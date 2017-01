Fallece Bimba Bosé a los 41 años, víctima de un cáncer de mama

MADRID.- Bimba Bosé ha fallecido en la mañana de este lunes a los 41 años. En el último año la modelo había estado ingresada varias veces a causa del cáncer de mama que estaba sufriendo desde hace más de dos años.

También cantante y DJ, Bosé ha peleado contra el cáncer desde que le fue diagnosticado en 2014. "Fui diagnosticada hace dos años y sigo con cáncer. Y ahí estoy. Tengo metástasis en huesos, hígado y cerebro", revelaba la sobrina de Miguel Bosé en una reciente entrevista.

Rodeada de sus hijas y familia más cercana, la sobrina del cantante Miguel Bosé e hija de Lucía Dominguín Bosé ha fallecido en el Hospital Ramón y Cajal, donde ingresó el pasado martes procedente de Sotogrande (Cádiz), donde vivía retirada desde hacía unos meses.



Bimba Bosé, madre de dos niñas pequeñas, sufría metástasis en huesos, hígado y cerebro y confirmó su enfermedad, en mayo de 2014, con una fotografía en su perfil de Facebook, en la que aparecía con un pañuelo que cubría su cabeza, señal del tratamiento al que se estaba sometiendo.



El pasado mes de octubre concedía una entrevista a ABC en la que hablaba de su estado y hacía planes de futuro: "Como todas las personas tengo mis días. El umbral de lo emocional lo tenemos todos muy distintos y hay días que me afecta todo. Estoy feliz de vivir con mis hijas que son adorables y muy queridas por toda la familia y ellas me ponen las pilas. Les encanta la música y lo hacen de forma natural. No descarto hacer una canción con ellas".



Durante la enfermedad, contra la que luchó junto a su actual pareja, el también modelo y DJ inglés Charlie Centa, la musa del modisto David Delfín, su gran amigo, siempre mantuvo una actitud positiva y continuó trabajando durante todo el tiempo que pudo, sin perder la sonrisa, convencida de que vencería al cáncer.



La nieta del torero Luis Miguel Dominguín, que en mayo de 2014 se sometió a una mastectomía de la mama izquierda, desfiló meses después, en septiembre de ese año, en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para el diseñador David Delfín, con varios modelos que evidenciaban la pérdida del pecho.



La cantante, que ejerció su profesión de modelo hasta el pasado verano, era madre de dos hijas, Dora y June, de 13 y 5 años, fruto de su relación con Diego Postigo.

Siempre vinculada a la música y la moda

Bimba nació el 1 de octubre de 1975 en Roma con el nombre de Eleonora Salvatore. Hija de Lucía González Bosé y Alessandro Salvatore, era sobrina del cantante Miguel Bosé y nieta de la actriz Lucia Bosé y del torero Luis Miguel Dominguín.



Bimba creó su propio sello discográfico y formó parte del grupo The Cabriolets, con el que debutó con el 7 de mayo de 2007, cantando una versión de Como yo te amo, de Rocío Jurado. Este mismo año grabó a dúo con Miguel Bosé la canción Como un lobo para el álbum de su tío Papito. También en marzo de 2007 inauguró la exposición "Rock&Moda" en Barcelona.



En 2009 grabó su primer disco, Demo, en Nueva York a las órdenes del productor Andrés Levín. Entre su filmografía se encuentran las películas El cónsul de Sodoma (2010), de Sigfrid Monleón; el cortometraje Run a way (2012), de Diego Postigo; Julieta (2016), de Pedro Almodóvar, y la serie de televisión La que se avecina (2014).



En 2011 fue una de las cuatro españolas que participaron en el Calendario Harpers Bazaar y Swaroski 2012. En 2016 concursó en la primera edición de Levántate All Stars, con la cantante de Killer Barbies, Silvia Superstar, como pareja, y tras ocho galas llegaron a la final, siendo las cuarto finalistas del programa.



La modelo residió durante años en Nueva York y ha desfilado para destacados diseñadores como Gucci y su amigo David Delfín, así como para la prestigiosa revista Vogue.