Compromís apela al caso de Sijena y pide la devolución de 13.000 expedientes de la época franquista a Castellón a la que se niega el PP

Aprovechando el reciente el traslado al monasterio de Sijena de 43 obras desde Lleida, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reclamado este miércoles una misma vara de medir para "devolver a su origen el patrimonio expoliado a los territorios". En ese sentido, Compromís reclama que sean devueltos a Castellón los originales de 13.000 expedientes sumarísimos de la Guerra Civil y el franquismo sacados en enero de 2009 de la biblioteca de la delegación de Defensa de Castellón y depositados en el Archivo General de Defensa de Madrid.

En una nota de prensa, Compromís recuerda que en su día "hubo unanimidad en el ayuntamiento de la capital de la Plana o en les Corts Valencianes para exigir su retorno, pero el PP se desmarcó de la reivindicación con la llegada de Rajoy a la Moncloa". En opinión de la formación valenciana, "hoy tiene la misma o quizás más vigencia esta reivindicación, y puesto que hipotéticamente esta documentación expoliada está digitalizada, los originales han de volver a Castellón, puestos que son expedientes de gente de Castellón, que si alguien ha de estudiarlos, serán gente de nuestras comarcas".

Mulet ha criticado la hipocresía del PP: "En el caso de Sijena sí que defienden la vuelta de las obras a su origen y la unidad museística, pero en este caso ahora recordado, o en el de los papeles de Salamanca, optan por la centralización en Madrid, como si en la periferia fuéramos ciudadanos de segunda o tercera sin derechos".

"Lo que decía el PP en 2010, tiene hoy, visto el procedente de Sijena, más vigor hoy, para el PP: Castellón no puede ser ninguneada también en este tema. La ciudad, los historiadores y el patrimonio histórico de Castellón deben estar en nuestro municipio y a disposición de quien lo quiera consultar. Llevamos mucho tiempo trabajando en la conservación de documentos de todo tipo y estos no van a ser menos. Esta ciudad merece todo el respeto por su pasado como cualquiera de otros territorios· esperemos que ahora se despierten de esta amnesia reivindicativa que les entró con la llegada de Rajoy al Gobierno, no sólo con este tema, sino con todas las peticiones históricas hacia nuestra comarcas", ha concluido Mulet.