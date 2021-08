Ocho consejos informáticos para disfrutar de las vacaciones de forma segura

En el mes de agosto comienzan las vacaciones de verano para muchos españoles que han reservado en destinos vacacionales para poder desconectar en este verano algo atípico, marcado por medidas de seguridad y algunas restricciones de movilidad.

Si bien es cierto que podremos descansar de algunas medidas sanitarias, siempre teniendo en cuenta que la pandemia continúa, no son las únicas medidas que debemos tomar. Los expertos insisten: durante estas vacaciones no podemos descuidar la ciberseguridad.

Webs de reservas

Debido a la situación actual, y a los cambios en las normativas internacionales que regulan los viajes, no es extraño que muchas de las reservas se realicen con poca antelación.

Esto ha provocado que el aumento de usuarios que buscan ofertas de última hora sea más elevado en comparación a veranos precovid y los delincuentes son conscientes de ello, según los consejos que proporciona ESET (compañía de seguridad informática).

Es por ello que debemos ir con cuidado a la hora de reservar nuestras vacaciones en webs de viajes y alojamientos, asegurándonos de que estas son legítimas y que no están suplantando la identidad de una marca reconocida. No son pocos los casos de alquiler de una estancia vacacional inexistente o la compra de billetes de tren de una estación que nunca se construyó, por eso, con el auge de las reservas online, hay que extremar las precauciones.



Protección de los dispositivos

Debemos asegurarnos de que el acceso a nuestros dispositivos está protegido por algún tipo de PIN, contraseña o reconocimiento biométrico, para impedir accesos no autorizados a nuestros dispositivos, evitando dejarlos descuidados y así disminuyendo las posibilidades de hurto. Como complemento, nunca está de más disponer de una solución de seguridad que permita gestionar remotamente el dispositivo para evitar que se acceda a la información personal o incluso tratar de localizarlo.



Escudo para las conexiones USB

Usar un escudo USB a la hora de cargar nuestros dispositivos en puertos de este estilo (cada vez más disponibles en muchos de los alojamientos) puede evitarnos un disgusto en el lugar menos esperado, puesto que este dispositivo se encarga de dejar pasar únicamente la corriente eléctrica.



Ojo a las wifis públicas

Evitar conectarse a redes wifi públicas. Su utilización sigue siendo poco recomendada en ciertas situaciones. Aunque cada vez son más las webs que utilizan un protocolo de comunicación seguro, que dificulta que se pueda capturar cualquier tipo de información, siempre es recomendable contar con algún tipo de servicio VPN (red privada virtual, o 'virtual private network').



También es recomendable borrar las redes wifi a las que te has conectado una vez has dejado de utilizarlas para evitar ataques que utilizan falsos puntos de acceso, desactivando las conexiones wifi y bluetooth si no las estás utilizando. Y siempre borrar los datos de conexión una vez dejes el hotel o cafetería de la que estabas haciendo uso del wifi.

Copias de seguridad

Crear una copia de seguridad pude ahorrarte el mal trago de perder todas tus fotos veraniegas, respaldar es extremadamente importante, porque permite guardar la información del móvil en caso de falla, pérdida de datos o borrados accidentales. Hay varias formas para hacer respaldos según un artículo publicado por la revista de seguridad de la UNAM (Universidad nacional autónoma de México). Una opción rápida es la copia a la tarjeta de expansión o mediante el software de sincronización del fabricante, que también puede respaldar datos como favoritos o las contraseñas wifi.

Contraseñas en apps y redes sociales

En lo que respecta a las redes sociales es muy importante activar el doble factor de autenticación para impedir el acceso no autorizado, tanto a nuestros perfiles en redes sociales como a cualquier otro servicio online en el que estemos registrados. La contraseña debe ser segura y se debe cambiar de forma regular. "Usa una contraseña diferente en cada servicio, y evita que incluya información personal como una fecha de nacimiento o el nombre de un familiar. Cuanto más difícil de adivinar, mejor, así que intenta que tenga al menos 6 caracteres y combine mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales", explican los expertos consultados por Europa Press.

Revisión del correo y perfiles en redes

También es conveniente revisar periódicamente durante el periodo vacacional nuestras cuentas de correo, redes sociales y bancarias para comprobar que no hay publicaciones ni movimientos extraños. En el caso de observar algo fuera de lo habitual o recibir un aviso de conexión desde un lugar diferente, es muy recomendable cambiar las credenciales de acceso, recomienda ESET.

Publicación de fotografías

Las imágenes e información que compartamos en redes sociales de nuestras vacaciones pueden proporcionar datos muy interesantes para los ciberdelincuentes, por lo que es importante que las compartamos exclusivamente con personas de confianza y no hacerlas públicas en nuestros perfiles. Hay que prestar especial atención a las publicaciones que pudieran revelar que no hay nadie en el domicilio habitual, ya que podría facilitar un posible robo.