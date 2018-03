Cierra El Palentino. Adiós a una Malasaña de frasca y serrín, de botellín y pepito de ternera, de parroquianos castizos y roqueros impenitentes. El mítico bar de la calle del Pez se despide este jueves de sus clientes después de ocho décadas al pie del cañón. Era, junto a la tienda de ropa infantil La Moda, el decano del barrio.



El adiós se produce apenas tres semanas después del fallecimiento del incombustible Casto Herrezuelo, al frente de la barra en el turno de tarde noche. Lola López, la socia que atiende por las mañanas, explica que la clausura se debe a la negativa de los hijos del tabernero a continuar con la tradición familiar.



​La dueña aclara que no puede regentar el local ella sola por cuestiones legales. "Yo ya estoy en edad de estar jubilada, pero hubiese seguido aquí, al menos hasta julio. Luego, habría aprovechado el parón de agosto para no volver a abrir, pero no ha podido ser", afirma. "No queda otra que cerrar ya".



​López, de sesenta y siete años, llegó de Mondoñedo a Madrid cuando sólo tenía trece. Seis años después, se casó con Moisés Herrezuelo, ya fallecido, quien regentaba junto a su hermano Casto el mítico bar de la trasera de la Gran Vía. Lleva pues casi cincuenta años tras la barra, por la que han pasado directores de cine, escritores, músicos y artistas de distinto pelaje.



Sus clientes se desayunaron esta mañana con la noticia, que corrió de boca en boca desde los últimos cafés hasta las primeras cañas. Lola desgrana los pormenores mientras atiende a un matrimonio que lamenta el adiós de un bar que ha alimentado con sus bocatas y sandwiches a varias generaciones, ávidas de botellines de cerveza y copas a precios imbatibles. La pareja, clientes de la vieja guardia, no sale de su asombro.



También lo echarán de menos sus ilustres devotos: de Sánchez Dragó a Manuel Rivas, de Manu Chao a Andrés Calamaro, de Julián Hernández a León de Aranoa, de Moncho Alpuente a Álex de la Iglesia, quien homenajeó al histórico local en la película El bar. También la savia nueva que eligió esta barra como trampolín para adentrarse en la noche. Le quedan sólo tres días y uno se está acabando.