LinkedIn ya permite calcular cuál sería tu salario ideal según tu perfil

LinkedIn ya te permite calcular cuánto deberías cobrar. La red de contactos profesionales ha puesto en marcha Salary, una herramienta que sirve de comparador y que te muestra cuál debería ser tu sueldo en función de tu perfil de empleado y de los datos de todos los usuarios.



A la nueva herramienta de LinkedIn podrán acceder todos los usuarios que faciliten sus ingresos a la red social, y en ella se podrá comparar el sueldo con el de otros compañeros de la profesión o del mismo área, encontrando cuál sería el sueldo idóneo para cada puesto de trabajo en un área geográfica determinada y según la experiencia profesional o las habilidades de cada uno de los empleados.









La herramienta de la red social está disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y se extenderá a más países en 2017 para ayudar a cientos de millones de miembros a calcular su salario, según explica la compañía desde su blog de noticias.



El servicio está disponible para todos los usuarios de los Estados mencionados, aunque los usuarios Premium no tendrán que contar cuál es su sueldo para calcular cuál debería ser el salario adecuado. El resto que quiera hacer la consulta, sí.



Un servicio que ya permiten aplicaciones como Glassdoor, que lanzó hace tan sólo unas semanas Know your worth, una herramienta que permite que los usuarios vean cuál debería ser su salario actual basándose en sus estudios o su experiencia laboral.