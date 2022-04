La izquierda madrileña se pone ante el espejo para derrocar a Ayuso del poder

En el epígrafe del debate ya va implícito un desafío: Cómo ganar Madrid: la izquierda ante el espejo. Una búsqueda por rearmarnos de sentido y aplacar así la deriva populista que, de la mano de Ayuso, está impregnando las instituciones madrileñas.

Con ese fin, Espacio Público reunía este jueves en la sala Ecooo a líderes de los partidos madrileños Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida y Anticapitalistas. Una suerte de crisol de una izquierda madrileña que se enfrenta a un reto inigualable, a saber; los desmanes de la derecha populista.



Bergerot (Más Madrid): "Tenemos el deber de construir horizontes reales"

Moderado por Ana Pardo de Vera, Directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de Público, el encuentro ahondó en la influencia de Vox en los gobiernos del PP, la privatización de lo público, la hostilidad hacia el feminismo, así como en la tolerancia institucional hacia la corrupción. Escenarios que atraviesan la política madrileña y a los que, según Manuela Bergerot (Más Madrid), habría que sumar "un contexto de incertidumbre y de miedo". Una coyuntura exigente que la coportavoz regional de Más Madrid entiende que se debe enfrentar poniendo sobre la mesa "horizontes reales".

"Tenemos que nombrar lo posible, enfrentarnos a esa actualización del aguirrismo que representa Ayuso siendo conscientes de que tanto Aguirre como Trump fueron derrotados en las urnas, tenemos también el deber de ser optimistas", recordaba Bergerot.



Pilar Sánchez Acera (PSOE): "Trabajemos un frente de la ilusión que dé esperanza"

Un optimismo que Pilar Sánchez Acera (PSOE Madrid) quiso subrayar: "Es posible, las izquierdas podemos ganar en Madrid, pero hay que trabajarlo". Para la representante de PSOE madrileño es posible "darle la vuelta a la situación" y acabar, por fin, con 27 años de gobierno de derechas en la Comunidad de Madrid. Para ello, añadía Sánchez Acera, se ha de transitar una doble vía que evite la consolidación de Ayuso en el poder. "Me da la impresión de que sólo hemos trabajado en un frente, que es el de la crítica a sus políticas, y no cabe duda de que es relevante señalar la corrupción y la privatización, pero no basta".

En ese sentido, Sánchez Acera abogaba por incorporar "el frente de la ilusión". Un frente que "dé esperanza a los madrileños, porque no vale sólo que nos voten porque no les gusta Ayuso, sino porque les gusta la idea de Madrid que les estamos proponiendo".

Jesús Santos (Podemos): "Necesitamos ser capaces de cambiar la vida de la gente"

Para Jesús Santos, coordinador autonómico de Podemos en la Comunidad de Madrid, "ganar no sólo es posible sino que es una obligación hacerlo posible". Las claves, según el líder madrileños de la formación morada, pasan por tomar conciencia de que nos enfrentamos a "un modelo neoliberal, un modelo privatizaciones, de barra libre fiscal y de libre elección de centros educativos".

Según Santos, el Partido Popular tiene claro cuál es su modelo, lo defiende y lo aplica. "Necesitamos proyectos claros, proyectos que den con la tecla de lo que le preocupa a la gente, ser capaces de cambiar la vida de la gente". No podemos, añadió Santos, combatir un modelo con otro, sino apostar por "proyectos y políticas concretas que trasciendan a los debates ideológicos".

Álvaro Aguilera (IU): "Hablemos de lo que afecta a la clase trabajadora"

Desde IU Madrid, su coordinador Álvaro Aguilera quiso comenzar su alocución haciendo autocrítica: "Si queremos construir una alternativa de mayoría social para la clase trabajadora es imprescindible que empecemos a entendernos entre todos, la izquierda ha pecado en muchas ocasiones de no haber sabido construir en colectivo".

Un error al que Aguilera le sumó otro no menor, a saber; el de incurrir en la "metapolítica" a la hora de plantear el discurso. "Hay que hablar de la materialidad, de lo que afecta en el día a día a la clase trabajadora, no en vano nos enfrentamos a un escenario muy poco halagüeño".

Lorena Cabrerizo (Anticapitalistas): "Apelemos de nuevo a los sectores precarizados"

Por su parte, Lorena Cabrerizo, portavoz de Anticapitalistas Madrid, incidió en la importancia de "construir fuerza social", algo que, según ella, "se abandonó tras el ciclo de cambio", lo que ha generado una progresiva incapacidad de la izquierda a la hora de apelar a su votante natural.

"Tenemos que volver a dirigirnos a esos sectores precarizados, hacernos cómplices, crear espacios de participación", sólo así, apuntó Cabrerizo, seremos capaces desde la izquierda "ya no de derrocar", sino de "erosionar un poquito el poder de la derecha en la Comunidad de Madrid".