La justicia avala el pasaporte covid en residencias y hospitales de Andalucía hasta el 15 de enero

El pasaporte covid será requerido en residencias y hospitales a partir del próximo 15 de enero. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) este martes en un auto que avala la nueva orden dictada por la Junta.

En edición extraordinaria, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la orden –una vez ratificada por el TSJA– por la que se establece la medida preventiva de salud pública, mediante la cual se exigirá el certificado covid o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial.

La orden, que entra en vigor desde su publicación este martes en el BOJA, acota la fecha de exigencia del pasaporte hasta el 15 de enero próximo, como pedía el TSJA para recibir su aprobación.

En una pasada resolución fechada el 2 de diciembre, el TSJA no ratificó la medida que planteaba la Junto, debido a que esta no establecía un límite temporal para su vigencia. Según detallaba la resolución, la justificación de la medida no debe ceñirse a su proporcionalidad, necesidad e idoneidad, sino que "igualmente debe contener una motivación suficiente acerca de su vigencia en el tiempo".