la brutalitat”. Sallés no ha volgut qualificar l’Estat espanyol de franquisme, però sí que ha dit que “en conserva moltes característiques”.

En la lectura del manifest, l’activista ha denunciat que Cuixart i Sànchez són a presó només “per les seves idees polítiques i per defensar el dret a decidir”. “No ens cansarem de dir-ho: les entitats no hem comés cap delicte. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no han comés cap delicte, són innocents”, ha reivindicat. Sallés també ha recordat la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, que condemna a l’Estat espanyol per “sentenciar contra la llibertat d’expressió” en al·lusió a la crema de fotografies del rei: "l'Estat actua com una dictadura". Precisament a Lleida, militants de la CUP han cremat imatges de Felip VI a la plaça de la Paeria, motiu pel qual han sigut indentificats per la policia.



També ha intervingut la membre del secretariat nacional de l’ANC Irene Negre, per enviar un missatge contundent als partits polítics independentistes: “No som una moneda de canvi. No vam anar a defensar les urnes i col·legis per res, no fem dejunis per res, no estem aquí per res. El poble ha estat a l’alçada en tot moment, no ens doneu l’esquena”. Per la seva banda, en representació d’Òmnium ha parlat Clara Pujol, que ha recordat totes les dones repressaliades, exiliades, a les dones de presos i exiliats i a aquelles que han pres part del procés independentista. Pujol també ha llegit una carta de Jordi Cuixart, qui ha demanat a la ciutadania convertir “tota la impotència en militància”.



Puigdemont, Gabriel, Ponsatí i Borràs



L’acte també ha comptat amb un poker de polítics catalans a l’exili, que han participat amb videoconferències des de Brussel·les, Ginebra i Escòcia. El president cessat, Carles Puigdemont, ha connectat només a la ciutat de Girona, on ha fet una crida a la mobilització ciutadana per aconseguir “veure un país que sigui fruit del que la gent ha votat”, subratllant que “la gent ha votat República”. Les altres tres protagonistes en pantalla han dedicat unes paraules pels presos amb vídeos enregistrats. L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel també ha mencionat les dones “que han estat i són imprescindibles per la lluita” en el que ha anomenat “una trinxera de solidaritat invisible”.

La consellera cessada Clara Ponsatí, des d’Escòcia, ha agraït als concentrats la seva presència en una breu intervenció i la també consellera cessada, Meritxell Borràs, ha reivindicat el tarannà activista dels Jordis: “Continuarem fent com ens han ensenyat fer-ho, amb honestedat, dignitat i defensant els nostres valors. Continuem al carrer”.