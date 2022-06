Llega el primer pienso con ingredientes frescos y naturales personalizado para cada perro

No siempre es fácil criar a un perro y son multitud los dueños que dudan sobre su alimentación en las diferentes etapas de la vida. Barkyn lo sabe y ha pensado en la mejor manera de ayudar a esos perros y a sus dueños, y para ello cuenta con un equipo de 30 veterinarios que conocen a la perfección a los canes y elaboran recetas adecuadas a las características de cada animal. Adaptan y ajustan la fórmula a medida que cada perro para que crezca y evolucione de la mejor manera posible.



La comida de cada perro es personalizada para asegurar que contenga todos los nutrientes, vitaminas y minerales que el perro necesita según su edad, tamaño, estilo de vida y otros factores. Y para lograrlo, Barkyn ha hecho que los alimentos frescos sean simples. Así, los dueños de perros pueden dar a sus mascotas la comida más natural sin tener que prepararla, ya que se trata del primer alimento que contiene ingredientes frescos y naturales comprimidos con forma de galletitas. Cada galleta es fresca y se presentan de esta manera para poder ser servidas con mayor facilidad.



Abrir la bolsa y servir

Ingredientes puros, sin pesticidas, mezclados en la dosis correcta para cada perro, y nada más. Solo 24 horas antes eran ingredientes, y ahora es el almuerzo de tu perro, gracias a una tecnología de prensado que bloquea todos los nutrientes en cada galleta.



Esa es la razón por la que Barkyn es mucho más natural y más saludable que otras marcas, como ocurre con la comida casera. No necesitas elegir ingredientes, medir cantidades, lavar y pelar, cocinar, dejar enfriar, dividir en porciones, hacer espacio en la nevera y limpiar después. Solo necesitas abrir la bolsa y servir.



Sin arroz y cereales

Una dieta personalizada es la clave para el correcto desarrollo de un perro, para mejorar su salud y su bienestar general. A diferencia de una dieta genérica, que no satisface las necesidades del perro y puede conducir a enfermedades, con Barkyn los duelos de perros pueden despreocuparse porque saben que le están dado el mejor alimento y dispone de la opción más adecuada para su perro tenga tranquilidad y ambos disfruten juntos.



Todas las recetas de Barkyn están elaboradas sin granos, puesto que no se utiliza ni arroz ni cereales, que son carbohidratos baratos. En su lugar, la marca utiliza batata, una opción mucho más saludable que libera energía durante todo el día y mantiene al perro siempre activo. Además, al unirte a Barkyn a través de Barkyn.es, puedes recibir la comida mensualmente, aunque no hay compromiso de permanencia y es posible pausar o cancelar en cualquier momento.



A medida de tu perro

Barkyn hace posible contar con el mejor alimentos personalizado para perros gracias a su tecnología patentada, que permite un prensado que garantiza más sabor y conserva de los nutrientes. Elabora sus productos con carne fresca como primer ingrediente, puesto que es fuente natural de nutrientes esenciales y de fácil digestión, y añade trece superalimentos naturales para procurar una dieta equilibrada, rica en verduras y frutas de granja.



El proceso de elaboración de la comida de tu perro comienza ccon una selección de ingredientes en estado puro combinados con siete suplementos funcionales. Esta es la base de la dieta, que después el veterinario personalice en función de la edad, la raza y el tamaño del perro. La comida de Barkyn incluye condroprotectores, con glucosanim y condroitina para prevenir el desgaste articular y dar más vitalidad; un suplemento natural para el pelaje con una buena cantidad de aceite de pescado, rico en omegas 3 y 6, para dar brillo y fuerza al pelaje; prebióticos y probióticos, como el L. Casei Immunitas para perros, que favorece la salud gastrointestinal y facilita la digestión; y Oxi+ y sus antioxidantes, como la cúrcuma y la boswellia, que aumentan la inmunidad disminuyendo la probabilidad de numerosas enfermedades.



89.000 recetas y 84.000 clientes satisfechos

Otras marcas apuestan por recetas estándar y eso no cabe en Barkyn. Porque cada perro es único y ha de tener una dieta elaborada al detalle, de lo cual se encarga ese amplio equipo de veterinarios que hasta la fecha ha entregado más de 89.000 recetas personalizadas con la dieta adecuada a más de 84.000 personas que apuestan por la marca cada día. La fórmula es elaborada por estos veterinarios especializados y por ello tienen la dosis adecuada de nutrientes para todo el día.



Para comprobar cómo podría beneficiar a tu perro, puedes abrir una cuenta en Barkyn en solo unos minutos y mirar la futura receta de tu mascota sin compromiso alguno. Siempre será elaborada por un veterinario y tendrá la dosis adecuada. Además, Barkyn plantea un mundo de servicios que incluye asistencia veterinaria ilimitada para cuidar de tu perro, siempre y en cualquier momento, sin estrés ni esperas. Barkyn es un nuevo concepto de alimentación natural y de calidad para perros, personalizada a medida, y los resultados se ven rápidamente. Tu perro estará más sano, será más feliz y tú podrás desentenderte de su alimentación. Simplemente tendrás que abrir una bolsa para comprobar que le estás dando lo mejor.



