La empresa que dirige la hermana de Feijóo en Galicia recibió adjudicaciones récord de la Xunta antes de ascenderla

La Xunta de Galicia, a través de sus consellerías y otras instituciones de la Administración gallega, ha adjudicado más de 37 millones de euros al Grupo Eulen desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la Presidencia en mayo del 2009. Así consta en las resoluciones publicadas en los últimos trece años en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la plataforma Contratos Públicos de Galicia (CPG).

La directora de Eulen para el Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del jefe del Ejecutivo gallego, que en el 2016 fue ascendida a ese cargo desde el que ocupaba como directora regional para Galicia. Durante el ejercicio inmediatamente anterior, Eulen obtuvo su récord de adjudicaciones de la Xunta hasta entonces, con 6,2 millones de euros.

Las cantidades adjudicadas al Grupo Eulen desde mayo del 2009, cuando Feijóo accedió al poder, suponen una media anual de 2,86 millones. Es decir, más del triple de lo que, según la documentación a la que ha tenido acceso Público, facturaron a la Xunta las empresas del mismo grupo durante el mandato del Gobierno bipartito PSOE-BNG, que precedió a Feijóo entre el 2005 y el 2009 y durante el que Eulen obtuvo encargos para obras y servicios por valor de 3,96 millones, a una media de 793.000 euros por año de legislatura.

Los ejecutivos de Feijóo han adjudicado a la empresa fundada por David Álvarez Díez un total de 139 contratos desde el 2009 a través de once de sus consellerías y de diecisiete instituciones de la Administración gallega, entre organismos descentralizados como el Servizo Galego de Saúde y Augas de Galicia; empresas públicas como la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) y la Sociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama), y fundaciones como Semana Verde de Galicia, Deporte Galego y Cidade da Cultura.

A esos contratos, se suman otros dieciséis que, según el DOG y la plataforma CPG, se encargaron a través de una decena ayuntamientos, trece de ellos por valor de más de 2,4 millones en municipios con alcaldes del PP. Eso eleva las adjudicaciones a Eulen de las administraciones gallegas gobernadas por ese partido a casi cuarenta millones de euros durante los mandatos de Feijóo.

Micaela Núñez se incorporó al Grupo Eulen en julio del 2003, apenas seis meses después de que su hermano dejara la Presidencia de Correos, tras haber ocupado la del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), para hacerse con la consejería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, y, posteriormente, con la Vicepresidencia Primera de la Xunta en plena crisis del Prestige.

Seis años más joven que el presidente gallego, Micaela Núñez fue delegada provincial de Eulen en Pontevedra y Vigo, directora regional de Galicia y, desde el 2016, delegada del grupo para la zona Noroeste, justo después de que Eulen registrara el citado récord de adjudicaciones.

Las contrataciones con la empresa ya se habían disparado desde el primer año de mandato de Feijóo, que ganó sus primeras elecciones en Galicia el 1 de marzo del 2009 y tomó posesión como presidente de la Xunta el 18 de abril de ese año. Durante el 2008, el último completo del bipartito presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño, y durante los primeros cinco meses del 2009, Eulen obtuvo adjudicaciones por 824.000 euros.

Frente a eso, sólo entre mayo y diciembre, es decir durante los ocho primeros meses del nuevo Gobierno del PPdeG, los contratos sumaron 1,46 millones. Al año siguiente se elevaron a 2,8 millones, cayeron a 760.000 euros en el 2011 y desde entonces no pararon de crecer: 1,3 millones en el 2012; 2,16 millones en el 2013; 3,6 millones en el 2014 y los citados 6,2 millones del 2015.

En los últimos seis años, las contrataciones de Eulen con la Xunta suman una media anual de 3,2 millones. La adjudicación más cuantiosa fue en el 2015, cerca de 4,7 millones de euros por los servicios de vigilancia en los centros hospitalarios del área sanitaria de A Coruña.

En el 2020 el grupo superó el récord del 2015 con 6,7 millones. Fue básicamente gracias a dos contratos del Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar para la asistencia en los centros de día para mayores de varios municipios rurales de Lugo y de Ferrolterra, por un valor total de 3,56 millones. También otro de Augas de Galicia, por 1,67 millones, para tareas de conservación y mantenimiento en las cuencas de la zona norte de Galicia bajo competencia autonómica.

El año pasado, Eulen se llevó otro contrato de 1,3 millones más IVA (1,57 millones en total) para gestionar los servicios de vigilancia y seguridad de edificios e instalaciones del Sergas en las comarcas de Pontevedra y O Salnés, en un ejercicio que cerró con 2,64 millones en adjudicaciones de la Xunta.

Tanto Feijóo como la empresa han negado en el pasado que exista vínculo alguno entre su relación con su hermana y el incremento de las contratas de su Gobierno y la compañía para la que ella trabaja. Público ha tratado de obtener de nuevo la versión de Eulen, pero no ha recibido respuesta.

Tampoco ha contestado el presidente de la Xunta, a quien que Público se dirigió para conocer su valoración sobre el incremento de la contratación de su Administración con el grupo, y su opinión sobre si la empresa ha gozado de trato de favor por la intermediación de su hermana.

Eulen fue fundada hace ahora sesenta años por el empresario leonés David Álvarez Díez, quien convirtió la pequeña empresa de limpieza que creó en Bilbao en 1962 en una multinacional de servicios. El grupo opera hoy en catorce países, tiene más de 75.000 empleados y su volumen de negocio superó los 1.400 millones de euros en el 2020.

A David Álvarez, fallecido hace siete años, se le ha relacionado con el grupo de empresarios que financiaron el origen a Vox y que sostienen a Hazte Oír, la organización ultraderechista que en el 2012 le galardonó con el premio HO por haber sabido combinar "el lícito lucro con el deseo sincero de crear riqueza social". De Eulen han sido directivos otros cargos del PP como el ex ministro del Interior y ex presidente del PP en Euskadi, Jaime Mayor Oreja, y el ex ministro fraquista Rodolfo Martín Villa.

El Grupo Eulen opera en Galicia a través de varias empresas: Eulen SA, Eulen Servicios Sociosanitarios, Eulen Seguridad, Eulen Centro Especial de Empleo y Flexiplan. Empezó siendo una empresa especializada en limpieza, vigilancia y trabajos silvícolas y forestales, pero ha ido ampliando su espectro de acción en Galicia a medida que iba obteniendo nuevas adjudicaciones del Gobierno gallego.

Estas incluyen materias como el alquiler de maquinaria contra incendios, el desarrollo de proyectos de dinamización juvenil y de formación de parados , la gestión de gimnasios, piscinas, almacenes y fondos bibiliográficos para bibliotecas, el mantenimiento de jardines y plantas de interior, los servicios de enfermería, la gestión de puntos de encuentro familiar, la recogida de residuos sólidos urbanos, el apoyo técnico en iniciativas culturales, la atención telefónica y personal al público de organismos oficiales y la contratación de azafatas y azafatos para eventos.

Durante la emergencia sanitaria, también ha obtenido adjudicaciones para los servicios de control y seguimiento de los protocolos anticovid y para el suministro e instalación de cámaras termográficas para la medición de la temperatura corporal en la sede de la CRTVG.

LOS GRANDES CONTRATOS DEL GRUPO EULEN CON LA XUNTA

Servicio Galego de Saúde (2015). 4,39 millones de euros por el servicio de vigilancia y seguridad de los centros del área sanitaria de A Coruña.

Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar (2020). 3,56 millones por la atención en centros de día en la provincia de Lugo y en Ferrolterra.

Augas de Galicia (2020). 1,67 millones, para tareas de conservación y mantenimiento en las cuencas de competencia autonómica en la zona norte de Galicia.

Servicio Galego de Saúde (2021). 1,57 millones por servicios de vigilancia y seguridad en los centros del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar (2020). 1,54 millones por servicios de atención en centros de día en municipios de la provincia de Lugo.

Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar (2020). 1,54 millones por servicios de atención en centros de día de municipios de Ferrol y su comarca.

Televisión de Galicia (2013). 930.000€+IVA por servicios de seguridad privada.

Consellería de Economía, Emprego e Industria (2018). Hasta 995.000 euros para inserción laboral de personas desempleadas.

Augas de Galicia (2016). 964.000 euros para tareas de conservación y mantenimiento en las cuencas de competencia autonómica en la zona norte de Galicia.