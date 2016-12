PSOE y Podemos piden el cierre del CIE de Murcia mientras continúa la búsqueda de nueve internos fugados

MURCIA. - PSOE y Podemos han pedido este martes el cierre del CIE de Sangonera la Verde después de los incidentes ocurridos el lunes, el tercero en los últimos meses y que ha provocado la fuga de nueve internos y en la que han resultado heridos varios agentes.



El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, ha reclamado "urgentemente" al Gobierno de Mariano Rajoy el cierre temporal del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera de La Verde "para la seguridad de todos".







"Lamentamos los hechos acaecidos de nuevo en el CIE de Sangonera", según López, quien ha recordado que "es la tercera vez en muy poco tiempo que se producen situaciones que seguro han podido atentar contra la seguridad y la integridad de todas las personas que allí se encuentran en una situación que no es la adecuada".



"No hay condiciones suficientes para la seguridad y la dignidad de las personas que allí están", según el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quien ha reafirmado la posición del PSOE en el sentido de que "es necesario un cierre temporal del CIE". En concreto, pide el cierre del CIE porque "es evidente que no reúne condiciones y está provocando que se den este tipo de situaciones".



Por su parte, el diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha denunciado también los continuos episodios de incidentes en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Sangonera, los cuales ha calificado como "síntomas de la vulneración continuada de los derechos humanos, donde el Gobierno regional mira a otro lado y donde la opacidad de lo que sucede es permanente", han informado fuentes de la formación morada.



Así, tras el último episodio acontecido este lunes, Pedreño se ha preguntado "qué más tiene que suceder para cerrar el CIE de Sangonera" y ha recordado que los diputados de Podemos se han reunido con la jueza responsable del control del centro, en un encuentro donde pudieron verificar que el CIE "no dispone de una atención sanitaria procurada por el Servicio Murciano de Salud (SMS), ni de especialistas en psicología", al tiempo que "las personas se encuentran en condiciones de hacinamiento al estar una de las salas de ocio destrozada tras los motines anteriores".



Continúa la búsqueda de los nueve fugados del CIE

Mientras, la policía continúa la búsqueda de las nueve personas fugadas la pasada madrugada de las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde (Murcia), en el que es el tercer incidente que se registra en el centro en los últimos dos meses.



En el momento del motín había 92 internos en el centro, que tiene capacidad para 138 personas, según el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Antonio Sánchez-Solís, quien ha destacado que había 20 agentes prestando servicio, con lo que estaba disponible la plantilla del CIE al completo reforzada por miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP).