Las CCAA apoyan el documento del Gobierno para la 'vuelta al cole' pero creen que "llega tarde" y hacen alegaciones

Todas las comunidades autónomas apoyan el protocolo del Gobierno para 'la vuelta al cole', salvo el País Vasco, que se ha abstenido. Sin embargo, muchas consideran que "llega tarde" y creen que sus propios planes son "más ambiciosos", aunque algunas han adaptado ya sus planes a las nuevas medidas acordadas este jueves en la Conferencia Sectorial de Educación y Sanidad con los consejeros del ramo.

La Comunidad de Madrid, que no apoyó el plan acordado en junio, sí respalda el nuevo Plan Celaá, "un documento razonable" y "de mínimos", pero que "se debía de haber debatido hace unas semanas" y considera que el plan regional es más ambicioso.

País Vasco, como ya hizo ante el acuerdo de junio, se ha abstenido en atención a que la Educación es su competencia exclusiva. Sin embargo, no entran a valorar su contenido". "Esas decisiones son competencia de Euskadi. Por tanto, no es necesario acordarlo con nadie", han apuntado. La región tiene previsto hacer público este viernes sus propios planes para la 'vuelta al cole'.

Andalucía, por su parte, considera que el documento no es definitivo y confía tenerlo el próximo lunes, a pesar que el Gobierno ha anunciado un "acuerdo total". La región ha asegurado, además, que varias CC.AA han pedido que el uso de la mascarilla en las aulas o el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros sean alternativos -que se use uno cuando no se pueda garantizar el otro- pero ambas condiciones aparecen en el documento presentado como consensuado este jueves por el Ejecutivo.

Andalucía, junto con Baleares, también ha pedido y conseguido que la presencialidad se establezca hasta 2º de la ESO en lugar de hasta 4º de la ESO , que es lo que esta establecía en un principio en el documento del Ejecutivo. Baleares ha celebrado el acuerdo, que coincide con el protocolo de las islas pero, además, ha reclamado una nueva reunión en unas semanas para evaluar el funcionamiento de los protocolos.

Galicia considera que el encuentro que "llega tarde" y "a pocos días de comenzar el curso", pero considera "muy positivo" al poder alcanzar un consenso entre la mayoría de Gobiernos autonómicos. Las medidas vienen a refrendar muchos de los puntos que ya estaban incluidos en el protocolo gallego del mes de julio, aunque la región lo modificará en lo que se refiere al uso de la mascarilla (ahora obligatoria desde los 6 años), la ventilación y los grupos de convivencia estable.

Murcia ha respaldado el documento de "carácter técnico y sanitario" que, además, no recoge ninguna medida que no esté ya contemplada en el protocolo de la región que se hizo llegar a los centros a principios de verano. Por ello, considera que el acuerdo "ha llegado tarde". También lamenta que no se recoja la flexibilización de currículos de materias y asignaturas. Además, la región ha anunciado que facilitará a los docentes y al personal de administración y servicios la realización de pruebas serológicas y PCR.

Castilla y León considera que el acuerdo "se adapta a la perfección" a las medidas adoptadas previamente por la región, que adaptará su protocolo para aislar solo los contactos estrechos de aquellos casos que presenten PCR positiva y no de todos los casos sospechosos "en aras de la coordinación".

¿Declaración responsable o toma de temperatura?

Sin embargo, también afirman que la mayoría de las comunidades autónomas se ha mostrado más a favor de una declaración responsable en la que los padres aseguran que llevan a sus hijos sin síntomas que a la toma de temperaturas. No obstante, el documento planteado como acordado por el Gobierno recoge la toma de temperatura bien por los padres o bien por el centro.

Por su parte, Cataluña ha anunciado este jueves que, debido a la situación epidemiológica en la que se encuentra, la mayoría de alumnos de más de 6 años deberá llevar mascarilla en las aulas (antes lo había establecido en los 12 años). Además, considera que hay consenso con la mayoría de medidas adoptadas en la Sectorial de Salud y Educación y ha pedido que no se busquen "elementos de discordancia" ni debates estériles.

La Comunidad Valenciana también adaptará su hoja de ruta en relación al uso de la mascarilla desde los 6 años. En todo caso, insiste en que cuenta "desde hace semanas" con un protocolo sanitario "definido" de retorno a las aulas seguras, "capaz de adaptarse a la evolución y el contexto de la pandemia".

Desde Asturias, los consejeros de Salud y Educación consideran el acuerdo "especialmente trascendente", que "cuadra perfectamente" con el plan de contingencia conjunto que habían elaborado las consejerías de Salud y Educación asturiana.

Desde Extremadura, han celebrado el consenso que consideran que refrenda el trabajo que hasta la fecha ha venido realizando la Administración regional.

Mientras, Cantabria considera que el acuerdo "ratifica" los protocolos que ya se habían elaborado en la región "más exhaustivos y detallados" y se ha mostrado satisfecha de la Guía ante detección de casos o brotes en los centros.

También, La Rioja se suma al consenso, un marco que ya considera recogido y previsto en su plan regional publicado el 7 de agosto, y que queda ahora confirmado para su puesta en práctica. La Región ya contaba con la obligatoriedad de mascarilla a partir de los 6 años, la toma de temperatura o directrices de higiene de personal y ventilación y limpieza de espacios.

Navarra ha mostrado su respaldo al acuerdo, que contempla medidas que ya estaban en su protocolo, mientras que asumirá otras, como la mascarilla obligatoria desde los 6 años.

Finalmente, Aragón ha anunciado que el curso escolar 2020-21 comenzará a partir del próximo 7 de septiembre, de forma escalonada, y se prestarán los servicios de comedor y de madrugadores, este último, si ofrece garantías de seguridad. Se adscribirán los alumnos de todos centros escolares a los diferentes centros de salud de la comunidad aragonesa, será obligatorio el uso de mascarilla desde los seis años y se fomentará la creación de grupos estables para procurar el contacto mínimo entre los alumnos.