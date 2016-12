Los españoles gastaron en 2015 más de 25.500 millones de euros en loterías, casinos, bingos o tragaperras

MADRID.- El juego presencial ha registrado el pasado año cantidades jugadas similares a las de 2001, que en 2015 alcanzaron los 25.533,6 millones de euros, un 5,9% más que en 2014, según se desprende del Anuario del juego en España 2015/2016 de la Fundación CODERE, editado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, a través de su Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB), y dirigido por José Antonio Gómez Yáñez, profesor de Sociología en dicha institución.



Asimismo, el estudio revela que el juego online mantiene su tendencia ascendente respecto a las cantidades jugadas, sumando 8.562,8 millones de euros, aproximadamente 2.000 millones de euros más que en el año anterior. De esa cantidad, casi la mitad (4.180,1 millones) corresponden a las apuestas deportivas online. En este punto, Gómez Yáñez ha explicado que no existe un mercado del juego online como tal, sino hay varios juegos a los que se puede jugar a través de Internet.









Durante la presentación de la quinta edición de la publicación anual, en el Casino Gran Vía de Madrid, Gómez Yáñez ha explicado que el sector del juego en conjunto "está creciendo" gracias, entre otras cuestiones, a la reconversión de las empresa del juego. El informe muestra como el sector del juego en España mueve actualmente alrededor de 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB nacional.



En este sentido, durante el año 2015, en el segmento del juego privado se crearon 1.300 nuevos empleos, especialmente en el ámbito de los salones de juego, casinos y locales de apuestas deportivas. En términos generales, el juego genera casi 160.000 empleos indirectos y más de 80.000 directos, de los que las empresas de gestión privada sostienen más de la mitad, alcanzando los 42.476 puestos de trabajo, según los datos de 2015. Según Gómez Yáñez, el sector está creando empleo "de calidad" y con un altísimo "grado de estabilidad".



En 2015, los márgenes de las empresas (de gran tamaño y multinacionales, según dice el profesor) ascendieron a 8.752 millones de euros, de los cuales 8.432,2 millones corresponden a juegos presenciales; una cantidad "muy similar" a los 8.532 millones de 2003 y por encima de lo que se jugó en 2013 y 2014 (8.135 y 7.685 millones de euros, respectivamente). Los márgenes en el juego online alcanzaron los 319,6 millones de euros, lo que representa el 3,6% del importe total y unos 65 millones de euros más respecto al año anterior.



El profesor Gómez Yáñez ha apuntado que el Anuario recoge también datos sobre los impuestos que han pagado las empresas del juego en España, de modo que el impuestos específicos sobre el juego, las distintas Administraciones públicas en España han recaudado 1.637,8 millones de euros en 2015, cifra que incluye los 451 millones de euros correspondientes al gravamen del 20% sobre los premios de loterías superiores a los 2.500 euros, así como los 3,2 millones pagados por los ganadores de premios de bingo vigentes en algunas comunidades autónomas y en Pamplona.

Más de 1.050 millones en tasas

Por su parte, las comunidades autónomas recaudaron más de 1.059 millones de euros en tasas de juego, registrando un leve descenso (unos 23 millones de euros menos) respecto a 2014, derivado de la menor recaudación del bingo, compensada por los aumentos en casinos y apuestas. En el año 2015, los casinos aportaron a las Administraciones autonómicas 61,8 millones de euros, 5 millones más que en 2014.



Los bingos pagaron 247,7 millones de euros, un 10% menos respecto al año anterior; las máquinas en hostelería y salones contribuyeron con 721,6 millones, una cantidad similar a la de 2014, y las apuestas deportivas e hípicas hicieron lo propio con 25,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 45,9% con respecto al 2014. Además, se pagaron casi 114 millones de euros en impuestos estatales (aproximadamente 22 millones de euros menos que en 2014), que se reparten entre los 52,3 millones de euros del juego online, los 61,6 millones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y los 10,7 millones de las tasas por gestión administrativa.



Por otro lado, las empresas privadas desembolsaron 96,9 millones de euros en el Impuesto de Sociedades; 211,7 millones de euros a cotizaciones sociales y sus empleados generaron más de 40 millones de euros en IRPF.



Por sectores, la investigación muestra que el segmento con un crecimiento más dinámico y que sigue siendo motor de la recuperación de la industria del juego es el de las apuestas deportivas, que registró 5.395,5 millones de euros en cantidades jugadas (presenciales y online legales) en 2015, un 41,3% más que en 2014, de los cuales casi el 78% corresponden a las apuestas en el ámbito online. En este punto, Gómez Yáñez ha puesto de relieve que en el trimestre de la celebración de los Juegos Olímpicos crecieron un 8% respecto al periodo anterior.

La Lotería de Navidad, marcas olímpicas

Asimismo, las loterías estatales El Gordo de Navidad y El Niño siguen siendo marcas "olímpicas" y no se han visto muy afectadas por la crisis, al contrario que La Quiniela y las otras apuestas deportivas de SELAE y los productos de la ONCE que están en declive. Gómez Yáñez ha indicado que los casinos, sin embargo, están reformulando sus modelos de negocio, aproximándose al centro de las grandes ciudades y áreas metropolitanas, así como se están renovando las salas de bingo y los salones de juego.



Respecto al juego público, en 2015 se jugaron 8.779,7 millones de euros en Loterías y Apuestas del Estado, frente a los 8.446,1 millones de euros de 2014. De esa cantidad, 4.844,5 millones fueron para Lotería Nacional, 3.651,1 millones para las Loterías Primitivas y 268,5 millones para La Quiniela.



El equipo de investigación de este estudio está integrado por José Antonio Gómez Yáñez; el profesor emérito de Ciencia Política y de la Administración y miembro del IPOLGOB José Ignacio Cases Méndez; el abogado y politólogo, director de la Fundación CODERE, Germán Gusano Serrano; y Carlos Lalanda Fernández, abogado del Centro de Estudios de Políticas y Legislación del Juego.



Gómez Yáñez ha asegurado en su intervención que España tiene de las tasas más bajas de ludopatía en el mundo debido a la "muy elevada" Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, y ha añadido que los datos oficiales revelan que no existe un problema con el juego online entre los jóvenes.



Por su parte, el profesor emérito de Ciencia Política y de la Administración y miembro del IPOLGOB, Ignacio Cases Méndez, ha criticado la "mala" Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, por tener "lagunas", como por ejemplo que no establezca una "muralla" que evitase que los menores jueguen de forma online.



Asimismo, el director de la Fundación CODERE ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que se produzca una "mayor" colaboración y así trabajar en hacer "más transparentes" el sector del juego, publicándose los datos "en tiempo y forma".